Operațiunea Dulapul cu Sore

De fiecare dată când o întâlnesc pe Sore este binedispusă și cu zâmbetul pe buze! Cred că zâmbetul este una dintre cele mai puternice caracteristici ale sale. Dar să trecem direct la capitolul stil. „La bază am un stil minimalist, ușor rock, curat, dar pentru că am crescut sub lumina reflectoarelor simt că am nevoie mereu și de un aer strălucitor. Pe scenă port cel mai des cape aurii sau argintii, cu franjuri. Ador cum se reflectă lumina în acestea”, mi-a spus Sore și astfel am înțeles imediat de ce artista ne pregătise un stander doar cu acest gen de piese. Pe scurt, acestea sunt și piesele de rezistență ale garderobei ei. „Mă simt fantastic cu ele pe scenă, reprezintă doza mea de glam”, îmi mai spune artista.

Rochia perfectă în viziunea lui Sore este una din tul, mini, dar cu o trenă imensă, în stilul celor create de Giambattista Valli. „A girl can dream, right?”, adaugă Sore, după ce îmi face această confesiune.

Când vine vorba despre bijuterii, Sore îmi spune că poartă aceleași bijuterii până la epuizare: „Fac parte din categoria femeilor fixiste, în sensul că o perioadă de timp port aceleași bijuterii. Am mai multe găuri în urechi și port aceiași cercei, două lanțuri simple și două brățări masive hand made. După ce le epuizez pe acestea, le schimb pe toate. Cu gențile fac același lucru!„. Sore crede în zodii și este convinsă că face asta pentru că este Scorpion.

Designerul favorit din toate timpurile al artistei este Isabel Marant, dar îmi spune: „Attico este brand-ul care m-a fascinat în ultimul an, îmbină foarte bine stilul glam cu cel street și aș purta orice din colecția celor două fete tinere care au creat această marcă!”.

La final, Sore îmi mărturisește că se documentează mult despre tendințe, dar „nu adopt trend-uri doar pentru că sunt cool sau din dorința de a fi trasă la indigo cu toate colegele de breaslă. Îmi doresc să îmi păstrez individualitatea indiferent de traseul modei”.

Fashion advice:

Încearcă să faci un exercițiu: deschide dulapul și îmbracă-te exact așa cum îți vine instinctiv. Apoi analizează-te în oglindă și începe să experimentezi diverse stiluri și ținute. Eu, una, așa mi-am descoperit stilul și cred că consecvența și coerența sunt importante pentru imagine.

Fashion Quiz:

Tocuri sau flats? Încerc să port tocuri mai des în ultima vreme, dar evident că prima alegere sunt sneakers-ii sau bocancii.

Alb/negru sau curcubeu? Alb/negru, fără discuție.

Online sau shopping clasic? Online.

Feminin sau masculin? Un mix între cele două stiluri.

Street style sau couture? Ambele, sunt prinsă între două lumi.

Fotografii: Andreea Goia

