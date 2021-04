Operațiunea Dulapul cu Corina Caragea

Corina Caragea emană o căldură aparte, iar lucrul acesta se simte și prin stilul vestimentar pe care și l-a creat. Adoră ținutele lejere, comode, simple, with a twist. Ar purta de dimineața până seara jeanși deoarece „îmi definesc personalitatea. Este obiectul vestimentar cu care ador să compun fel de fel de styling-uri”, îmi spune.

Seara preferă să poarte rochii delicate, lungi, din mătase: „Este foarte important pentru mine ca și ținutele de seară să fie comode. Astfel, aleg cel mai des rochii fluide. Iar ca o rochie să fie perfectă, ea trebuie să-mi completeze personalitatea, să mă facă să strălucesc și să mă lase să dansez”, mai adaugă Corina.

Când am întrebat-o pe protagonista noastră despre bijuterii, aceasta a răspuns ferm: „Bijuteriile traduc personalitatea unei femei. Pe mine, cel puțin, mă reprezintă, de aceea și port bijuterii cu valoare sentimentală. Acestea mă completează, însă nu atrag atenția și nici nu mă pun în umbră.”

Corina îmi mărturisește că încurajează întotdeauna designerii români și cel mai des achiziționează piese de la Laura Hîncu, Rhea Costa, Lucia Olaru, Musette și Pink Moss Bijoux. „De ce aș purta piese semnate de case mari internaționale când designerii autohtoni sunt atât de talentați?”, îmi mai spune Corina.

Prezentatoarea TV se ghidează după tendințe, dar se îmbracă întotdeauna așa cum simte: „Nu mă acaparează nici un trend. Am grijă mereu să iau din tendințe numai ce mi se potrivește. Nu îmi place să copiez, ci mai degrabă să adaptez. Prefer să nu fiu la modă decât să cad în ridicol.”

Fashion Quiz:

Tocuri sau flats? Flats.

Alb/negru sau curcubeu? Alb/negru.

Alb/negru. Online sau shopping classic? Clasic.

Clasic. Feminin sau masculin? Feminin.

Feminin. Street style sau couture? Street style.

Fashion advice:

Less is more. Nu haina îl face pe om, ci invers. Culege din ce e la modă doar ce ți se potrivește ca siluetă sau personalitate. Nimic din ce se poartă nu te va pune în valoare dacă e în contradicție cu tine. Cumpără puțin și inteligent.

Foto: Christian Tudose

