(P) Noul Nike Air Zoom Pegasus Shield este destinat oricărui anotimp

Având în vedere perioada răcoroasă și umedă de iarnă pe care o traversăm acum, ne-am bucurat nespus să descoperim un nou pantof de alergare care ne poate însoți chiar și în astfel de condiții. Cu un grad ridicat de confort, aderență și tracțiune, Nike Air Zoom Pegasus Shield este ideal pentru acest anotimp. Pantoful are un design hidrofug și o talpă inspirată din tehnologia anvelopelor auto pentru vreme rece, ambele transformându-l, chiar și în cele mai neprielnice condiții meteo, într-un aliat de nădejde pentru antrenamente în aer liber. Lora alături de Ionuț Ghenu și Maria Mihalache – unul dintre cei mai noi ambasadori ai brand-ului – au participat la un shooting organizat de Nike pentru lansarea noii colecții de iarnă, motiv pentru care ne-am dorit un interviu cu ea în care să ne povestească mai multe despre acest pantof, colecția Weatherised din care face parte, și ce impresii i-au lăsat.

ELLE: Bună, Lora! Ești ambassador Nike în România de câțiva ani. Știu că ai mai participat la shooting-uri organizate de Nike și în anii trecuți. Cum ai primit această nouă propunere de colaborare pentru colecția Weatherized? Ce a însemnat pentru tine?

Lora: Am primit-o cu zâmbetul pe buze, sunt foarte fericită, Nike este un super brand care susține campionii și o anumită tipologie, rolul de ambasador fiind astfel unul minunat.

A fost o plăcere să particip împreună cu Ionuț Ghenu și să o cunosc și pe Maria Mihalache, o atletă cu super potențial, ocupanta locului 9 la Campionatul Mondial de Atletism U20. Mă simt onorată să fiu brand ambasador Nike alături de nume celebre din sport și nu numai.

ELLE: Spune-ne te rog mai multe despre cum este să fii brand ambassador Nike.

Lora: Este un privilegiu pentru mine. Colaborând de ceva timp cu Nike am remarcat că unul dintre idealurile lor este să atragă cât mai mulți oameni să facă sport. Nike este un brand foarte curajos, nu se teme niciodată să prezinte ceea ce simte și să susțină ceea ce consideră că este corect, iar asta admir enorm și îmi doresc să promovez valorile lor în activitatea mea, fie că este pe scenă sau în afara ei.

ELLE: În luna decembrie ați realizat acest nou shooting Nike la Belgrad cu accent pe noul pantof de alergat Air Zoom Pegasus Shield. Cum a fost această experiența? Povestește-ne, te rog.

Lora: În urma shootingului din Serbia mi-am dat seama încă o dată că cei care lucrează pentru Nike sunt foarte dedicați, pasionați de munca lor și focusați pe atingerea obiectivelor pe care brand-ul și le-a propus, indiferent de colțul din lume unde te-ai afla. Toți sunt niște profesioniști, foarte creativi, care se identifică cu viziunea clară a lui Nike. Este fundamental pentru mine să mă înconjor de oameni care îmi dau energie pozitivă și curaj să fac lucruri cu adevărat importante.

Nu este prima oară cand lucrez cu echipa de filmare condusă de Rastko Surdic. Este un super profesionist care lucrează cu mulți ambasadori ai brand-ului și care mi-a dat mereu multă încredere în mine și certitudinea că nici un obstacol nu este de nedepășit.

ELLE: Ce părere ți-ai făcut despre acest pantof? Cum te simți purtându-l?

Lora: În Asia Express am purtat un alt model de Nike, Pegasus, iar acum, cu acesta, am simțit evoluția. Când alergi, două dintre cele mai importante lucruri la încălțări sunt confortul și sentimentul de siguranță oferite. Talpa acestui model este construită în așa fel încât să reducă riscul de a-ți luxa glezna. Am avut în trecut ambele glezne accidentate, ele necesitând o durată destul de mare de recuperare și nu îmi doresc să mai trec prin asta.

ELLE: Pantoful face parte din colecția Weatherized și este ideal pentru condiții de frig și vreme umedă. L-ai testat în astfel de condiții? Ești mulțumită de ceea ce oferă față de alți pantofi?

Lora: Da, l-am testat. Eu alerg foarte mult în aer liber și într-adevăr au o aderență foarte bună pe asfaltul umed, iar asta este o altă caracteristică care contează pentru iubitorii de sport și pentru cei care aleg un stil de viață sănătos.

ELLE: Ai recomanda acest pantof?

Lora: Nike Air Zoom Pegasus Shield este pantoful perfect pentru alergat. El se recomandă singur. Iar eu mă bucur să pot spune că fac parte din dintre cei care îl adoră.

ELLE: Alergi în general? Cum te menții în formă?

Lora: Da și o fac cu plăcere, nu doar pentru că este necesar să facem mișcare. Alerg des în aer liber, iar asta îmi dă un sentiment foarte tare. Inclusiv psihic mă ajută, îmi dă un echilibru. Pentru a mă menține în formă am grijă și la alimentație, fac exerciții fizice acasă și mă hidratez bine.

ELLE: Ai un stil de viață sănătos?

Lora: Îmi place să cred că da. Cred foarte mult în echilibru. Am renunțat la anumite mâncăruri, iar dacă îmi fac din când în când o poftă și nu e neapărat sănătoasă, am grijă să o mănânc în prima parte a zilei. Este important să fii hidratat, echilibrat, este important să mănânci legumele din farfurie și o supă pe zi. Mișcarea și sportul nu lipsesc din rutina mea zilnică, oricat de obosită aș fi și oricât de încărcat aș avea programul.

ELLE: Nike Air Zoom Pegasus Shield are un design foarte cool, la fel ca toți pantofii Nike. L-ai integra în ținutele tale de zi? Cu ce l-ai combina?

Lora: Într-adevărt, Nike are grijă ca și pantofii pentru sport să aibă un design cool, nu doar cei din colecțiile speciale lifestyle. În zilele în care am foarte mult de mers pe jos îmi place să-mi alcătuiesc un outfit cool. Pot combina Nike Air Zoom Pegasus Shield cu un dres lycra negru, transparent, o fustă, un pulover, un palton și un fes cool pe cap. Am văzut și prin Paris genul acesta de combinații de încălțăminte sport cu palton, și mi se pare foarte tare look-ul. Nike este un super brand, versatil si super cool.

Colecția Nike Weatherized pentru anotimpul rece propune articole de îmbrăcăminte special create pentru vreme umedă, ploioasă sau chiar ninsoare, echipamente pentru antrenament tip fitness și modele cool de purtat în timpul liber, versatile, care pot fi adaptate ușor oricărui outfit

Colecția Nike Weatherized poate fi achiziționată din rețeaua magazinelor Nike din: Mega Mall Bucuresti, AFI Cotroceni Bucuresti, AFI Brasov, Iulius Town Timisoara și Iulius Mall Cluj.