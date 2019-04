Ideea de a scrie un articol despre ce să porţi când călătoreşti cu avionul mi-a venit mai demult, observând de-a lungul timpului o sumedenie de situaţii vestimentare în contextul zburatului cu avionul care au generat tot felul de reacţii de umire din partea mea, întrebându-mă mereu cum oamenii pot călători aşa.

Avem de obicei de-a face cu câteva cazuri extreme: adolescenţii sau turistii care umblă în bermude şi şlapi când este bine cunoscut faptul că în avioane, mai ales în cele cu zboruri lungi, este un frig crâncen. Apoi este secţiunea de business travellers, care din păcate vrând-nevrând trebuie să călătorească în ţinute office şi secţiunea de doamne şi domnişoare care par că pleacă la club şi nu într+o călătorie cu avionul.

Cert este că mereu mă suprinde cineva şi mă întreb cum de nu se gândesc şi la gradul de confort în ceea ce priveşte ce porţi când călătoreşti cu avionul.

Evident, şi mie mi-ar plăcea să arât impecabil după un zbor de 10 ore, însă să recunoaştem, dacă nu zbori la business sau cu un private jet, şansele să scapi neşifonată (acesta fiind cel mai fericit caz) sunt minime.

Bref, după multe glume, ironii sau priviri cu subînţeles între mine şi stewardese, am concluzionat că trebuie să avem această discuţie!

Sfatul nr. 1 în ceea ce priveşte ce să porţi în avion este probabil şi cel mai de bun simţ şi anume păstrarea unui anume grad de confort. Nu te chinui în haine strâmte sau care nu sunt măcar puţin elastice. Lăsând la o parte faptul că poţi avea probleme de sănătate serioase din cauză că sângele nu mai circulă cum trebuie şi poţi dezvolta cheaguri de sânge, nici aspectul estetic nu este cel mai reuşit, mai ales că pe orice zbor te poţi balona uşor. Şi sunt sigură că nici una dintre voi nu vrea să arate ca şi cum ar purta o rochie cu două măsuri prea mică când ajunge la destinaţie! Deci doamnelor, aveţi suficiente variante stylish de a călători pentru a renunţa măcar pentru câteva ore la orice înseamnă mulat!

Sfatul nr. 2 este legat de alegerea încălţăminţii. Oricine s-a uitat la un film cu avione sau documentare de tipul Seconds from Disaster ştie că este indicat să nu porţi pantofi cu toc. Evident, nimeni nu pleacă de la premiza că Doamne fereşte va trebui să coboare din avion pe toboganul gonflabil sau că pantofii cu toc s-ar putea sa zboare la nişte turbulenţe mai grave prin avion, dar în aceste cazuri îţi pot spune de pe acum că vei rămâne desculţă, tocurile intrând la catogoria obiecte ascuţite care ar putea să fie confiscate de personalul de zbor.

Poartă texturi naturale. Vei sta mult mai confortabil într-o cămaşă sau tricou din bumbac decât cu un material sintetic pe tine, lăsând la o parte faptul că este şi mai igienic.

Evită însă inul, este un material care se şifonează foarte uşor, deloc practic în acest top de context.

Iar last, but not least, eu una călătoresc mereu cu o jachetă şi o eşarfă din caşmir la mine cu care mă asigur că şi dacă este mai frig în avion, am cu ce să supravieţuiesc până la destinaţie, mai ales dacă este un zbor în care nu există opţiunea de a cere o pătură. Revenind la turiştii în bermude şi şlapi, i-am vazut de nenumărate ori în situaţii similare, suferind de frig practic tot zborul!

Iată lista mea esenţială cu ce trebuie să porţi când călătoreşti cu avionul pentru ca deplasarea ta să fie una relaxată, dar şi cu stil!

– Sacoul masculin pentru a avea un look mai asamblat la sosire şi care în cel mai rău caz, poate fi folosit şi ca extra layer împotriva frigului.

– Eşarfa din caşmir

– Ochelarii de soare pentru a masca orice cearcăn la sosire

– Un tricou din bumbac pe care îl port în timpul zborului

– Pantaloni baggy din materiale naturale

– O pereche de tenişi cu personalitate pentru un touch modern

Foto: Instagram (@negin_mirsalehi)

