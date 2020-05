ELLEacasă: un tur în imagini prin casa Monicăi Tand

Monica Tand dezvăluie că una dintre piesele ei preferate din casă este fotoliul ou, primit de la prietena și nașa ei, Ileana Orzac.

1. Arată-ne locul preferat din casa ta. De ce îți place acest loc?

Prietena și nașa mea, Ileana Orzac, se ocupă de amenajări interioare, în special pentru marile restaurante pariziene, dar are și proiecte… de suflet. De la ea am primit fotoliul ou, care este una din piesele mele preferate din casă. Îmi place să stau acolo să citesc, să vorbesc cu prietenii la telefon sau să stau la povești cu Nicolai.

2. Care este locul în care petreci cel mai mult timp acasă?

În ultima vreme biroul este locul în care îmi petrec cel mai mult timp, pentru că am doi copii, Ilona și Iancu, cu care fac teme cam în fiecare zi…

3. Care este obiectul de care nu te-ai putea lipsi?

Aspiratorul:)) Curățenia este esențială pentru mine. Nicolai glumește și spune că speră să mai avem parchet în casă atunci când se va termina perioada de izolare.

4. Ți-ai redescoperit casa în izolare?

Am redescoperit ce înseamnă statul acasă, alături de familie. Din cauza agitației în care eram obișnuiți să trăim, făceam lucrurile pe fugă.

5. Ai simțit nevoia să schimbi ceva în casă de când îți petreci tot timpul acasă? Ce anume? Și de ce?

Îmi doream de ceva vreme o comodă nouă, pe care am reușit să o schimb in perioada asta. Designul si producția îi aparțin Andei Roman, care a lucrat fix pe gustul meu. În afară de asta, am schimbat și un covor, ceea ce a adus un suflu nou casei.

6. Ce spune despre tine casa în care locuiești?

Uite că nu m-am gândit niciodată la asta, dar cred că îndată ce intri poți să îți dai seama că sunt un om organizat și un om care prețuiește amintirile, pentru că am peste tot fotografii.

7. Ai decorat singură casa sau ai apelat la un designer?

Singură pentru că designul interior este una din marile mele pasiuni și îmi place la nebunie să fac asta. De curând am terminat de amenajat și casa de la Maramureș, un proiect pentru care a fost o plăcere să lucrez, să mă joc și să combin elemente tradiționale, pline de amintiri, cu elemente moderne, minimaliste.

8. Care este sentimentul pe care ți-l dă statul acasă?

Eu sunt genul de persoană căreia îi place să stea acasă. Îmi place confortul și liniștea oferite de „locul meu”.

9. A ce miroase la tine acasă?

A ambră.

10. Ai o lucrare de artă în casă? Ne-o arăți și ne spui ce înseamnă pentru tine?

Este o lucrare a lui Kokian, pictor francez contemporan, care are și o poveste foarte drăguță. El venise să picteze la Cantine de Faubourg, loc în care Nicolai a lucrat timp de mulți ani la Paris. Avea expusă afară o pânză imensă, de vreo 200m, pentru că era vorba de un proiect special, o strângere de fonduri pentru ONG-uri. Petrecând mult timp acolo, Nicolai s-a împrietenit cu el și din vorbă în vorbă, Kokian i-a spus să încerce să picteze și el ceva. A apucat să deseneze foarte puțin pe un colț pentru că în ziua următoare a avut o intervenție chirurgicală și i-a luat ceva timp să îți revină. Când s-a întors la muncă, proprietarul de la Cantine de Faubourg îl aștepta cu tabloul care a fost continuat și terminat de Kokian.

11. Ești mai degrabă o minimalistă sau un hoarder?

Minimalist.

12. Care sunt cele 5 obiecte care fac din orice casă „acasă” pentru tine?

Îmi place ca locul în care să stau să fie frumos, am o mare pasiune pentru estetic, dar cel mai important este să ai familia aproape. Asta înseamnă cu adevărat acasă.

13. Ce ai vrea să schimbi la casa ta?

Din apartament mi-as dori ca la un moment dat să ne mutăm la casă.

14. Unde găsești inspirație pentru decorarea și amenajarea casei?

Îmi place pur și simplu să mă joc cu culorile, să descopăr elemente noi de design, să găsesc asocieri inedite între spații și obiecte. N-aș putea numi niște surse de inspirație. Munca mea în modeling, faptul că am avut șansa să călătoresc foarte mult, cred că toate astea mi-au dezvoltat simțul estetic.

