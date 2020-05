ELLEacasă: un tur în imagini prin casa Andreei Berecleanu

Andreea Berecleanu dezvăluie că nu s-ar putea despărți niciodată de amintiri: fotografii, tablourile alese de ea, cărți, icoane. Inspiră-te din ideile sale pentru a-ți face și tu locuința cât mai elegantă și cu personalitate.

1. Arată-ne locul preferat din casă ta. De ce îți place acest loc?

Eu nu am un loc preferat în casă, îmi place să mă bucur de toate colțurile, să descopăr casa de fiecare dată. Și acest lucru chiar se întâmplă. Umbrele dimineții sau lumina lampadarelor și a veiozelor seara, a întunericului unui cer cu lună, văzut prin winter garden, chiar și privite de pe același fotoliu, au perspective diferite. Așa cum asfințitul pe terasa unui penthhouse, cum este locuința noastră, este o binecuvântare, un dar.

2. Care este locul în care petreci cel mai mult timp acasă?

Living-ul. Pentru că este un spațiu deschis, unde este integrată și bucătăria dar și dining-ul. Și atunci când suntem doar noi, dar și când avem musafiri, toată lumea se mișcă dintr-un loc în altul dar fiind vizibilă din orice colț. Este un spațiu al prieteniei. Un alt loc foarte drag mie este terasa, acolo unde îmi place să-mi văd aromaticele, florile sezoniere, arbuștii, unde mă pot relaxa citind o carte în aer liber, fără zgomot și având doar cerul deasupra.

3. Care este obiectul de care nu te-ai putea lipsi?

De obiecte mă pot despărți, dar nu de amintiri. De fotografii, tablourile alese de mine, cărți, icoane. Le-am avut cu mine de la 18 ani în toate casele în care am stat.

4. Ți-ai redescoperit casa în izolare?

Da, cu siguranță, din multe puncte de vedere. În primul rând, și nu glumesc, și ea a fost mai fericită cu noi mereu în interiorul ei. Simțeam cum îmi zâmbesc pereții. Noi ne-am simțit minunat acasă, am fost din nou toți 4 și am profitat din plin de această perioadă împreună. Eva s-a întors în țară pe 15 martie și a rămas acasă. Am gătit împreună, am vorbit foarte mullt, am stat pe toate terasele casei, ca niciodată. Am cumpărat sau comandat flori pentru terasă și în casă, în așa fel încât să ne bucurăm mereu de prospețime și de culoare.

5. Ai simțit nevoia să schimbi ceva în casă de când îți petreci tot timpul acasă? Ce anume? Și de ce?

Am făcut temeinic ordine, adică în detaliu. Odată cu asta, am mai renunțat la obiecte sau haine. Și da, am mai comandat 2 dulapuri cu sertare pentru dressing și câte ceva ca mobilier pentru terasă. În plus, cu ajutorul lui Petru, am reușit să expun aproape toate tablourile care așteptau să-și găsească locul pe pereți.

6. Ce spune despre tine casa în care locuiești?

Îmi place să cred că spune despre noi toți. Pentru că fiecare din familie a avut un cuvânt de spus. Chiar și copiii pentru camerele lor, care în decursul timpului, s-au schimbat. Pentru că și dormitoarele lor au fost redecorate odată cu trecerea anilor. Mesajul casei este despre energia bună, asta ne spun cei care ne vizitează, despre eleganță și intimitate, cu accente din personalitatea fiecăruia. Per total, însă, este despre familia noastră.

7. Ai decorat singură casa sau ai apelat la un designer?

Am decorat-o împreună cu Constantin, ținând cont de influențele pe care le-au lăsat asupra noastră anumiți designeri sau imagini, stiluri care ne-au plăcut.

8. Care este sentimentul pe care ți-l dă statul acasă?

Discreție, căldură, apartenență, familie. Este o parte din noi în fiecare colț. Pentru prietenii care ne cunosc este foarte ușor și amuzant să identifice ce „colț” e mai mult Constantin sau unde sunt mai mult eu. Ba chiar un cuplu de prieteni a identificat inclusiv locul unde doarme fiecare, în funcție de cărțile care se aflau pe fiecare noptieră. Asta înseamnă să ai prieteni care te cunosc! 🙂

9. A ce miroase la tine acasă?

Se spune că fiecare casă are propriul miros. Îmi aduc aminte de replica unui prieten persan care îmi spunea că, atunci când ajunge în dreptul ușii și miroase a mâncare de orez după o rețeta tipică familiei sale de generații, simte siguranță, simte dragoste și tradiție. Are dreptate. Fiecare încearcă să regăsească în parfumul casei o parte din familia lui, din identitate. Pentru mine, parfumurile au o însemnătate aparte. Este greu să stabilești care să fie amprenta olfactivă a locuinței tale, dar odată ce o găsești, te învăluie pe tot parcursul zilei, chiar și atunci când nu ești acasă. Mirosul casei este un amestec, exact cum este și pielea. Are și parfum, dar are și propriul miros. Nu doar camerele au mirosul lor, dar și dulapurile cu haine, lemnul parchetului sau al mobilierului, bucătăria și sertarele cu mirodenii, băile, chiar și bețișoarele aprinse pe terasă.

10. Ai o lucrare de artă în casă? Ne-o arăți și ne spui ce înseamnă pentru tine?

Din punctul meu de vedere, toate sunt lucrări de artă. Artă clasică, dar și contemporană. Noi iubim arta și am făcut achiziții aproape în fiecare an. Îmi place să încurajez tinerii și cumpăr mereu lucrări recente. De aceea spuneam că am reușit să găsesc locul pentru toate obiectele care așteptau „nerăbdătoare” să le vină rândul. Dar, dacă tot vorbeam de un tablou purtat cu mine, atunci acesta este o lucrare a lui Petre Lucaci.

11. Ești mai degrabă o minimalistă sau un hoarder?

În ce privește amenajarea casei, amândoi suntem minimaliști. Eu sunt o strângătoare de „emoții”. Asta recunosc că mă definește.

12. Ai vreo piesă vintage în casă? Ce este și ce înseamnă pentru tine?

Da, sigur, și îmi este tare dragă. A fost dorința mea să am această piesă, soțul meu a aflat ulterior achiziției. De fapt, nu este doar o piesă, este un set de obiecte care aparțin scriitorului Emil Cioran. Un birou care se afla în casa de la Rășinari, un portret al scriitorului datat 1968 realizat de Foucault și un obiect argintat în care obișnuia să-și țină mici obiecte de uz personal. Am participat la o licitație acum câțiva ani și am avut norocul de a le achiziționa la o suma decentă. Însă valoarea lor și prețuirea pentru mine sunt inestimabile.

13. Care sunt cele 5 obiecte care fac din orice casă 'acasă' pentru tine?

Cărțile, tablourile, diverse obiecte decorative cu însemnătate afectivă, o masă din lemn masiv cumpărată de la Muzeul Țăranului Român și care datează de câteva zeci de ani, ramele cu fotografii, pick-up-ul.

14. Ce ai vrea să schimbi la casa ta?

Câțiva vecini:))))

