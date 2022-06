CONCURS NEVERSEA 2022. Cine sunt câștigătorii celor 10 invitații duble la NEVERSEA

Concursul pentru câștigarea invitațiilor duble la Neversea 2022 a luat sfârșit. Câștigătorii celor 10 invitații duble la cea de-a patra ediție a festivalului Neversea sunt:

Socoteanu Mihaela, Daniel Florin Oprician, Alina Ion, Elena Zberchea, Cristiana Georgiana Marian, Dan Popovici, Alina Ali Mihaela, Melania Voiculescu, Cristina Feldioreanu și Mihaela Mihai.

Pentru revendicarea premiilor, toți câştigătorii sunt obligaţi să contacteze departamentul de marketing la adresa [email protected], prin menţionarea concursului la care au participat, precum și a premiului, numelui, prenumelui, numărului de telefon şi a adresei la care va fi trimis premiul, în cazul câstigatorilor din provincie.

Neversea 2022 își deschide porțile în perioada 7 – 10 iulie. Lineup-ul Neversea 2022 începe să prindă contur cu: Steve Aoki, Alan Walker, Black Eyed Peas, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, Tchami, Timmy Trumpet, Tujamo, Ummet Ozcan, W&W, ZHU, Alesso, Azteck, Brennan Heart, KSHMR, Nicky Romero, Parov Stelar și Quintino se numără printre artiștii lineup-ului pe mainstage pe The island of Dreams. Pe scenele secundare, fanii se vor putea bucura de mai multe nume sonore din lumea muzicii electronice underground precum – Amelie Lens, Paul Kalkbrenner Live, Richy Ahmed, Milo Spykers, DJ-ii români Arapu și Cezar B2B Prâslea, precum și DJ-ul și producătorul britanic Jamie Jones.

