De obicei, ritualul de îngrijre iernatic conţine creme mai grase, parfumuri mai intense şi formule reparatoare pentru piele şi păr. Nimic nou, nimic ieşit din comun! Însă la cumpăna dintre ani, vrem să simţim şi acea doză festivă, motiv pentru care putem adăuga trusei de cosmetice câteva produse mai speciale; să spunem un serum de faţă best-seller, o mască cu aur, un parfum senzual, un ulei de păr bun, şamd.

Faţă şi decolteu

Pentru că aceste zone sunt cele mai expuse, este important să le hrănim cu formule hrănitoare şi să apelăm la un ritual de îngrijire complet: demachiant, serum, mască, cremă. Încearcă aceste soluţii:

Demachiantul este esenţial, indiferent de tipul pielii, dar cu apa micelară ne mişcăm cel mai rapid, aşa că este o soluţie foarte bună când suntem în grabă. Saffee Cleansing elimină impurităţile şi machiajul cu o cantitate mica de produs, lăsând tenul perfect curat.

Alege un serum de faţă cu acid hialuronic, ca Vichy Minéral 89, pentru că protejează împotriva semnelor de îmbătrânire şi întăreşte bariara de protecţie a pielii.

O mască este mereu binevenită! Îţi propunem una sub formă de material textil, care se muleayă perfect pe faţă, cum este Korika StarBeauty. Aceasta reduce temperatura pielii cu până la 5° C, cu un efect de reîmprospătare şi iluminare. În plus, are o formula care conține aur de 24 de carate.

Alege o cremă care hidratează bine şi hrăneşte pielea consistent: formula Biotherm Aquasource are o textură delicată, dar o formulă dibace, care menţine nivelul de hidratare optimă.

Ritualul de îngrijire a părului

Pentru un păr care să facă faţă temperaturilor scăzute şi sesiunilor de coafat specifice festivităţilor de sezon, foloseşte o mască de întreţinere şi un ulei întăritor:

Când vine vorba de îngrijirea părului, apelează la profesionişti! Masca Kérastase Resistance Thérapiste protejează împotriva influențelor negative ale mediului, întărind firul de păr şi îmbunătăţind elasticitatea fibrei capilare.

Acest ulei de păr conţine un mix de uleiuri benefice, cum ar fi cel de migdale dulci, argan sau jojoba, cu o putere mare de hidratare.

Body must-try:

Pentru o senzaţie instantă de hidratare, încearcă una dintre cel mai voluptoase formule pentru îngrijirea pielii, după duş, cum ar fi Lancôme Nutrix Royal Body – un remediu excelent pentru pielea uscată.

Parfumuri: zi & seară

Pentru un parfum uşor de purtat, dar cu personalitate, pulverizează câteva picături de Armani Because It’s You Eau de Parfum!

Parfumul are zmeură coaptă, în duet cu neroli, trandafir, mosc şi vanilie – un mix festiv.

Pentru serile când vrei să te simţi o cuceritoare, nu dai greş cu Paco Rabanne Pure XS.

Apa de parfum are un caracter floral-oriental, cu ambrette, lemn de santal, mosc alb, popcorn, vanilie sau Ylang-Ylang.

