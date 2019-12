(P) Go Beautiful, crema de care toate femeile au nevoie

Cine poate sti mai bine de ce are nevoie o femeie decat o alta femeie? Lora, un artist consacrat pe scena din Romania, a decis ca succesul sau trebuie sa inspire si alte femei. Ambitia si determinarea de care a dat dovada pana acum vin dintr-o mare incredere in sine. Cand stii ca te poti baza pe tine insati, rezultatele pe care le obtii sunt impresionante.

Asa s-a nascut brandul Girls Own Cosmetics. Creat de o femeie pentru femei, produsele din aceasta gama sunt menite sa evidentieze frumusetea naturala a fiecareia dintre noi. Formula cremei Go Beautiful, spre exemplu, nu este doar inedita, ci si eficienta. Lora a pornit de la principiul ca o crema de fata perfecta este cea care se adapteaza tenului tau. Dupa ce a rasfoit retetarul mamei sale, fosta farmacista, a ales cateva ingrediente care sunt menite sa confere pielii suplete si delicatete.

Asa a aparut primul produs – crema hidratanta de zi, un produs in compozitia caruia am ales ingrediente in care cred si asta datorita faptului ca s-au dovedit cu adevarat magice de-a lungul timpului. Mi-am dorit sa imi folosesc experienta in beneficiul tuturor femeilor, din iubire pentru frumusete si feminitate. Femeile puternice se pun in valoare una pe alta!', spune artista.

Go Beautiful este, asadar, un prim produs din gama Girls Own Cosmetics, brand care pune in prim-plan selectia atenta a ingredientelor. Tocmai de aceea, crema nu contine silicon, parabeni, uleiuri minerale, etanolamine sau ftalati, reteta fiind perfectionata cu ajutorul unei echipe de specialisti alcatuita din chimisti si cercetatori in domeniul cosmetic si testata dermatologic conform normelor UE.

Crema a fost conceputa special pentru a-i oferi tenului tau boost-ul hranitor de care are nevoie zi de zi. Pentru asta a fost nevoie de o serie de ingrediente alese atent datorita calitatilor lor si a rezultatelor demonstrate in ceea ce priveste beneficiile aduse pielii.

Astfel, laptisorul de matca, urea, untul de shea, ceara de albine, sunt completate de un ingredient cosmetic nou, biospinde hydractyl – un activ natural derivat din miere, care are o compozitie similara cu factorul natural de hidratare al pielii (NMF), dupa cum sustin specialistii. Ceea ce il face revolutionar este faptul ca fiecare particula actioneaza ca un micro-burete, retinand substanta activa si eliberand-o treptat in piele. Astfel, pielea ramane hidratata o perioada indelungata de timp, fapt demonstrat si de testele dermatologice realizate pentru crema, care au dezvaluit un grad de hidratare de pana la 24 ore.

Lora si-a dorit foarte mult ca unul dintre ingredientele de baza sa fie uleiul de migdale dulci: Am descoperit uleiul de migdale dulci acum aproximativ 7 ani, indragostindu-ma de efectul emolient si regenerant pe care il are asupra pielii. A facut mult timp parte din rutina mea de ingrijire, asa ca atunci cand am creat crema Go Beautiful, nu avea cum sa lipseasca din formula acesteia!'

De asemenea, compozitia este imbogatita cu un complex de vitamine – A, E, F si C -, care ajuta tenul sa lupte cu radicalii liberi si ii ofera luminozitate si ferminate.

Liantul tuturor acestor esente magice este apa de trandafir, care isi lasa subtil amprenta olfactiva inca de la deschiderea recipientului, inspirand prospetime si delicatete. Crema Go Beautiful ofera o intreaga experienta, de la cutia inscriptionata cu mesajul creatoarei sale, continuand cu perla roz – o adevarata bijuterie pentru ten, si incheind cu formula usoara, dar intens hidratanta, a carei utilizare va deveni cu siguranta momentul tau favorit de rasfat pentru piele.

Crema Lorei este un produs de care orice femeie are nevoie in fiecare zi pentru a fi frumoasa si pentru a-si mentine tineretea tenului.

