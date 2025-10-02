Ispitele cosmetice ale lunii octombrie 2025 – cele mai noi și tentante lansări beauty

Ne-am îndrăgostit de parfumurile cu note florale și lemnoase ale toamnei, dar și de produsele de machiaj spectaculoase, în ediție limitată.

Parfumul toamnei

Simbol al feminității, imaginat de Francis Kurkdjian, Dior Perfume Creative Director, Miss Dior Essence de Parfum cucerește printr-o concentrație ridicată de acorduri fructate și florale. Te va surprinde și te va fascina în același timp: notele de mure și flori de soc se combină cu un buchet de iasomie, pe o bază de acorduri lemnoase dense și învăluitoare, de stejar.

Strălucire

Picăturile Glow Drops de la HEJ Organic îți fac tenul să strălucească, cu sau fără machiaj! Oferă hidratare, au un efect antioxidant și ajută la netezirea imperfecțiunilor pielii. Antioxidanții din extractul de pepene verde protejează pielea și accelerează reținerea umidității. Formula hrănitoare cu niacinamidă contribuie, în timp, la micșorarea aspectului porilor. Disponibile pe miobio.ro.

Note intense

Apa de parfum Mugler Angel Stellar este o versiune plină de farmec a parfumului legendar. Compoziția debutează cu bergamotă răcoritoare, iar în notele de inimă se dezvoltă tonurile bogate de fistic. Întreaga compoziție este ancorată în acordurile profunde și captivante de patchouli, care conferă senzualitate și un caracter inconfundabil.

De colecție

Parfums de Nicolai Crème Ébène îmbină tonurile de lemn prețios cu cele de piele infuzată cu esență de papirus și un buchet de condimente, cardamom, chimion și șofran. Aura misterioasă se deschide prin notele de cedru și curmale, accentuate de cele de patchouli, lemn de santal și mosc alb. Disponibilă pe nicheparfumerie.ro.

For him

Conceput ca un extract de parfum, BLEU DE CHANEL L’EXCLUSIF poartă semnătura lui Olivier Polge și este o creație olfactivă intensă și sofisticată, cu o amprentă seducătoare ce cucerește simțurile. Notele de lemn de santal, aflate în centrul compoziției, conferă profunzime și intensitate, iar caracterul misterios și irezistibil se dezvăluie prin accentele de piele, ambră și rășină.

Reparare și protecție

Ultima inovație Paula’s Choice: 7% Ectoin Booster, un ritual de îngrijire de ultimă generație, creat pentru a fortifica bariera naturală a pielii și a oferi hidratare intensă, cu efect vizibil încă de la prima aplicare. Formula sa delicată este îmbogățită cu 7% ectoină și șapte tipuri de acid hialuronic, pentru a reda tenului luminozitatea și elasticitatea.

Serviciu profesional

Wella Professionals SMOOTHFILLER este un serviciu profesional disponibil exclusiv în saloane, conceput pentru a obține un păr mai neted, cu mai puține fire rebele și cu o textură vizibil restructurată. Rezultatul? O coafare mai rapidă și mai ușoară, cu efect de netezire de până la 3 luni, care se estompează treptat.

Frumusețe vegană

OPI lansează Nature Strong Nails & Skin, o inovație dedicată unghiilor și pielii, care aduce împreună frumusețea, responsabilitatea și performanța. Colecția de lacuri de unghii se extinde cu opt noi nuanțe vegane; alături de o linie de îngrijire cu 11 produse dedicate mâinilor și picioarelor, cu ingrediente de origine naturală în proporție de minimum 90%.

Must try

Keune Long & Strong Super Serum are o formulă de ultimă generație, concepută pentru a susține un păr mai sănătos și mai bogat de la rădăcină. Bazat pe peptide biomimetice care imită semnalele naturale de creștere ale organismului, ajută la revitalizarea scalpului, la prelungirea ciclului de creștere a părului și la reducerea subțierii acestuia în timp.

Curățare eficientă

Balsamul de curățare Seventeen Total Remove Sensitive Skin este îmbogățit cu uleiuri hidratante combinând eficacitatea unui demachiant cu beneficiile unui balsam hrănitor. Odată ce intră în contact cu apa, se transformă într-o emulsie cremoasă care topește machiajul rezistent la apă și de lungă durată, crema de protecție solară, excesul de sebum și impuritățile.

Boost de frumusețe

KIKO MILANO Power Shake este o colecție de produse de îngrijire bogate în ingrediente active, care vor da un impuls rutinei tale de îngrijire. Peptide puternice, acid hialuronic hidratant, vitamina C antioxidantă și extracte durabile de lămâie italiană se combină pentru a revoluționa rutina ta de skincare și a oferi o piele moale, strălucitoare și uniformă.

Night time

KEVIN MURPHY NIGHT.SHIFT este un ser hidratant cu textură lejeră, conceput pentru îngrijirea părului pe timpul nopții. Formula sa este îmbogățită cu acid hialuronic și extract de prună Kakadu din Australia, ingrediente care contribuie la menținerea nivelului optim de hidratare și la aspectul sănătos al firului de păr. Disponibil pe topline.ro.

Ritual în trei pași

SABON a transformat îngrijirea corporală zilnică într-un ritual în trei pași, creat pentru a obține o piele mai netedă, mai moale și cu un aspect vizibil mai sănătos. Pas 1: Curățare. Pas 2: Exfoliere și hrănire. Pas 3: Hidratare. Produsele au texturi luxoase și formule cu uleiuri botanice, minerale și ingrediente active nutritive.

Bază de machiaj

Mon Rêve Exquisite Primer este un primer de machiaj pe bază de apă, conceput pentru a crea baza ideală pentru toate tipurile de ten. Oferă hidratare instantanee, un finisaj mat luminos și prelungește durata machiajului. Este îmbogățit cu sevă bioactivă de mesteacăn – o sursă naturală de acizi din fructe, vitamina C, zaharuri și oligoelemente.

Bowtastic

Good Girl Blush Bowtastic este o ediție de colecție, strălucitoare, a emblematicului parfum Carolina Herrera Good Girl. Sticla roz pal este decorată cu o fundă delicată și o piatră strălucitoare cu nuanțe de roz în centru. Parfumul cu note de bujor, ylang-ylang și apă de trandafiri are o bază senzuală de vanilie.

Beauty Gadget

Ondulatorul automat BaByliss Style Secret Air îți va transforma complet ritualul de coafare la tine acasă. Fie că vrei bucle bine definite, beach waves lejere sau onduleuri voluminoase, se adaptează perfect nevoilor tale. Dispune de 4 trepte de temperatură și flux de aer, 4 setări de timp și 3 direcții de rotire, pentru rezultate personalizate.

Un păr mai sănătos

Gama Garnier Fructis Keratin Sleek este soluția ideală pentru a combate firele rebele și a reda părului sănătatea și vitalitatea. Cu o formulă îmbogățită cu keratină vegetală, uleiuri naturale, extracte de fructe și vitamine din complexul B, produsele ajută la netezirea firelor de păr și protejează împotriva factorilor externi care cauzează fragilitate.

Ingrediente puternice

Crema antiaging SESDERMA EXOSES conține un concentrat de exozomi și ingrediente active pentru a maximiza rezultatele pe care le promite: stimulează producția de colagen și elastină, reducând apariția ridurilor, a liniilor fine de expresie, și îmbunătățește fermitatea și elasticitatea tenului. Reduce aspectul petelor pigmentare, uniformizând tonul pielii și accentuează funcția de barieră protectoare.

With love

Jimmy Choo I Want Choo With Love este o compoziție floral-fructat-ambrată. Călătoria olfactivă începe cu note ușoare și proaspete de zmeură, floare de portocal și esență de mandarină, urmate de tonuri de infuzie de trandafir, hibiscus și frezie. La bază sunt acorduri de vanilie, lemn de santal și mosc, conturând un parfum sofisticat și puternic.

Un ten strălucitor

Clarins Multi-Active Glow Serum este un ser bifazic ușor, destinat celor care doresc un ten strălucitor și fără imperfecțiuni. AHA exfoliază delicat pielea, contribuind la îmbunătățirea texturii și conferindu-i un aspect sănătos. Vitamina C stabilizată ajută la uniformizarea tonului și combate primele semne ale îmbătrânirii, sporind strălucirea tenului și făcându-l radiant.

De încercat și de adorat:

Apă de parfum Altamura, L’Entropiste Paris, 100 ml, 1.500 lei, disponibilă pe nicheparfumerie.ro

Apă de parfum Devotion, Dolce&Gabbana, 20 ml, 389 lei

Apă de parfum La Bomba, Carolina Herrera, 50 ml, 625 lei

Body mist Coco Mademoiselle Fragrance Primer, Chanel, 638 lei

Concentrat antiaging 1% Retinol Booster, Paula’s Choice, 311 lei

Creion de buze Infiniliner Lip Pencil, Mon Rêve, 25 lei

Cremă antiaging Rénergie H.P.N. UVMUNE SPF50 Cream, Lancôme, 763 lei

Cremă hidratantă Soleya SPF 50, Mara Blu, 90 lei

Dispozitiv de tonifiere a tenului cu microcurenți FAQ™ 402, FOREO, 3.399,90 lei

Fard de obraz lichid Forever Blush Soft Filter, DIOR, 230 lei

Loțiune de zi pentru ten Sensitive Daily Sun Fluid SPF 50, HEJ ORGANIC, 76 lei, disponibilă pe miobio.ro

Loțiune pentru repararea părului Intensive Repair Hair Lotion, Satinique, 107,77 lei, disponibilă pe amway.ro

Mascara pentru Volum, Curbare & Lungime Cosmic Mascara, Mon Rêve, 41 lei

Paletă de farduri de pleoape în ediție limitată Les 4 Ombres Boutons Mademoiselle, Chanel, 448 lei

Plasturi invizibili pentru coșuri Pure Active, Garnier, 25,5 lei

Serum capilar cu efect de regenerare Aminexil Clinic R.E.G.E.N. Booster, Vichy, 227,5 lei

Serum hidratant PDRN Hyaluronic Acid Capsule 100 Serum, ANUA, 94 lei, disponibil pe notino.ro

Serum multifuncțional pentru ten The 6 Peptide Skin Booster, COSRX, 119 lei, disponibil pe bilenegre.ro

Spray cu ulei uscat pentru păr Ultra-Light Treatment Mist, Moroccanoil, 255 lei, disponibil pe topline.ro

Ulei strălucitor pentru păr Radiant Gloss Illume Infusion, Keune, 162,05 lei

Foto: PR

