Cele mai eficiente și cele mai puțin eficiente trucuri de beauty

Ei bine, poate fi o adevărată provocare să ajungi să știi care sunt acele trucuri care chiar funcționează pentru tipul tău de ten. Fie că folosești ingrediente chiar din propria bucătărie sau încerci ingrediente mai puțin obișnuite, important este să le incluzi în rutina de frumusețe doar pe acelea care chiar funcționează.

Iată care sunt cele mai eficiente trucuri de beauty:

1. Peroxid de hidrogen pentru reducerea porilor

Poate că ți se pare ciudat, însă ar trebui să incluzi în rutina de frumusețe peroxidul de hidrogen, cunoscut și sub numele de apă oxigenată chiar din acest moment. Dacă te confrunți cu probleme la nivelul porilor, cauza lor are legătură cu mai mulți factori precum stilul de viață sau alimentația. Pe lângă faptul că nu este scumpă, apa oxigenată are capacitatea de a reduce și porii. Un lucru de care ar trebui să ții cont este faptul că poate usca extrem de rău tenul, așa că ar trebui să îți hidratezi tenul după ce o folosești.

2. Plicuri de ceai verde pentru cearcăne

Cearcănele au devenit una dintre cele mai frecvente probleme cu care femeile se confruntă. Fie că ai auzit de acest truc de pe internet sau ți l-a recomandat o prietenă, ar trebui să îl încerci chiar din acest moment. Este dovedit faptul că ingredientele din ceaiul verde, precum cafeina, au capacitatea de a contracta vasele de sânge și de a reduce aspectul neplăcut al cearcănelor. În același timp, reduce inflamarea din jurul ochilor.

3. Dormitul pe perne din mătase

Probabil că ești destul de sceptică, însă mătasea are un efect extrem de pozitiv asupra pielii tale. Bumbacul este un material care absoarbe hidratarea de care pielea și părul tău au nevoie, pe când mătasea îți păstrează tenul extrem de hidratat, dar și previne apariția anumitor imperfecțiuni.

4. Măști cu ulei de argan

Uleiul de argan este unul dintre ingredientele pe care trebuie să le incluzi neapărat în rutina ta de frumusețe. Fie că folosești creme de corp, șampon, balsam de păr sau chiar serumuri, efectele uleiului de argan asupra pielii tale se vor vedea. Uleiul de argan are o formulă destul de lejeră, ceea ce înseamnă că nu ar trebui să îți provoace și mai multe probleme la nivelul pielii.

5. Baze de machiaj care conțin silicon

Majoritatea bazelor de machiaj conțin silicon, un ingredient care are capacitatea de a-i reda pielii tale luminozitatea de care are nevoie. În același timp, te ajută să acoperi și liniile fine sau ridurile, care știm și noi cât de deranjante pot fi. Aspectul de ten mat este tot mai căutat în rândul iubitoarelor de make-up, iar din acest motiv tot mai multe baze de machiaj au în componența lor acest ingredient.

6. Gheața reduce iritațiile

Știm cât de neplăcute sunt iritațiile, mai ales după epilat sau dacă ai un ten extrem de sensibil, însă o soluție în acest sens și care este și la îndemână o reprezintă gheața. Fie că te confrunți des sau chiar rar cu astfel de iritații, folosește gheața imediat după, iar ulterior vei observa că iritațiile se vor reduce.

7. Curățatul în mod regulat al pensulelor de machiaj

Pensulele de machiaj pot acumula în timp extrem de multe bacterii, care ulterior ajung pe tenul tău. Foarte multe dintre femei chiar uită să le curețe sau o fac tot mai rar. Ideal ar fi ca după ficeare folosire, să le cureți corespunzător, pentru a împiedica acumularea de bacterii. Acum, există tot mai multe soluții destinate acestui lucru, însă le poți curăța foarte bine și cu balsam de păr sau șampon pentru copii.

8. Ai grijă la alimentația ta

Încercăm să găsim cele mai eficiente trucuri de frumusețe pentru o piele cât mai sănătoasă, însă cel mai la îndemână truc constă în grija pe care o acorzi alimentației tale. Chiar dacă tentațiile sunt la tot pasul și nu reușești mereu să te ții de dieta pe care o urmezi, important este să consumi tot mai multe fructe și legume care sunt bogate în antioxidanți, care îi vor reda pielii tale luminozitatea de care are nevoie. Încearcă să mănânci tot mai multe căpșuni, afine, roșii, dar include și grăsimi sănătoase precum avocado, dar și somon.

Iată care sunt și trucurile de beauty ineficiente:

1. Extrasul punctelor negre

Punctele negre sunt extrem de deranjante și indiferent de trucurile la care apelezi sau măstile pe care folosești, ele tot nu dispar. O soluție la care nu ar trebui să apelezi este extragerea chiar de către tine a punctelor negre. Acest lucru nu este recomandat de către dermatologi deoarece poți face mai mult rău, iar astfel pielea ta chiar se poate irita, cauzând roșeață. Un truc care circulă pe internet constă în acoperirea feței cu vaselină, iar ulterior într-o folie de plastic. Nu doar că acest truc nu are niciun efect, dar este și periculos pentru tenul tău.

2. Măștile din albuș de ou

Măștile preparate din ingrediente din bucătărie sunt la mare căutare în rândul iubitoarelor de make-up deoarece sunt la îndemâna oricui. Însă, nu toate ingredientele din bucătărie au un efect benefic asupra tenului nostru. Printre aceste ingrediente se numără și albușul de ou, care poate fi extrem de periculos pentru piele.

3. Măști din nisip pentru pisici

Printre cele mai ciudate lucruri pe care le poți folosi pentru ten se numără și nisipul pentru pisici. Fie că ne crezi sau nu, însă unii dermatologi cred faptul că ingredientele din nisipul pentru pisici ar fi benefice pentru ten, conținând acele ingrediente din multele măști pe care le găsim în comerț. De asemenea, indicat ar fi să nu încerci acest lucru și să folosești doar acele produse destinate pielii tale.

4. Buretele de curățat vase

Un alt truc destul de ciudat constă în faptul că buretele de vase sau cel pentru curățat alte suprafețe ar fi eficient în ceea ce privește liniile de bronz. În realitate, acest truc este destul de periculos deoarece nu ar trebui niciodată să folosești produse destinate suprafețelor casnice pe tenul tău.

5. Cremă de bebeluși pentru coșuri

Crema de bebeluși poate fi folosită și de către adulți, având un efect extraordinar în ceea ce privește hidratarea pielii. Însă un alt truc găsit pe internet ne spune că această cremă de bebeluși ar ajuta în lupta cu coșurile. Mai exact, ar trebui să aplici acolo unde ai imperfecțiuni și să o lași să se usuce până a doua zi. Indicat ar fi să nu faci acest lucru deoarece îți pot apărea diferite iritații.

6. Extragerea coșurilor cu ajutorul unui ac

Printre trucurile de beauty neobișinuite se numără și acesta, conform căruia îți poți extrage coșurile cu ajutorul unui ac. Nu doar că este extrem de periculos, dar acest truc îți poate provoca și anumite probleme la nivelul pielii, precum iritații, inflamații și chiar te poți infecta cu anumite bacterii.

7. Sucul de lămâie

Pe cât de multe beneficii ar avea sucul de lâmâie, pe atât de periculos este pentru pielea ta deoarece îți poate usca extrem de mult tenul. De asemenea, sucul de citrice, combinat cu razele ultraviolete, poate avea drept efect asupra pielii tale o reacție chimică destul de severă. Aplică pe ten doar acele produse destinate tipului tău de ten și nu încerca ceva ce ar putea agrava anumite probleme pe care le ai.

8. Mărirea buzelor cu ajutorul condimentelor

Majoritatea femeilor nu sunt mulțumite de aspectul buzelor lor și își doresc să fie mai mari. Însă, din dorința de a nu apela la injecțiile cu acid hialuronic, apelează la trucuri cum ar fi o soluție făcută din scorțișoară. Acest truc este extrem de periculos deoarece îți poate inflama buzele extrem de grav.

Text: Iulia Braslasu

Foto: Instagram.com/oliviaculpo

