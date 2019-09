10 măști de față pe care beauty editorii ELLE le recomandă

Am un ten mixt cu tendințe de îngrășare, așa că majoritatea produselor pe care le folosesc sunt pentru a înlătura sebumul, a curăța pielea în profunzime, a o matifia și a diminua porii. De-a lungul timpului am încercat extrem de multe măști, unele care chiar au avut rezultate benefice, altele care nu au făcut altceva decât să îmi accentueze problemele. Însă aceste zece măști s-au dovedit a fi cu adevărat eficiente, făcându-mi tenul să arate mult mai bine, chiar și în perioade de stres sau când uitam să mă hidratez corespunzător.

Estée Lauder NightWear Plus 3-Minute Detox Mask

Deși aloc mult timp și atenție îngrijirii tenului, în unele seri până și simpla demachiere pare o adevărată provocare. Obosesc numai gândindu-mă cât timp și energie ar trebui să depun pentru a-mi curăța tenul, a aplica o mască, un serum și o cremă. Mai ales că în mod normal las măștile să acționeze între 20 și 30 de minute. Așa că, atunci când am descoperit masca Estee Lauder NightWear Plus 3-Minute Detox Mask, mi-am zis că nu mai am nicio scuză să fiu leneșă. Cum îi spune și numele, nu trebuie să o lași să acționeze mai mult de trei minute, timp în care reușește să absoarbă toxinele din piele, să reducă porii și să ofere pielii o strălucire naturală.

Douglas Moisturising Snow Mask

Ce îmi place cel mai mult la această mască este textura sa. Conține o mulțime de ingrediente active hidratante – printre care și apă ghețară elvețiană – care o fac extrem de ușoară și de fină. O folosesc ori de câte ori simt nevoia unei măști light, care să îmi hidrateze pielea și care să nu îmi lase senzația de ten încărcat.

Origins Ginzing Peel Off Mask To Refine & Refresh

După o zi în care am purtat mult machiaj, întotdeauna îmi simt tenul mult prea încărcat și tern. Așa că, am nevoie de mai mult decât de o simplă demachiere sau o curățare. Așa am descoperit masca de la Origins, o mască revigorantă peel-off, care îndepărtează instant oboseala și aspectul tern al tenului datorită boabelor de cafea, ginsengului și complexului din acizi de fructe din compoziția sa.

Clarins SOS Hydra Refreshing Hydration Mask

Această mască a fost cea care mi-a salvat tenul vara asta, fiindcă, recunosc, am petrecut mai mult timp decât trebuia la soare. Dar, de fiecare dată cu protecție solară! Cu toate astea, după o zi de plajă tot îmi simțeam tenul uscat (lucru care mi se întâmplă foarte rar). A fost într-adevăr un ajutor imens pentru pielea mea, și asta în doar zece minute. Are o textură de gel-cremă cu un efect de „splash of water”, ceea ce face ca pielea să fie hidratată și radiantă chiar a doua zi.

Dior Hydra Life Pores Away Pink Clay Mask

Ten care strălucește non-stop, pori dilatați. Dacă și tu ai tenul gras sau cu tendințe de îngrășare, atunci știi exact despre ce vorbesc. De-a lungul timpului am învățat că nu pot schimba tipul tenului meu, însă îl pot ajuta să arate mai bine. Cu multă răbdare și cu o rutină constantă. Iar Dior Hydra Life Pores Away Pink Clay Mask este una dintre măștile care m-a ajutat să țin în frâu ieșirile rebele ale tenului meu. Este bogată în minerale naturale și extract de jojoba, care diminuează aspectul porilor și matifiază pielea. Iar argila are o textură cremoasă, care se transformă într-o spumă delicată ce elimină cu blândețe impuritățile și îmi oferă apoi o senzație plăcută de catifelare.

Kiehl’s Limited Edition Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask

De-abia am descoperit această mască, însă rezultatele sunt cu adevărat promițătoare. Cum îți spuneam și mai devreme, sunt mereu în căutare de produse care au ca efect matifierea tenului și diminuarea porilor. Iar această mască are în compoziție argilă albă amazoniană care îndepărtează sebumul, impuritățile și toxinele, lăsându-mi chipul extrem de catifelat și de mat. Ah, iar un alt motiv pentru care am luat-o a fost campania umanitară pe care cei de la Kiehl’s au lansat-o: pentru fiecare mască vândută, sunt donați 35 de lei către Asociația Viitor Plus.

Glamglow Thirstymud Hydrating Treatment

Dacă ar trebui să alcătuiesc un kit cu doar trei produse care reușesc să îți salveze tenul în situații critice, de departe masca de la Glamglow este unul dintre ele. După o noapte în care reușesc să dorm doar câteva ore, înainte de un eveniment important sau în vacanțe, când tenul meu nu face față cu brio schimbărilor de mediu, întotdeauna folosesc această mască. Nu cred că minunile se întâmplă peste noapte, dar Glamglow îmi arată contrariul. După fiecare aplicare, a doua zi dimineață tenul meu arată extrem de sănătos, de hidratat și de catifelat încât trebuie să mă uit în oglindă de două ori pentru a mă asigura că e vorba de fața mea.

Clinique Pore Refining Solutions Charcoal Mask

Cărbunele este unul dintre ingredientele pe care vreau ca produsele de îngrijire să îl conțină. Asta datorită proprietăților sale de curățare a pielii și de diminuare a porilor. Pe lângă cărbune, această mască conține și un amestec de argile minerale care absoarbe excesul de sebumul. Astfel că, detoxifică pielea și elimină impuritățile și luciul specific tenului meu. Vei simți o senzație de rece atunci când o vei aplica, senzație care va persista și în următoarele minute, însă e un sentiment plăcut, extrem de fresh.

Dr. Renaud Lime Clarifying Mask

Uneori simt că gelul de curățare nu a reușit să îndepărteze toate impuritățile de pe chipul meu, așa că, după ce mi-am spălat fața, aplic această mască, special creată pentru a curăța și a purifica pielea. Argila din compoziția sa face ca tenul să devină mai mat, iar extractul organic de lămâie verde are proprietăți astringente și de iluminare.

Sephora kit 7 Masques Tissus

Sunt un mare fan al măștilor textile, în primul rând fiindcă sunt extrem de practice. Le iau mereu cu mine când călătoresc și nu de puține ori le-am folosit chiar și în avion (în ciuda privirilor curioase ale celorlalți pasageri). Acest set de la Sephora conține șapte măști, pentru diferitele nevoi ale tenului. De exemplu, masca cu ceai verde este concepută pentru a matifia tenul și a trata imperfecțiunile, cea cu rodie este anti-oboseală și oferă un boost de energie tenului, iar cea din lotus hidratează și calmează pielea.

