E adevărat, în ultimii ani, culorile acide și puternice, care erau până acum rezervate de obicei machiajului pentru primăvară/vară, au fost permise și în sezonul rece. Însă cine are dispoziție să poarte nuanțe psihedelice când e vremea mohorâtă? Soarele, în schimb, ne îmbie să purtăm machiaje fluo, să abuzăm de pudră bronzantă, de glitter, can anii 80, chiar și în miezul zilei! Iată 10 machiaje extravagante pentru primăvara 2019 pe care merită să le încerci:

True blue

Ten diafan, sprâncene fixate ascendente și, centrul de interes: ochi înrămați de un machiaj mono într-o nuanță de albastru fluo, dublată de gene îmbrăcate cu două straturi de mascara într-o nuanță înrudită. Iată rețeta unui look cool de primăvară!

Artă abstractă

Experimentează cu culorile și cu texturile și creează-ți un machiaj unic, inspirat de diversitatea curcubeului, dar și de operele de artă abstractă – capodopera ești tu.

Extra highlight

Iubim highlighter-ele pentru că oferă un plus de dimensiune și rotunjime trăsăturilor, însă cine a spus că ar trebui să ne rezumăm doar la tușe discrete? În această primăvară experimentează cu texturile și formule sidefate, ce reflectă puternic lumina, și aplică-le peste tot: pe obraji, pe tâmple, în stilul anilor 80, chiar și pe buze sau pleoape.

Machiaje extravagante pentru primăvara 2019: Tușe acide

Un machiaj rapid și la fel de șic precum unul complex este să-ți accentuezi pleoapele cu un tuș într- culoare violentă, dar jovială, precum un portocaliu aprins. Cu acest look nu ai nevoie să-ți aplici alte produse, precum mascara sau ruj – less is more.

Finish metalic

Sunt în continuare în trebduri pleoapele în nuanțe metalice, dar dacă te-ai plictisit de machiajele clasice, inspiră-te din tendințele sezonului și încearcă o combinație de argintiu și cupru, dispuse într-un mod inedit.

Machiaje extravagante pentru primăvara 2019: Grafisme minimaliste

Acest tip de look amintește de machiajul din Egiptul antic, într-o variantă simplificată, pentru că nu prea avem timp. Secretul conturării ochilor în acest mod e realizarea unui contur drept, pe pleoapa inferioară și accentuarea colțurilor ochilor. Machiajul arăta senzațional indiferent de nuanța pentru care optezi!

Summer wine

Dacă îți place să te joci și să experimentezi cu machiajul, atunci nu ți se va părea absurdă ideea de a-ți aplica pe pleoape un ruj de culoarea vinului. Pentru dispunerea texturii cremoase într-o formă imperfectă, dar precisă, folosește o pensulă de buze.

Nefinisat

Încă sunt hot machiajele ce oferă senzația de nefinisat. Așa că poți să fii excentrică dar și comodă realizând un contur colorat doar pe jumătate din pleoapă. Va fi evident pentru toată lumea că este un statement de beauty, și nu o scăpare de moment.

Machiaje extravagante pentru primăvara 2019: Glitter, oricând

Desigur, glitterul e mereu trendy, însă noutatea acestui sezon este că îl poți purta chiar și în miezul zilei, atâta timp cât e dispus haotic, și artzy, ca în prezentările de modă.

Pasteluri

Iubim pastelurile, însă mai mult ca idee decât în machiaj, pentru că nuanțele soft nu accentuează neapărat trăsăturile. Pentru a adopta acest trend, folosește nuanțele pastel în colțul intern al ochiului sau doar atunci când ești bronzată. Cu sau fără soare.

