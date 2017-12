Motivul pentru care te-ar putea insela, in functie de zodia lui

Te-ai gandit ca partenerul tau este perfect, iar el nu te va rani niciodata? Ei bine, cateodata se intampla ca lucrurile sa nu functioneze exact asa cum sperai, iar daca ai chiar si cea mai mica urma de indoiala in privinta lui, poti consulta astrologia.

Se pare ca fiecare zodie are caracteristici care influenteaza modul in care te-ar putea insela, precum si motivul din spatele acestui gest. Afla de ce te-ar insela partenerul tau, in functie de zodie.

Berbec

Berbecii sunt destul de impulsivi si pasionali. Daca partenerul tau este Berbec, el nu are nevoie de un motiv propriu-zis pentru a te insela. Pur si simplu se lasa dus de val, este atras de altcineva si actioneaza, fara sa se gandeasca la responsabilitati.

De regula, Berbecilor le place aventura si ineditul, asa ca poti incerca sa il cuceresti prin intermediul unor suprize mai amuzante.

Taur

Taurul este o zodie care apreciaza stabilitatea, asadar sa insele nu ii sta in fire. De regula, acest lucru se intampla daca nu au alta alternativa. Ce inseamna asta? Ei bine, Taurul ar putea insela daca nu primeste suficienta atentie si iubire, cautand in alta parte afectiunea.

Gemeni

Gemenii au o personalitate mai speciala, asadar daca ti-a promis ca nu te va rani, nu ar trebui sa te bazezi pe el pe deplin. Le place sa flirteze, asadar in felul lor jucaus de a cunoaste persoane noi, s-ar putea sa faca o alegere gresita. Desi nu este o idee buna sa vorbiti o zi intreaga prin mesaje, este bine sa comunicati cat mai mult, pentru a impiedica o situatie regretabila.

Rac

Racii au nevoie de afectiune si iubesc sa fie implicati intr-o relatie. Asta inseamna ca partenerul tau nu te va insela, daca s-a implicat emotional. Desi este zodia perfecta pentru o relatie serioasa, trebuie sa aveti grija ca aceasta legatura emotionala sa nu se distruga in timp.

Leu

Leii au mereu nevoie de atentie, insa nu sunt neaparat cei de care trebuie sa te feresti. Sunt destul de devotati atunci cand iubesc pe cineva, asadar nu va face nimic gresit. Situatia in care el te-ar putea insela, ar fi daca tu l-ai ignora fara motiv, fortandu-l sa se indeparteze.

Fecioara

Fecioarele isi doresc mereu sa se simta apreciate. Vor sa ajute intotdeauna, insa acest lucru ar putea crea situatii favorabile pentru inceputul unei aventuri. Practic, se apropie in general de oameni atat de mult, incat de multe ori intra intr-o relatie amoroasa fara sa isi doreasca neaparat acest lucru.

Balanta

Balantele au nevoie de echilibru in orice situatie, chiar si atunci cand vine vorba de relatii. Practic, acestea vor o persoana care le completeaza. Daca va simti ca voi nu va mai potriviti, va cauta pur si simplu pe cineva care li se potriveste mai bine. Cel mai bine este sa va comportati impreuna ca o echipa pentru a evita astfel de situatii.

Scorpion

In privinta Scorpionilor trebuie sa fii atenta. Daca pana acum nu ai aflat ca a flirtat cu altcineva, nu te gandi ca nu a facut-o de fapt. Daca nu face nimic, sigur s-a gandit macar o data cum ar fi sa iasa la o intalnire si o alta persoana. In cazul acestei zodii, trebuie sa fii atenta si sa iti urmezi intuitia.

Sagetator

Sagetatorii sunt mereu in cautarea aventurii, insa asta nu inseamna automat ca te vor insela. Ei se indeparteaza de persoana din relatie in momentul in care aceasta nu este la fel de curioasa sau de activa ca acestia. In acele momente, ei s-ar putea simti atrasi de persoanele care se apropie mai mult de lucrurile de care au nevoie. Probabil stiai deja ca se implica cu greu intr-o relatie serioasa, asadar din partea lor te poti astepta la un astfel de comportament.

Capricorn

Capricornii isi doresc o relatie serioasa, asadar se feresc de mici aventuri. Sunt o zodie responsabila, asadar sunt mici sansele ca nativul Capricorn sa te insele. Singurul mod in care ar putea actiona gresit, este daca tu te vei schimba complet in relatia dintre voi doi.

Varsator

In cazul nativului Varsator lucrurile sunt foarte simple. Isi doresc o relatie serioasa, insa in acelasi timp doresc sa se bucure de libertatea lor. Apreciaza compania persoanei iubite, insa cateodata simte nevoia sa fie singur. Incearca sa ii respecti aceasta dorinta.

Pesti

Pestii iau dragostea in serios, insa au o imaginatie foarte bogata. Din aceasta cauza, ei vor dori sa fie mereu langa acea persoana care le sustine ideile, chiar daca acestea nu sunt intocmai cele mai bune. In plus, pot fi cuceriti usor de catre cei care au povesti impresionante de spus.

