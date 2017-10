Horoscopul lunii octombrie 2017: previziuni complete

Citeste horoscopul lunii octombrie 2017.

Horoscop lunar BERBEC (21 martie – 20 aprilie). Previziuni pentru luna octombrie 2017

Relatia trece, din nou, printr-o perioada tensionata care persista, deoarece comunicarea dintre voi este deficitara. Actiunile pe care le intreprinzi nu par sa aiba efectul dorit si te faci tot mai neinteleasa. Octombrie aduce, insa, vesti bune pentru viata profesionala: locul de munca actual te va ajuta sa avansezi in cariera.

Horoscop lunar TAUR (21 aprilie – 21 mai). Previziuni pentru luna octombrie 2017

Horoscopul lunii octombrie 2017 aduce o atmosfera tensionata in plan personal, mai ales ca anumite planete par sa accentueze probleme nerezolvate din trecut, care nu vor fi acceptate de partener. Partea a doua a lunii se anunta mai buna, insa vor aparea dificultati materiale si profesionale. Din pacate, va trebui sa muncesti inzecit pentru ca rezultatele sa fie evidente.

Horoscop lunar GEMENI (22 mai – 21 iunie). Previziuni pentru luna octombrie 2017

In perioada urmatoare o sa ai de indeplinit sarcini importante sau vei intalni persoane care iti vor testa rabdarea. Au loc evenimente ce iti vor schimba radical perspectiva despre traiectoria profesionala, dar asta nu reprezinta un dezavantaj. Viata personala nu va avea prioritate, deoarece iti este foarte bine singura si nu-ti doresti sa te implici.

Horoscop lunar RAC (22 iunie – 22 iulie). Previziuni pentru luna octombrie 2017

Horoscopul lunii octombrie 2017 iti aduce multa pasiune! Toate astrele instiga la iubire si erotism; atitudinea ta va fi joviala in plan sentimental. Vei fi tandra, seducatoare si pregatita sa-ti intrigi partenerul sau sa faci noi cuceriri. Conjunctura Venus-Mercur te va determina sa te implici in tot felul de activitati si sa adopti acea atitudine plina de aventura la care ai renuntat in ultima perioada.