Horoscopul ELLE pentru ultimele 6 luni ale anului 2023

Astrologul ELLE, Cristina Andronic, îți aduce predicțiile de sezon și te sfătuiește să îți urmezi emoțiile și să ai încredere în protecția planetelor care te conduc.

Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Cât de aproape ai ajuns să-ți atingi rezoluția de anul trecut? Ei bine, cu siguranță nu este singurul lucru la care trebuie să reflectezi în cea de-a doua jumătate a anului 2023. Evenimentele de care vei avea parte în lunile viitoare evidențiază că emoțiile vor juca un rol mai important în viața ta în acest an. Și emoțiile au obiceiul de a fi influențate de lucruri mărunte din viață. Cu toate acestea, ceea ce va influența cel mai mult starea ta emoțională din lunile august și septembrie vor fi deciziile pe care le vei lua în viața amoroasă și carieră. În timp ce dragostea va avea probabil o intrare bruscă în viața ta în prima jumătate a lunii noiembrie, oportunitățile de carieră vor lipsi. Va fi nevoie să rămâi în echilibru emoțional cu ceea ce viața îți oferă în momentul prezent, fără a te mai concentra pe viitor. Astrele sunt cele care vor fi alături de tine prin energia pe care o vei absorbi de la ele. Finalul anului 2023 este unul glorios pentru tine. Vei rămâne în sânul familiei de sărbători, pentru că prezența celor dragi este cel mai bun revitalizant.

Taur (20 aprilie – 20 mai)

Previziunile pentru cea de-a doua jumătate a anului 2023 semnalează în continuare că nivelul de energie va rămâne ridicat. Prin urmare, vei putea realiza cu ușurință lucruri în diferite domenii și starea de spirit te va ajuta să te implici în multe proiecte care vor aduce împlinire profesională. În plus, te vei simți motivată să te concentrezi pe acele domenii care îți vor îmbunătăți în mod substanțial situația financiară. Indiferent de acest aspect, astrele îți recomandă să-ți controlezi cheltuielile, mai ales în lunile octombrie și noiembrie. Vei fi tentată să faci achiziții care nu îți sunt necesare și asta doar din cauză că ai o ușoară dependență de cumpărături. În plan personal, lucrurile rămân în echilibru. Nimic nu va anula apropierea pe care o trăiești față de partener. Sunteți dedicați și conectați amândoi la aceleași obiective de cuplu. Atât Marte, cât și Saturn îți afectează inteligența socială și echilibrul din subconștient. Prin urmare, ți se recomandă să-ți ții gândurile și emoțiile sub control, iar o modalitate de a face acest lucru este să călătorești și să te relaxezi în mijlocul naturii.

Gemeni (21 mai – 20 iunie)

A fost un an destul de greoi pentru tine. Provocările de care ai avut parte în plan personal, dar și profesional te-au făcut și mai vigilentă decât erai. Horoscopul tău spune că ai făcut tot ce ai putut! Acum este momentul să te concentrezi asupra unor transformări și schimbări de durată. Viitorul tău este unul luminos și tranzitele planetare sunt în favoarea ta. Activitatea astrelor din a doua jumătate a anului 2023 indică în mod clar că vei avea ocazia deplină de a te elibera de mai multe piese de bagaj emoțional care te țin în spate. Ai nevoie să faci pași clari către progres și o viață mai împlinită. În 2023, vei trăi momente specifice, inedite, revelatoare care te vor face să treci cu vederea toate zonele neclare ale vieții tale. Va fi nevoie ca, spre finele acestui an, cu precădere în luna decembrie, să acorzi atenție plasării lui Jupiter într-o poziție de bun augur, iar în plan real asta se va traduce prin acțiuni care vor susține sănătatea ta psihică, fizică și emoțională.

Rac (21 iunie – 22 iulie)

Este evident faptul că 2023 este un an de introspecție pentru tine. În această notă îți vei trăi viața și în a doua jumătate a anului. Predicțiile horoscopului te vor face să te concentrezi asupra modurilor agile de a gândi lucrurile. Tranzitele planetare din acest an îți amintesc ca, din când în când, să eviți să treci cu vederea scenarii și situații și să dai o șansă reală posibilității de a obține succesul. Indiferent de rezoluțiile pozitive de care vei avea parte, în lunile septembrie și octombrie vor exista câteva avertismente pentru tine. Saturn va face prima mișcare ciclică din acest an și de aceea te vei simți total entuziasmtaă de obiectivele pe care le ai în plan profesional. Cu toate acestea, vei simți o limitare într-un anumit mod. Venus și Marte te-au sprijinit în permanență și probabil că o vor face în continuare. Datorită energiei pe care o primești de la ele, reușești să te redresezi repede după eșecurile de care vei avea parte. Luna decembrie a acestui an te transpune într-o stare de melancolie profundă din cauză singurătății din plan personal.

Leu (23 iulie – 22 august)

Chiar dacă acțiunile tale sunt haotice și de multe ori fără consistență, astrele te vor sprijini întru totul, în special în eforturile tale personale. Așadar, așteaptă-te la vești grozave începând cu luna iulie. Vara acestui an este fără planuri pentru tine. Încerci să faci lucrurile diferit și să te lași condusă de alegerile de moment. Ai descoperit că un astfel de comportament îți aduce mai multă împlinire. Un an de oportunități strălucește, în mod natural, la fel de tare ca Soarele de deasupra ta, care se întâmplă să fie și planeta ta conducătoare. Horoscopul 2023 prezice începuturi haotice pentru Leul adormit din tine, dar îți promite un sfârșit în care vei fi mult mai fericită, mai faimoasă și mai mulțumită decât erai atunci când a început anul. Lucrurile arată promițător în ceea ce privește dragostea și relația, deoarece energia lui Venus te va inspira să acționezi în concordanță cu ceea ce simți. Lunile noiembrie și decembrie sunt mai mult despre conectarea cu natura. Finele acestui an te va găsi în munți, cu prietenii și familia alături de tine și cu o atitudine blândă față de propria persoană!

Fecioară (23 august – 22 septembrie)

La mijlocul acestui an, se pare că preocupările legate de carieră îți vor ocupa tot timpul de care dispui. Niciodată nu ai fost mai dispusă să faci compromisuri în sectorul profesional. Păstrarea unei atitudini pozitive te va ajuta să treci cu bine prin provocările care te așteaptă, mai ales în luna august. Oare vei fi pregătită să o iei de la capăt dacă acest lucru va fi necesar? Până la sfârșitul anului, cu excepția mai multor oportunități pe care este posibil să nu le onorezi din lipsă de energie psihică sau motivație, vei avea și vești bune legate de familie. Viața ta s-a schimbat în nenumărate moduri în ultimii doi ani, iar anul acesta nu este diferit. Cu toate acestea, ritmul schimbării va fi unul mai alert deoarece energia puternică a lui Saturn te va antrena și te va motiva să acționezi. În luna noiembrie vei trăi un eșec major. Să încerci mai mult nu te va ajuta, dar acceptarea faptului că meriți o pauză de la toată agitația te va echilibra și te va ajuta să găsești pacea în raport cu situația respectivă.

Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Încă de la începutul lunii iulie, astrele sunt cele care te vor ghida. Nici în lunile care urmează dinamica nu va fi altfel. Perspectiva schimbării locului de muncă te motivează să ieși din zona de confort și să faci lucruri de care nu te credeai capabilă. Dincolo de acțiune, însă, s-ar putea să nu găsești succesul așteptat. În ceea ce o privește pe Venus, pe măsură ce energia planetei iubirii crește, și relația ta de cuplu va trece prin schimbări importante. Te vei simți mai iubită, mai acceptată de către partener și tu, la rândul tău, vei acționa cu mai multă afecțiune și încredere în ceea ce-l privește. Anul acesta așteaptă-te ca cineva de la serviciu sau din cercul tău apropiat să-ți trezească interesul în raport cu studiul anumitor zone profesionale. Deși nu vei simți că dispui de prea multă energie psihică, nu te vei da în lături de la anumite proiecte care te vor provoca să fii și mai bună în ceea ce faci. Problemele de sănătate sunt cele care te vor afecta destul de mult începând cu luna septembrie. Deși te simți capabilă și în puteri, va fi nevoie să îți pui viața haotică pe stand by pentru a te concentra pe propria persoană.

Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

În partea a doua a acestui an, complicațiile legate de muncă se vor amesteca cu problemele de sănătate, care trebuie să primească cea mai mare parte din energia ta psihică și fizică. Nu este loc de neglijare! Cei apropiați vor fi alături de tine constant, dar de tine depinde modul în care vei reuși să te refaci. Pe măsură ce Jupiter se întărește din punct de vedere energetic, viața ta se va alinia perfect, permițându-ți astfel să te bucuri de lucruri cu adevărat simple. Planetele te vor forța să schimbi percepțiile despre o serie de lucruri din viață. Mai ales în viața ta personală, vei vedea lucrurile într-un mod cu totul nou. Dar de ce să se schimbe brusc mentalitatea ta? Ei bine, acest lucru se va întâmpla din cauza impactului planetei tale conducătoare, Marte, care își va încheia perioada retrogradă. Totodată, planeta Saturn va fi în acțiune pe o durată similară, acționând ca o alertă și făcându-te să iei măsuri de precauție în ceea ce privește viața profesională. Indiferent de modul în care vei acționa, astrele își vor revărsa binecuvântările asupra ta și te vor ajuta pe tine și pe familia ta să depășiți momente dificile.

Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Odată cu începerea celei de-a doua jumătăți a anului, te poți aștepta la oportunități de câștig și de finanțare. Prin urmare, este recomandat să te folosești de intuiție, să te sfătuiești cu persoanele potrivite și asta pentru a lua cele mai bune decizii în acest sector al vieții tale. În plan personal, tu și partenerul sunteți pregătiți pentru următoarea etapă a vieții de cuplu, și anume, a avea un copil. Simți emoție și încredere legat de această etapă și îți dorești să faci lucrurile cât mai bine pentru un viitor membru al familiei voastre. Astfel, ești conștientă că trebuie să fii atentă la sănătatea ta și nu vei mai face excese alimentare, dar nici legate de timpul pe care îl petreci la birou. Ai nevoie să aduci puțin echilibru în viața ta. În special în lunile octombrie și noiembrie, te vei găsi mai concentrată pe tot ceea ce înseamnă familie și te vei retrage puțin și din viața socială. Timpul este cel mai mare profesor pentru fiecare dintre noi. Trebuie să fim recunoscători pentru tot ceea ce trăim zi de zi și mai mult decât atât, trebuie să acționăm cu asumare și responsabilitate.

Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Oamenii, momentele, natura, norocul, toate se schimbă cu timpul. Schimbarea este o componentă a existenței oricărui lucru din acest univers. Astrele prezic că vei avea o abordare mai optimistă a vieții în perioada următoare, chiar dacă evenimentele de care vei avea parte nu au cum să preconizeze nimic pozitiv. Modul în care porți în personalitatea ta această componentă a optimismului face din tine o persoană capabilă de a face față oricărui tip de provocare. Avantajele de a fi optimist sunt că vei putea munci mai mult decât oricând, rezultate care se vor reflecta asupra parcursului tău profesional. Venus și Jupiter, împreună, în a doua jumătate a anului, vor aduce pozitivitate mai multor aspecte importante pentru tine, una dintre ele fiind partea financiară. Pentru o bună perioadă de timp, nu va mai fi nevoie să faci nici un compromis financiar. Lunile noiembrie și decembrie te vor găsi ancorată în tot felul de relații dificile. Vei fi nevoită să alegi între propria persoană și cei din jur și vei face acest lucru cu o ușurință de care nu te credeai capabilă. Finele anului este despre conectarea cu tine!

Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Dorind să te amesteci în deciziile celor din jur, nu vei face decât să accentuezi erodarea anumitor relații din viața ta. De cele mai multe ori, îți iei energia din contactul cu cei din jur, dar este posibil ca tocmai această nevoie de a fi mereu în plan social să nu fie benefică stării tale de spirit. Este destul de dificil să înțelegi ceea ce ai nevoie pentru a fi bine dacă nu ești atentă la ceea ce organismul îți transmite. Venus este din nou prezent cu energia sa în casa zodiei tale. Lunile din a doua jumătate a anului 2023 te vor conecta cu sinele mai mult decât tot ceea ce ai trăit în ultimii ani. Astrele prezic că nu numai că te poți aștepta la relații romantice armonioase, dar pe măsură ce anul trece, cercul tău social va fi și mai pronunțat și tu vei reuși să descoperi oameni interesanți și valoroși. În ceea ce privește educația, vei găsi motivația necesară pentru a trece la următorul pas în carieră. Ai scos acest vis de la naftalină și te concentrezi pe el cu toate resursele de care dispui. Prezența lui Saturn după luna octombrie va întârzia progresul, dar nu îți vei pierde din motivație.

Pești (19 februarie – 20 martie)

Nativii Pești au abilitatea de a face lucrurile să se întoarcă în favoarea lor. Sugestiile pe care le primești de la cei din jur te conectează cu anumite părți din tine care au nevoie să fie văzute. Te vei lăsa condusă de ele și vei trăi o blândețe pe care nu o recunoști în raport cu propria persoană. Arătându-ți latura reală a lucrurilor, planeta Marte va fi salvatoarea ta pentru lunile octombrie și noiembrie ale acestui an. Din punct de vedere financiar, te vei bucura de rezultate favorabile care te vor face să te simți prosperă. Chiar dacă uneori este posibil să vezi lucrurile încetinind, nu vei fi tu cea care renunță la acțiune. De cele mai multe ori, va fi cineva din afară care va aduce multe argumente față de care nu vei ști cum să te poziționezi. Anumite situații de genul vor fi un moment bun pentru a face o retrospectivă asupra modului în care percepi lucrurile din viața ta și de ce anume ai nevoie pentru a te simți împlinită. Conform astrelor, luna decembrie a acestui an va fi una despre conectare cu sine și armonie emoțională.

