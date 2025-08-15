Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 18-24 august 2025

Citește horoscopul săptămânal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești și află ce ți-au rezervat astrele pentru perioada 18-24 august 2025, ca să fii pregătită pentru schimbările care se pot produce în carieră, în viața de cuplu, în privința sănătății sau a banilor.

Horoscop săptămânal Berbec: 18-24 august 2025

Saturn este destul de energic, astfel încât tot ceea ce vei trăi te va ajuta să descoperi lucruri noi despre tine ca persoană și ca femeie. De cele mai multe ori, obiectivele tale sunt destul de dificil de atins. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Berbec

Horoscop săptămânal Taur: 18-24 august 2025

Prezența celor dragi în viața ta va fi definitorie pentru modul în care vei reuși să treci peste această perioadă tulbure. Încearcă să privești lucrurile în perspectivă și să nu iei decizii pripite. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Taur

Horoscop săptămânal Gemeni: 18-24 august 2025

Starea de rău fizic pe care ai resimțit-o în ultima perioadă te-a epuizat întru totul. Prezența lui Saturn în zodia ta are o influență evidentă asupra lucidității cu care te raportezi la tot ceea ce trăiești. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Gemeni

Horoscop săptămânal Rac: 18-24 august 2025

Ai multe lucruri peste care trebuie să treci, pe care trebuie să le integrezi în universul propriu, iar începutul acestei săptămâni este promițător din acest punct de vedere. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Rac

Horoscop săptămânal Leu: 18-24 august 2025

„Căderile” pe care le vei trăi pe parcursul acestei săptămâni vor simplifica lucrurile în favoarea ta. Ai nevoie să revizuiești anumite aspecte organizatorice pentru a evita să mai ajungi în impas. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Leu

Horoscop săptămânal Fecioară: 18-24 august 2025

Nu s-a schimbat nimic în modul în care te comporți în plan social. Toate acțiunile tale par să fie concentrate pe a atrage atenția celor din jur. Ce risipă de energie! Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Fecioară

Horoscop săptămânal Balanță: 18-24 august 2025

Zilele săptămânii te vor aduce mai aproape de împlinirea visurilor profesionale. Toată energia este concentrată pe ceea ce urmează să faci. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Balanță

Horoscop săptămânal Scorpion: 18-24 august 2025

Orice nereușită de care vei avea parte va avea un impact pozitiv asupra stării tale agitate deoarece va aduce în prim plan o serie de opțiuni pe care nu le luai în calcul. Fă lucrurile cu mai multă chibzuință! Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Scorpion

Horoscop săptămânal Săgetător: 18-24 august 2025

Îți este greu să faci lucrurile exact așa cum ți-ai dori. Nu ai de partea ta persoanele care pot face diferența. Te faci destul de greu auzită în contextele care contează cel mai mult pentru tine. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Săgetător

Horoscop săptămânal Capricorn: 18-24 august 2025

Zilele acestei săptămâni te au pe tine în centrul atenției. Rămâi la fel de conectată emoțional la cei dragi, te ocupi de toate proiectele pe care le ai în derulare și reușești chiar și să te răsfeți cu tot felul de lucruri pe care ți le-ai tot refuzat până în prezent. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Capricorn

Horoscop săptămânal Vărsător: 18-24 august 2025

Chiar dacă anumite probleme de la birou se rezolvă de la sine, îți dai seama cât de mult te afectează ceea ce se întâmplă în plan profesional. Adu armonie și echilibru în viața ta! Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Vărsător

Horoscop săptămânal Pești: 18-24 august 2025

Îți este destul de dificil să trasezi limite clare între personal și profesional. Atunci când vine vorba de familie și prieteni apropiați, loialitatea îți oferă un punct de sprijin. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Pești

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro