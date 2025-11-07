Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 10-16 noiembrie 2025

Ți-am pregătit horoscopul săptămânal pentru 10-16 noiembrie 2025, ca să știi cum va fi săptămâna viitoare în plan personal, dar și în carieră. Astrele îți dezvăluie previziunile pentru următoarea perioadă și îți arată ce te așteaptă în carieră, dragoste, sănătate sau în privința banilor.

  ELLE
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 10-16 noiembrie 2025

Citește horoscopul săptămânal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești și află ce ți-au rezervat astrele pentru perioada 10-16 noiembrie 2025, ca să fii pregătită pentru schimbările care se pot produce în carieră, în viața de cuplu, în privința sănătății sau a banilor.

Horoscop săptămânal Berbec: 10-16 noiembrie 2025

În zilele aceste săptămâni, ai posibilitatea să aduci o mare schimbare în modul de gândire al colegilor. Vei pune toată pasiunea pe care o resimți în slujba comunicării pertinente a ideilor pe care le ai. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Berbec

Horoscop săptămânal Taur: 10-16 noiembrie 2025

Săptămâna aceasta te are pe tine în centrul atenției, personal și profesional. Astrele îți vor scoate în cale destul de multe provocări și situații limită la care va trebui să reacționezi într-o anumită marjă de timp. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Taur

Horoscop săptămânal Gemeni: 10-16 noiembrie 2025

Stare de agitație interioară tinde să se accentueze de la o zi la alta. Din nou te simți copleșită de tot ceea ce trăiești. Îți este dificil să te reglezi emoțional. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Gemeni

Horoscop săptămânal Rac: 10-16 noiembrie 2025

În urma evenimentelor de care ai avut parte, ești conștientă că ai nevoie doar de timp pentru a te reechilibra. Încearcă să nu forțezi prea mult să se întâmple anumite lucruri. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Rac

Horoscop săptămânal Leu: 10-16 noiembrie 2025

Ai senzația că totul devine tot mai dificil de obținut. Astrele vor încerca să te „domine” pe parcursul întregii săptămâni și poate din această cauză lucrurile ți se vor părea mult mai greu de armonizat. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Leu

Horoscop săptămânal Fecioară: 10-16 noiembrie 2025

Confirmarea socială de care ai nevoie în permanență îți dictează toate acțiunile. Indiferent de punctul în care te afli în relația personală, îți dorești mult mai mult de la cel de lângă tine. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Fecioară

Horoscop săptămânal Balanță: 10-16 noiembrie 2025

Este evident că nu ești întru totul confortabil cu ceea ce se întâmplă în viața ta. A o lua din nou de la capăt din punct de vedere profesional este o provocare mare pentru tine. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Balanță

Horoscop săptămânal Scorpion: 10-16 noiembrie 2025

Indiferent de soluțiile care îți sunt prezentate de cei din jur, tu ești conștientă că modul în care gândești este cel mai elocvent și se potrivește contextului tău de viață. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Scorpion

Horoscop săptămânal Săgetător: 10-16 noiembrie 2025

Întreaga săptămână se va afla sub influența preponderentă a lui Saturn. Chiar dacă emoțional totul pare să fie caracterizat de haos în viața ta, la nivel energetic lucrurile vor fi cât se poate de clare pentru tine. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Săgetător

Horoscop săptămânal Capricorn: 10-16 noiembrie 2025

Nu îți pasă de părerea celor din jur și asta este o parte sănătoasă a vieții tale psihice. Cu toate acestea, este posibil ca anumite persoane să se îndepărteze pentru că nu își mai găsesc locul în viața ta. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Capricorn

Horoscop săptămânal Vărsător: 10-16 noiembrie 2025

Agitația din jur are un efect advers evident asupra propriului echilibru. Inducerea unei stări calme și concentrate va fi cu atât mai dificilă cu cât vei fi înconjurată de persoane pesimiste. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Vărsător

Horoscop săptămânal Pești: 10-16 noiembrie 2025

Demersurile din plan personal vorbesc de la sine despre starea excelentă în care te afli. Indiferent de maniera în care vei face lucrurile, nu vei pierde de sub vedere ceea ce te împlinește. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Pești

Horoscop anual 2026 Capricorn. Previziuni pentru zodia Capricorn, în 2026
Horoscop anual 2026 Capricorn. Previziuni pentru zodia Capricorn, în 2026
Astrologie

Ești născută în zodia Capricorn? Atunci cu siguranță vrei să afli principalele previziuni din horoscop anual 2026, zodia Capricorn.

+ Mai multe
Horoscopul lunii noiembrie 2025: previziuni complete
Horoscopul lunii noiembrie 2025: previziuni complete
Astrologie

Află tot ce îți rezervă astrele pentru această lună și descoperă principale previziuni din horoscopul lunii noiembrie 2025.

+ Mai multe
Horoscop anual 2026 Săgetător. Previziuni pentru zodia Săgetător în 2026
Horoscop anual 2026 Săgetător. Previziuni pentru zodia Săgetător în 2026
Astrologie

Ești născută în zodia Săgetător? Atunci cu siguranță vrei să afli principalele previziuni din horoscop anual 2026, zodia Săgetător.

+ Mai multe
