Cele 3 zodii cărora nu le place să petreacă mult timp pe telefon

Zodiile acestea obișnuiesc să nu petreacă foarte mult timp pe telefon și să se bucure din plin de experiențele și momentele prețioase cu oamenii din viața lor.

Cele 3 zodii cărora nu le place să petreacă mult timp pe telefon

Următoarele zodii și-au propus să fie cât mai deconectate de la telefon și tehnologie în general pentru a putea prețui la adevărata lor valoare clipele pe care le petrec cu familia și prietenii. Vor să stea cât mai departe de verificatul frecvent al notificărilor și să nu se mai preocupe de ceea ce fac alți oameni în mediul online. 

Taur

Taurii au des perioade în care se deconectează cu totul de la haosul pe care îl întâlnesc pe social media și atunci își ocupă timpul cu alte activități, precum citit, plimbări, întâlniri cu prietenii sau expediții la munte. Pentru ei este o adevărată plăcere să stea cât mai departe de telefon și să reușească să aprecieze în totalitate momentele importante care au legătură cu oamenii dragi din viața lor.

Săgetător

Săgetătorii simt că sunt distrați de telefon și că din cauza asta nu pot aprecia cu adevărat lucrurile importante din viața lor. Și-au impus să petreacă mai puțin timp pe social media și să nu își mai verifice constant notificările. Vor ca viața lor să nu fie ghidată de ceea ce se petrece în online, așa că nu este o surpriză faptul că vor lua destul de multe pauze de la rețelele de socializare, pentru un detox necesar sănătății lor mintale.

Vărsător

Pe nativii Vărsător nu îi vedea foarte mult stând pe telefon. Preferă să fie misterioși și în general nu împărtășesc detalii ce țin de viața lor personală pe rețelele de socializare. Nu vor să piardă clipe cu adevărat valoroase cu persoanele dragi din viața lor, așa că sunt prezenți în totalitate în viața reală, pe când în mediul online păstrează discreția. Pentru ei este deja o obișnuință să uite de tehnologie și să petreacă timp în natură, doar cu gândurile și trăirile lor.

Citește și:
Punctele sensibile ale zodiacului – ce impresionează zodiile

Foto: PR

