Where Black Leads and Neutrals Follow:  Capsula reinterpretată pentru o primăvară contemporană

Primăvara aceasta, DiKa propune mai mult decât o colecție – propune o disciplină a stilului. O garderobă capsulă construită cu precizie, gândită pentru femeia care își trăiește viața între meetinguri, zboruri și momente personale asumate, fără să facă vreun compromis estetic.

Spring 2026 aduce în prim-plan o feminitate modernă, definită prin linii curate, proporții bine calculate și piese care funcționează dincolo de un singur context. Este o colecție despre coerență vizuală și despre puterea unei garderobe care lucrează inteligent.

În centrul acestui univers se află trench-ul bej – piesa statement a sezonului. Atemporal și impecabil croit, devine stratul care organizează întreaga ținută. Silueta sa clară și croiul rafinat îl transformă într-o investiție sigură, perfectă atât pentru mediul profesional, cât și pentru dinamica urbană de zi cu zi. Este acel element care conferă imediat structură și autoritate.

Negrul conduce povestea cromatică și devine forța expresivă a colecției. Costume structurate, cu o arhitectură precisă, conturează o prezență sigură și sofisticată. Vestele tip blazer fără mâneci adaugă un aer contemporan, iar salopetele din tricot fin aduc fluiditate fără a pierde din eleganță. În acest sezon, negrul nu este doar o culoare – este un instrument de styling. Permite fiecărei femei să își definească apariția: minimal și discret sau puternic și afirmativ.

Pe măsură ce zilele devin mai luminoase, paleta se deschide spre tonuri pământii și neutre soft. Tricotajele fine, pantalonii albi cu linie impecabilă și sacourile din tweed texturat construiesc profunzime prin stratificare. Texturile sunt gândite pentru a dialoga între ele, pentru a încuraja mixul personal și pentru a demonstra că o garderobă modernă înseamnă mai puține piese, dar mai bine alese.

DiKa Spring 2026 nu vorbește despre trenduri efemere, ci despre construcție conștientă. Despre materiale de calitate, croieli studiate și design care rămâne relevant dincolo de un sezon.

Este o colecție pentru femeia care își construiește imaginea cu intenție – echilibrată, sigură, profund personală.

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro