Westwing redefinește echilibrul interior

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Descoperă noua selecție „The Choreography of Space'

În designul contemporan, un spațiu bine construit nu înseamnă doar obiecte frumoase, ci felul în care acestea coexistă, comunică și creează o anumită stare. Vara aceasta, Westwing propune o nouă perspectivă asupra interioarelor moderne prin conceptul „The Choreography of Space' – o selecție în care formele organice, materialele naturale și piesele sculpturale transformă locuința într-un spațiu fluid, echilibrat și profund personal.

Inspirată de ideea că designul poate influența ritmul unei încăperi la fel cum mișcarea definește un dans, noua selecție Westwing pune accent pe obiecte statement care creează armonie prin contrast, textură și volum. Fiecare piesă este gândită pentru a construi un dialog subtil între funcționalitate și expresivitate, între minimalism și emoție vizuală.

În centrul colecției se află masa de dining BENI, o piesă sculpturală care redefinește zona de dining printr-o estetică soft contemporary. Blatul din sticlă și baza organică creează un joc elegant de transparențe și volume, transformând masa într-un element central al încăperii. Silueta fluidă și proporțiile ample oferă senzația de spațiu aerisit și lumină, păstrând în același timp prezența puternică a unei piese statement. BENI devine astfel mai mult decât o masă – devine punctul în jurul căruia se construiesc conversații, seri lente de vară și interioare cu identitate.

Aceeași abordare sculpturală se regăsește și în fotoliul XL lounge chair SOFIA, creat pentru momentele de relaxare care definesc noul lux contemporan. Cu volume generoase și linii rotunjite, piesa aduce acel sentiment de confort vizual și tactil specific interioarelor sofisticate, dar effortless. Silueta sa amplă transformă orice colț de living într-un spațiu dedicat relaxării, în timp ce proporțiile atent echilibrate păstrează estetica modernă și rafinată a întregii colecții.

Materialele naturale joacă un rol esențial în această poveste vizuală. Lampa de masă CARLA, cu bază din travertin, introduce textura minerală și căldura discretă a pietrei naturale într-un decor contemporan. Formele simple și echilibrate transformă piesa într-un accent subtil, dar sofisticat, capabil să adauge profunzime și atmosferă oricărui spațiu. În aceeași direcție, lustra BEAU din plasă propune un joc interesant de lumină și transparență, filtrând lumina într-o manieră caldă și arhitecturală. Silueta sa aerată adaugă dinamism încăperii și contribuie la senzația de fluiditate care definește întregul concept.

Selecția este completată de obiecte decorative care adaugă personalitate fără exces, precum vaza ICE, suflată manual. Cu forme organice și reflexii subtile, piesa funcționează atât ca obiect decorativ independent, cât și ca accent într-o compoziție minimalistă. Este genul de obiect care captează lumina și schimbă discret atmosfera unei încăperi, demonstrând că detaliile mici pot avea cel mai mare impact vizual.

Prin noua selecție inspirată de „The Choreography of Space', Westwing explorează ideea unui design care nu doar completează un interior, ci îl face să se simtă viu, coerent și personal. Rezultatul este o colecție care îmbină eleganța contemporană cu confortul și expresivitatea, într-un sezon în care casa devine spațiul principal pentru reconectare, relaxare și inspirație.

Noua selecție Westwing este disponibilă pe www.westwing.ro

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