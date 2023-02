Vrei să-ți faci nunta pe plajă în Grecia? Iată care sunt cele mai populare destinații pentru această zi specială!

Nunțile pe plajă sunt la mare căutare, deoarece din ce în ce mai multe cupluri vor să-și organizeze petrecerea de nuntă într-un cadru feeric și ieșit din comun. Dacă faci parte din categoria celor care visează la o petrecere deosebită, plaja este o locație excelentă, întrucât îți oferă șansa de a te bucura de nisip, soare, briză, mare și peisaje superbe. Așadar, în cazul în care ai decis că un astfel de loc este perfect pentru tine, este recomandat să iei în calcul plajele grecești! Grecia are plaje superbe, care merită descoperite și transformate în decorul ideal pentru nunta ta!

În acest articol vei afla care sunt cele mai renumite destinații potrivite pentru o nuntă pe plajă în Grecia!

Rodos

Insula Rodos este una dintre cele mai frumoase insule din Grecia. Aici vei găsi plaje superbe și numeroase, care te vor impresiona prin apele cristaline, măslinii și chiparoșii unici, dar și prin peisaje cu adevărat deosebite. Rodos are, de asemenea, o istorie extrem de bogată, care și-a lăsat amprenta asupra vibe-ului pe care îl are insula. De altfel, se spune că are una dintre cele mai frumoase ape, iar majoritatea plajelor sunt premiate cu steagul albastru (blue flag) pentru curățenie și întreținere. Aici vei putea descoperi plaje unice, cu nisip fin și un vibe specific Greciei. Așadar, nu ezita să descoperi această destinație!

Thassos

Thassos este o insulă din Marea Egee și este foarte apreciată datorită peisajelor pe care le oferă. Există multe plaje pe care le poți lua în considerare – însă trebuie să te decizi dacă vrei să te orientezi către un loc vast și grandios, sau către o plajă mai mică, izolată și retrasă. Vei găsi toate aceste opțiuni pe insula Thassos – prin urmare, dacă vrei să organizezi o nuntă pe plajă în Grecia, ia în considerare frumusețile pe care ți le poate oferi această insulă unică și specială!

Santorini

Santorini este un loc extrem de special, vizitat, în fiecare an, de aproximativ două milioane de turiști. Insula se remarcă prin căsuțele albe, realizate în spirit cicladic, prin stâncile caracteristice, prin panoramele deosebite și prin apusurile de soare superbe. Aici poți găsi sate tradiționale, locuri pitorești, dar și plaje aparte. Fiind o insulă vulcanică, vei putea descoperi plaje unice, de culoare neagră sau roșie, specifice acestui tip de relief – așadar, dacă îți dorești ceva special, cu siguranță aici vei găsi ce ai nevoie!

În concluzie, Grecia îți poate oferi nenumărate opțiuni atunci când vine vorba despre organizarea unei nunți pe plajă. Ia în considerare toate dorințele și ideile pe care le ai și, cu ajutorul unui wedding planner experimentat, vei reuși să le materializezi pe toate, exact așa cum ți-ai imaginat. În mod cert, o nuntă pe plajă se va transforma într-o amintire unică și de neuitat!

Sursă foto: nuntapeplaja.ro

