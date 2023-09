VIVA! Party 2023 – „The Movie Night”, cea mai mare petrecere a anului

Celebrități, influenceri, vedete TV, instagrammeri cu comunități online impresionate și prieteni ai revistei VIVA! au petrecut „like movie stars' în grădina de poveste a FACE Club Forest. Am sărbătorit împreună cei 24 de ani ai revistei VIVA! și am reușit, și de data aceasta, să organizăm cea mai mare petrecere a anului, iar pentru asta mulțumim și partenerilor și sponsorilor care au fost alături de noi!

FACE Club Forest din București a fost, în acest an, spațiul perfect pentru o petrecere de pomină care a adunat sute de vedete TV, creatori de conținut, actori, cântăreți și cititori ai revistei VIVA!. Surpriza serii a fost Raluca Bădulescu în rol de DJ, care ne-a amintit unele dintre cele mai iubite hituri ale ultimilor 20 de ani.

Mulțumim partenerilor VIVA! Party 2023

Seara nu ar fi fost la fel de spectaculoasă fără ajutorul partenerilor și sponsorilor, care ne sunt alături an de an și fac posibilă petrecerea VIVA!, pe bună dreptate numită „cea mai mare și mai frumoasă a anului’

Pandora nu a lipsit de la VIVA! Party 2023, iar invitații noștri s-au bucurat de un corner superb, unde au putut face fotografii și s-au bucurat de surprizele Pandora. Pandora este despre auto-exprimare, despre libertarea de a-ți alege propriul look și a-ți spune propria poveste. Iar pe covorul roșu de la VIVA Party 2023, prietenii noștri și-au exprimat stilul unic, au dus culoare și zâmbete, purtând ținute spectaculoase „like movie stars'.

Alături de VIVA! a fost prezent și de această dată brandul Doctor Fiterman, care a dăruit invitaților noștri produse din gama Ideal Collagen și Elastină. Super serul Ideal Collagen Serum redă luminozitatea tenului, restructurează conturul feței cu 29,59% și hidratează pielea în profunzime. După o lună de aplicare, nivelul de hidratare a pielii creste cu 31,44%, iar pielea devine neteda, catifelata si matasoasă. Bazat pe ingrediente active precum Hydrotensyl Complex – format din colagen solubil nativ de origine marina, elastina hidrolizata de origine marina, extract de miere si glicogen marin – si vitamina E, Ideal Collagen Serum, ser restructurant redă luminozitatea tenului, restructurează și hidratează pielea în profunzime.

Doctor Fiterman a oferit invitaților VIVA! și tratamentul Minoxicapil Woman, care stimulează circulația de la nivelul rădăcinii firului de păr, crescând aportul de nutrienți necesari creșterii firului de păr mai puternic și mai rezistent. De asemenea, protejează, blochează 5 alpha-reductaza și combate căderea părului, fortifică și măreste densitatea și numărul firelor de par.

Herbalife a adus invitaților VIVA! gustări proteice delicioase, energizante și sănătoase. Batoanele proteice Herbalife te ajută să ţii la distanţă senzaţia de foame şi îţi asigură necesarul de nutrienți, fără să te abați de la obiectivele tale de nutriție și fitness. Fie că dorești să atingi greutatea sănătoasă ideală, fie că ești pasionat de sport și dorești să-ți îmbunătățești performanțele, batoanele proteice Herbalife sunt alegerea ideală: puține calorii, gust delicios, nutrienți cheie!

Produsele Herbalife sunt disponibile doar prin intermediul Distribuitorilor Independenți care pot fi contactați accesând https://contact.herbalife.ro/

Disney+, serviciul de streaming al gigantului american din domeniul divertismentului fondat de Walt Disney a sărbătorit la VIVA! Party 2023 începutul unei veri pline de premiere spectaculoase, pentru toate gusturile. Disney+ este casa filmelor și serialelor de la Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic și Star, și găzduiește în exclusivitate producțiile originale Disney+. Luna iunie marchează un an de la lansarea Disney+ în România, iar abonații vor avea parte de premiere de excepție, printre care se numără și marele succes Avatar: Calea Apei, așteptat de toată lumea.

Samuel Jackson în rolul lui Nick Fury ajunge la Disney+ în mult așteptata serie de spionaj de la Marvel: Invazia secretă. În plus, începând din luna august publicul se va putea bucura de noul sezon al serialului Crime în Imobil (Only Murders in The Building) cu Selena Gomez, Maryl Streep si Steve Martin, iar din 23 august un serial original live-action de la Lucasfilm, Star Wars: Ahsoka, o distribuie în rolul principal pe Rosario Dawson.

Magna Pharm s-a alăturat VIVA! Influencers Party 2023 cu brandurile Forcapil, Duolys și Bio-Oil. Invitații noștri au primit spre testare produse aparținând celor trei super branduri, respectiv suplimente alimentare Forcapil pentru regenerarea părului, șampon și balsam Forcapil pentru stoparea căderii părului, gel Bio-Oil pentru îngrijirea pielii uscate, dar și celebrul și îndrăgitul ulei pentru îngrijirea pielii, Bio-Oil, cu efecte remarcabile în îmbunătățirea aspectului cicatricilor și a vergeturilor.

Magna Pharm a prezentat invitaților noștri și noutatea Forcapil – capsulele Forsun Autobronzant, care ajută la activarea bronzului natural fără expunere la soare. Formulat cu carotenoide, vitamina E, seleniu hidrolizat de colagen, produsul este un activator ce oferă un ten strălucitor și luminos în toate anotimpurile.

De asemenea, invitații VIVA! Party 2023 au primit în dar crema de zi anti-îmbătrânire ACM Duolys cu SPF 50+ care protejează mai ales tenul sensibil și palid împotriva razelor UV, chiar și în condiții extreme. Complexul unic de antioxidanți previne afectarea și îmbătrânirea tenului din cauza razelor solare

Cheers!

FACE Club Forest a fost cadrul ideal pentru toți cei cărora le-a fost dor de distracție, muzică bună, socializare și un cocktail delicios pregătit de prietenii de la ALEXANDRION GROUP, care au fost prezenți cu brandurile Alexandrion Flavour Collection, Brâncoveanu Vinars, Byzantium, Bottega și Hendricks Gin.

Portofoliul Alexandrion Group cuprinde produse cu valori puternice și tradiție în România cum ar fi Vinarsul Brâncoveanu care a fost creat in onoarea celor 25 de ani de pace din Țara Românească din timpul domniei voievodului Constantin Brâncoveanu. Respectând valorile de baza ale poporului roman și ale conducătorilor săi, vinarsul Brâncoveanu onorează un voievod emblematic care simbolizează valoarea istoriei și noblețea culturii românești. Alexandrion Flavour Collection reprezintă echilibrul perfect între gustul rafinat Alexandrion și prospețimea savuroasă a noilor arome fresh și energizate perfect pe ritmuri de petrecere.

Vinurile Byzantium – produse în Dealul Mare de crama Domeniile Alexandrion Rhein 1892, sunt o gamă de vinuri contemporane, autentice, elegante, nobile, „pentru sufletele tinere, din vechile oraşe’.

Trebuie să știti că portofoliul Alexandrion Group este completat și de branduri de import cum sunt Bottega SpA – cu o istorie de 4 secole în producerea de vin și grappa. Bottega se remarcă prin grappa, lichior și prosecco- cel mai faimos și mai bine vândut vin italian în întreaga lume, dar și Hendricks Flora Adora – un brand de gin produs de compania William Grant & Sons, noul gin are în compoziţia sa arome îmbietoare de flori încântătoare și un caracter proaspăt, pe bază de plante, în stilul clasic HENDRICKS.

