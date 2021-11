Velmoda Atelier. Secretele unicității și ale hainelor special create pentru personalitatea fiecărei femei

În spatele unei apariții care taie răsuflarea stă, fără doar și poate, un designer care și-a imprimat experiența și trăirea în materialele fine, iar priceperea a dictat croiala și numărul cristalelor ce acompaniază reverele.

Am avut ocazia de a sta de vorbă chiar cu cea care lucrează cu mâini magice pentru ținutele speciale de la Velmoda Atelier. Stilul este într-o continuă evoluție, iar Valentina Zeed vrea să ofere fiecărei cliente o ținută delicată, concepută special pentru ea, care să poarte amprenta personalității sale și să vorbească despre feminitate, eleganță și unicitate: Stilul Velmoda Atelier este cunoscut că fiind sinonim cu elegantă, rafinament dar și modernitatea, toate combinate cu confortul. Velmoda Atelier explorează feminitatea prin diferite forme, de la rochii haute couture, la costume și haine lejere ce pot fi purtate de cu zi'.

Velmoda Atelier propune ținute fără de cusur, lucrate perfect de oameni atent instruiți în tainele materialelor fine și ale modei.', iar Valentina Zeed vrea să ofere fiecărei cliente o ținută delicată, concepută special pentru ea.

Pentru clientele care își doresc o rochie și au o viziune proprie asupra felului în care ar vrea să arate ținuta, Valentina Zeed le materializează visul: Casa de modă Velmoda pune la dispoziția clienților atât posibilitatea de a-și realiza ținutele dorite (modelul clientului), cât și propria colecție de rochii couture și prêt-à-porter, realizate în serii mici, de cele mai multe ori ediție limitată'. De aceea am stat de vorbă cu Valentina Zeed, deoarece am fost curioși să aflăm mai multe detalii din spatele casei de modă Velmoda Atelier. Cum a început visul Velmoda Atelier?

Valentina Zeed: Totul a început în anul 2016 când am decis să aduc la realitate toate ideile desenate pe hârtie, viziunea și creativitatea au prins viață prin creațiile realizate.

Velmoda se adaptează trendurilor într-o continuă schimbare?

Valentina Zeed: Velmoda creează haine care pot trece cu ușurință testul timpului. Tot ceea ce este creat la noi în atelier poate fi purtat indiferent de trend. La noi în atelier punem accent în primul rând pe a realiza hainele pe măsurile clienților, chiar și cele prêt-à-porter, deși avem și colecții cu măsuri standard. Credem că este foarte important ca ținuta să fie realizată pe măsurile clientului în așa fel încât să putem face multe artificii și astfel orice produs va arată senzațional, indiferent de proportile clientului.

Valentina Zeed pe lângă faptul că este designer are și un curs de styling la bază, Colour me beautiful London, așadar clientul are parte de o adevărată experiență odată ce pășește pragul Velmoda.

Cine sunt clientele Velmoda Atelier?

Valentina Zeed: Clientele Velmoda sunt femeile frumoase, puternice, dar și copii de toate vârstele. În curând, dorim să lansăm o colecție și pentru bebelușii născuți prematur, pentru care vom avea o campanie special menită să ajute mamele aflate în această situație.

Care este cel mai special articol vestimentar, care poartă o poveste aparte?

Valentina Zeed: Toate produsele care sunt realizate la noi în atelier sunt speciale și au povestea lor, însă am avut de realizat o rochie de mireasă în anul 2016, unde totul era cusut manual, iar perlele erau aplicate manual pe întreagă lungime. Aceasta pot spune că a fost o experiență aparte.

Primele trei cuvinte care definesc creațiile Velmoda sunt…

Valentina Zeed: Eleganță, rafinament, unicitate.

Care sunt materialele folosite cel mai des pentru haine?

Valentina Zeed: Voal de mătase natural, materiale haute couture realizate manual la noi în atelier, broderii realizate din mii de cristale și perle, tweed și cele mai bune stofe pentru costume.

Este un business sau o pasiune și care sunt provocările businessului/pasiunii?

Valentina Zeed: Velmoda este în primul rând o pasiune, apoi un business. Totul a început precum un hobby și am început să creez din iubire pentru frumos. Îmi doream să pun amprenta asupra ținutelor mele, și apoi asupra ținutele celor din jurul meu, iar facultatea pe care am urmat-o m-a ajutat să transform pasiunea într-un business profitabil.

Zi de zi avem parte de noi provocări. Fiecare mireasă este o provocare pentru noi, deoarece ne dorim că totul să iasă impecabil pentru o zi atât de importantă din viața oricărei femei.

Care sunt perspectivele de viitor ale atelierului Velmoda, ce planuri aveți?

Valentina Zeed: În curând vom lansa colecția de toamna-iarnă și o ediție specială de sărbători, după care ne vom axa pe realizarea colecției de Primăvară/Vara care va fi prezență în show-urile internaționale, lucru ce mă bucură enorm, atât pe mine, cât și pe întreaga echipă. Este o dovadă a faptului că ceea ce realizăm în atelierul Velmoda este validat de specialișți din industria modei internaționale. Alege Velmoda pentru o ocazie importantă din viața ta și lasă profesioniștii să-ți ofere cele mai bune variante atunci când nu știi ce să alegi, dar vrei o alternativă unică.

