UNTOLD ajunge pe APPLE MUSIC și își consolidează statutul de festival global de referință

Homepage  / Advertorial
  de  Advertorial
UNTOLD ajunge pe APPLE MUSIC și își consolidează statutul de festival global de referință

UNTOLD, clasat pe locul 3 global în Top 100 Festivals, se lansează oficial în Apple Music, cu seturi memorabile de la ediția aniversară și playlist-uri curatoriate cu artiștii internaționali care au făcut istorie în România, la Cluj-Napoca. Fanii din întreaga lume pot asculta pentru prima oară în Apple Music show-urile live create special de Armin van Buuren, Alok, Hugel, Steve Angello și Tujamo pentru celebrarea a 10 ani de UNTOLD. Magia unui deceniu nu s-a încheiat în 2025, ci răsună acum la nivel mondial. 

Piese ale primilor artiști anunțați pentru ediția din 2026, UNTOLD ONE, sunt curatoriate în contul festivalului în Apple Music. Fanii pot asculta melodii celebre de la Lewis Capaldi, Sting, Flo Rida, Swae Lee, Martin Garrix, Kygo, The Chainsmokers, Marshmello, Lost Frequencies, Sebastian Ingrosso, Afrojack, James Hype, R3hab, Steve Aoki, Mëstiza și Tash Sultana, pentru a intra încă de acum în atmosfera verii care marchează o nouă eră pentru festivalul clasat pe locul 3 în lume.

Disponibil în două secțiuni dedicate în Apple Music, DJ Mixes și DJ Mix Curators, UNTOLD marchează un nou pas major în extinderea globală digitală. Odată cu lansarea seturilor exclusive de la ediția de 10 ani, organizatorii transformă experiența festivalului într-o celebrare muzicală continuă și își consolidează poziția în rândul celor mai relevante festivaluri din lume, devenind parte din ecosistemul global care definește cultura muzicală. Apple Music este una dintre cele mai importante destinații pentru fanii muzicii dance și electronice la nivel mondial și reunește unele dintre cele mai importante branduri, inclusiv Tomorrowland, Ultra Music Festival, EDC, Boiler Room, Cercle, DJ Mag, Mixmag, Resident Advisor și multe altele. Apple Music Club, stația radio 24/7, disponibilă gratuit în întreaga lume, dedicată iubitorilor de muzică dance, electronică și cultura de club, este de asemenea accesibilă în platforma de streaming.

Superstarul brazilian Alok a adus în premieră în Europa conceptul său Keep Art Human la UNTOLD 2025, iar setul l-a creat special pentru ediția aniversară. Acesta poate fi ascultat integral în conturile UNTOLD din Apple Music. La fel și show-ul emoționant de 3 ore, conceput ca un omagiu, cu invitați speciali, de Armin van Buuren, unul dintre artiștii cu cea mai puternică legătură cu publicul din România. Steve Angello, membru legendar din Swedish House Mafia, a celebrat cu un mix special de piese clasice, producții noi și exclusive, în timp ce Hugel a adus ritmurile sale Latin House și a făcut zecii de mii de oameni să danseze în Cluj-Arena. Lansarea include și show-ul unic realizat de Tujamo, care a fost la fiecare ediție UNTOLD și a selectat momente speciale din fiecare an, precum și stilul energic și puternic al starului din Dubai, DJ Bliss.

Prezența UNTOLD în Apple Music reflectă diversitatea muzicală a festivalului și include atât momente de pe Mainstage, cât și seturi din Galaxy Stage, scena dedicată artiștilor house și techno. Stilul underground al lui Green Velvet și legendarele mixuri ro-minimal de la Arapu, Priku și Cezar sunt acum disponibile în platforma de streaming.

UNTOLD va continua să se extindă în Apple Music cu seturi și playlist-uri tematice și curatori exclusivi ce reflectă identitatea multiculturală a festivalului, evoluția și diversitatea sa artistică. 

Scena este globală, iar muzica nu se oprește niciodată. UNTOLD ONE are loc în această vară între 6 și 9 august, în Cluj-Napoca.

Sursa foto: UNTOLD

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 105.68 RON Cumpără acum

Recomandari
Dreame lansează X60 Ultra Complete, noul robot de curățenie ultra-subțire și ultra-inteligent
Advertorial
Dreame lansează X60 Ultra Complete, noul robot de curățenie ultra-subțire și ultra-inteligent
De 8 Martie, Sheraton Bucharest Hotel marchează Ziua Femeii printr-un brunch conceput ca o experienta completa. 
Advertorial
De 8 Martie, Sheraton Bucharest Hotel marchează Ziua Femeii printr-un brunch conceput ca o experienta completa. 
Nu uita de holul de la intrare! Tablourile canvas, secretul locuințelor puse la punct
Advertorial
Nu uita de holul de la intrare! Tablourile canvas, secretul locuințelor puse la punct
Unde găsești telefoane bune la prețuri accesibile?
Advertorial
Unde găsești telefoane bune la prețuri accesibile?
Cum îți poți deschide noi orizonturi prin învățarea limbii engleze?
Advertorial
Cum îți poți deschide noi orizonturi prin învățarea limbii engleze?
Tricoul personalizat － simplă ținută sau declarație personală?
Advertorial
Tricoul personalizat － simplă ținută sau declarație personală?
Libertatea
Când începe TĂTUȚU’, sezonul 3. George Mihăiță a vorbit despre provocările de la filmări: „M-am temut că poate nu voi reuși să aduc la viață viziunea lui Anghel Damian”
Când începe TĂTUȚU’, sezonul 3. George Mihăiță a vorbit despre provocările de la filmări: „M-am temut că poate nu voi reuși să aduc la viață viziunea lui Anghel Damian”
Vedete la Premiile BAFTA 2026. Cine e cuplul regal care a făcut furori pe covorul roșu, deși familia e implicată într-un scandal uriaș
Vedete la Premiile BAFTA 2026. Cine e cuplul regal care a făcut furori pe covorul roșu, deși familia e implicată într-un scandal uriaș
Topul celor mai prost îmbrăcate vedete la Premiile BAFTA 2026. Un actor a purtat un costum cu detalii ce imitau mătreața, iar o actriță a avut o rochie suport pentru pahare
Topul celor mai prost îmbrăcate vedete la Premiile BAFTA 2026. Un actor a purtat un costum cu detalii ce imitau mătreața, iar o actriță a avut o rochie suport pentru pahare
Cum a apărut Bianca Drăgușanu la botezul nepotului lui Gabi Bădălău. Vedeta a schimbat două ținute
Cum a apărut Bianca Drăgușanu la botezul nepotului lui Gabi Bădălău. Vedeta a schimbat două ținute
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Ce diferență de vârstă este între Sandra Izbașa și Răzvan Bănică de la Power Couple. Gimnasta este mai mare decât soțul ei
Ce diferență de vârstă este între Sandra Izbașa și Răzvan Bănică de la Power Couple. Gimnasta este mai mare decât soțul ei
Ce "suvenir" a păstrat Călin Donca din Republica Dominicană la întoarcerea de la Survivor România 2026
Ce "suvenir" a păstrat Călin Donca din Republica Dominicană la întoarcerea de la Survivor România 2026
S-a aflat ce salariu are Ioana Fâșie, partenera de viață a lui Ilie Bolojan, premierul României. Detaliul ce i-a uimit pe mulți
S-a aflat ce salariu are Ioana Fâșie, partenera de viață a lui Ilie Bolojan, premierul României. Detaliul ce i-a uimit pe mulți
Kate Middleton, din nou pe covorul roșu. Cum a apărut la Premiile BAFTA 2026, alături de Prințul William 
Kate Middleton, din nou pe covorul roșu. Cum a apărut la Premiile BAFTA 2026, alături de Prințul William 
Unica.ro
Zodia care va fi forțată să o ia de la zero. Își curăță viața, dar durerea e mare!
Zodia care va fi forțată să o ia de la zero. Își curăță viața, dar durerea e mare!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
A făcut show într-un club din București! Oamenii au crezut că nu văd bine, dar ea era... Și-a lăsat copiii acasă și a rupt ringul de dans! Foto
A făcut show într-un club din București! Oamenii au crezut că nu văd bine, dar ea era... Și-a lăsat copiii acasă și a rupt ringul de dans! Foto
„Doctorul m-a întrebat: «Unde e tumora? Ce ai făcut cu ea?». I-am zis: «Eu vă spun ce am făcut, dar nu o să mă credeți»” A fost depistată cu cancer, cu o tumoră de 8 centimetri, dar Anca Sigartău i-a uimit și pe medici! Cum a reușit actrița să scape de cumplita boală
„Doctorul m-a întrebat: «Unde e tumora? Ce ai făcut cu ea?». I-am zis: «Eu vă spun ce am făcut, dar nu o să mă credeți»” A fost depistată cu cancer, cu o tumoră de 8 centimetri, dar Anca Sigartău i-a uimit și pe medici! Cum a reușit actrița să scape de cumplita boală
catine.ro
Câștigătorii Premiilor Bafta 2026: lista completă
Câștigătorii Premiilor Bafta 2026: lista completă
Horoscopul zilei de 24 februarie 2026. Peștii caută afecțiune. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 februarie 2026. Peștii caută afecțiune. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Alimente care conțin mai multe fibre decât fasolea. Ce poți încerca pentru o dietă echilibrată
Alimente care conțin mai multe fibre decât fasolea. Ce poți încerca pentru o dietă echilibrată
Cele mai neinspirate ținute de la Premiile Bafta 2026. Ce alegeri au făcut vedetele
Cele mai neinspirate ținute de la Premiile Bafta 2026. Ce alegeri au făcut vedetele
Mai multe din advertorial
Miere de Manuka beneficii – de ce este considerată „aurul lichid” al sănătății și cum alegi varianta autentică în România
Miere de Manuka beneficii – de ce este considerată „aurul lichid” al sănătății și cum alegi varianta autentică în România
Advertorial

+ Mai multe
Siguranță pentru ei, liniște pentru tine
Siguranță pentru ei, liniște pentru tine
Advertorial

+ Mai multe
Lidia Buble te invită la cel mai grandios eveniment din cariera sa, pe scena Sala Palatului
Lidia Buble te invită la cel mai grandios eveniment din cariera sa, pe scena Sala Palatului
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC