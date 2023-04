Twisted Love – Ana Huang: cartea care te va face să retrăiești puritatea dragostei adolescentine!

Odată cu venirea căldurii, astenia de primăvară te face să visezi la retrăirea emoției pure a iubirii adolescentine. Pe atunci, sufletul îți vibra doar la gândul întâlnirii cu persoana de care erai îndrăgostit. Puritate și pasiune – sentimente care te făceau să te simți ca într-un roller coaster emoțional. Acum, ai ocazia de a retrăi această senzație prin lectura romanului Twisted Love – Ana Huang.

Twisted Love – Ana Huang este romanul pe care-l așteptai pentru a 'pleca' într-o călătorie mentală, într-o lume în care Demonii și Îngerii ajung să 'vorbească' aceeași limbă: a iubirii. Autoarea reușește să creioneze un Univers magnetic, care te va ține hipnotizat de la primul cuvânt și până la ultimul. Povestea de dragoste dintre Ava Chen și Alex Volkov te va captiva și te va face să crezi din nou în puterea vindecătoare a iubirii, care poate străpunge și cele mai de nepătruns 'armuri'.

Protagoniștii romanului sunt construiți astfel încât să se completeze tocmai prin diferențele cu care te frapează: răceală vs. căldură! Alex Volkov, personajul masculin, pare de neatins datorită armurii de gheață cu care și-a 'îmbrăcat' sufletul. Cu toate astea, focul din inima Avei ajunge să-l cuprindă și să-i topească, încet-încet, sufletul înghețat.

Alex are toate atuurile visate de femei: frumos, puternic, inteligent și bogat. Pe lângă toate aceste plusuri, are o mare suferință: povara unei tragedii care-l bântuie din copilărie și pentru care a jurat să se răzbune și să-i pedepsească pe vinovați. Pe de altă parte, Ava Chen este un spirit liber, care alege să vadă numai binele din această lume. Antiteza celor două tipuri de personalități îți va crea sentimente ambigue, fapt ce va oferi un plus de farmec volumului Twisted Love – Ana Huang.

Rezumat Twisted Love – Ana Huang

Alex Volkov e un demon binecuvântat – cu o față de înger, și blestemat – cu un trecut de care nu poate scăpa. Acesta poartă povara unei tragedii care îl bântuie încă din copilărie. Forța care îl mână în viață este dorința aprigă de a se răzbuna și de a avea succes, iar asta nu lasă loc pentru iubire.

Asta până când e silit să aibă grijă de sora celui mai bun prieten al său. În acel moment, Alex începe să simtă o emoție nouă. În armura lui înghețată apare o fisură. Inima lui de gheață începe să se topească. E cuprins de un foc care amenință să-i năruie lumea.

Ava Chen e un spirit liber, dar încătușat de coșmaruri născute dintr-o copilărie pe care nu și-o amintește. Și, totuși, în pofida trecutului său misterios și apăsător, Ava vede mereu frumusețea din ceilalți, inclusiv cea din inima unui bărbat închistat într-o carapace glacială. Un bărbat pe care n-ar trebui să-l dorească: cel mai bun prieten al fratelui său! Vecinul ei! Salvatorul și, totodată, pieirea ei!

Iubirea lor n-ar fi trebuit să se înfiripe, dar, când începe să înflorească, descătușează secrete care i-ar putea distruge pe amândoi și tot ceea ce le este mai drag.

Comandă acum Twisted Love – Ana Huang și redescoperă magia primei iubiri, trăită în adolescență. Este despre puritate și pasiune, trăiri care te poartă în cel mai efervescent roller coaster emoțional și pasional.

