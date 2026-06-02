Pandora sărbatorește vara cu Alina Tanasă și Diana Enciu. The Fabulous Muses sunt imaginea campaniei de vară din România

Pandora anunță colaborarea cu Diana Enciu și Alina Tanasă – The Fabulous Muses – primele creatoare de conținut din România, pentru campania de vară 2026 din România. Prin stilul lor autentic, feminin și natural, cele două creatoare de conținut reflectă spiritului noii colecții de vară Pandora, o invitație la libertate, culoare și exprimare de sine.

Ancorată în lumea subacvatică și lejeritatea verii, noua colecție Pandora îmbină motive oceanice cu forme organice, detalii luminoase și nuanțe vibrante. Finisajele aurii calde și accentele jucăușe evocă țărmuri tropicale, lumina radiantă a soarelui și eleganța fără efort a sezonului estival.

În cadrul campaniei, Alina și Diana explorează numeroase modalități de purtare a bijuteriilor Pandora, evidențiind versatilitatea colecției – de la ținute relaxate de zi, până la stiluri sofisticate. Talismanele inspirate de mare surprind spiritul jucăuș al oceanului prin motive de creaturi marine și forme fluide, asemănătoare valurilor, în timp ce pietrele colorate și combinațiile de aur și argint adaugă fiecărei ținute o notă contemporană, luminoasă și solară.

„Alina și Diana surprind perfect energia colecției Pandora Summer, naturală, radiantă și plină de personalitate. Ele inspiră o întreagă generație prin modul în care transformă accesoriile în expresii autentice ale stilului personal', a declarat Constantin Azman, Country Manager, Pandora România.

„Încă de la începuturi, Pandora a crezut în spiritul nostru creativ și ne-a purtat prin toată lumea. Ne-a dat ocazia să ne jucăm cu unele dintre cele mai dorite bijuterii și să dăm frâu liber imaginației. Astăzi, Pandora nu e doar o colaborare, e o prietenă dragă, care crede în spiritul nostru autentic', completează Alina și Diana, The Fabulous Muses.

Colecția oferă posibilități nelimitate de purtare, invitând consumatorii să combine și să asorteze talismane, inele și cercei pentru a crea ținute care reflectă propria personalitate și starea de spirit a verii. Fiecare piesă celebrează bucuria momentelor spontane, libertatea explorării și frumusețea detaliilor inspirate de universul marin.

Campania este susținută de o serie de materiale foto și video în care Alina și Diana poartă cele mai noi bijuterii Pandora, într-un univers vizual luminos, inspirat de energia vibrantă a verii. Descoperiți clipul campaniei aici.

Noua colecție de vară Pandora este disponibilă în magazinele Pandora din România și online.

Despre Pandora

Pandora este cel mai mare brand de bijuterii din lume. Bijuteriile Pandora, finisate manual și realizate din materiale de înaltă calitate, oferă posibilități nelimitate de personalizare, încurajând fiecare persoană să își exprime stilul personal prin piesele alese. Pornind ca un mic magazin de bijuterii în Copenhaga, Danemarca, în urmă cu peste 40 de ani, Pandora este astăzi prezentă în peste 100 de țări. Pandora este dedicată unui rol de lider în domeniul sustenabilității, utilizând argint și aur reciclate pentru toate bijuteriile sale și asumându-și obiectivul de a reduce la jumătate emisiile de gaze cu efect de seră de-a lungul întregului lanț valoric până în 2030.

