Cum alegi colierul potrivit în funcție de decolteu și stilul ținutei

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

O ținută memorabilă este mai mult decât suma pieselor vestimentare. Este o poveste despre stil, echilibru și atenție la detalii. Iar în centrul acestei povești, colierul joacă adesea rolul principal. Ales corect, el poate alungi gâtul, poate accentua un decolteu și poate transforma un outfit simplu într-o declarație de stil. Alegerea lui nu este însă arbitrară, ci o artă subtilă ce ține cont de proporții, stil general și context.

Colierul și armonia decolteului

Punctul de plecare în alegerea colierului este, fără îndoială, decolteul. Fiecare tip de croială creează un „cadru' care cere un anumit tip de bijuterie pentru a obține un echilibru vizual plăcut.

Decolteurile în V, de pildă, sunt cel mai bine puse în valoare de coliere care urmează aceeași linie, cum ar fi cele cu pandantiv. Acestea atrag privirea în jos, creând o iluzie de alungire. Pentru decolteurile rotunde sau la baza gâtului, colierele mai scurte, care se așază deasupra liniei hainei, sunt ideale. În cazul rochiilor sau topurilor fără umeri (strapless), ai libertatea de a alege piese statement, care să umple spațiul gol și să devină punctul focal al ținutei.

Texturi și materiale: de la aur la strălucirea cristalelor

Dincolo de formă, materialul din care este realizat un colier îi dictează personalitatea și ocazia la care poate fi purtat. Finisajele metalice, fie că vorbim de căldura aurului sau de răceala argintului, oferă versatilitate. Perlele, pe de altă parte, rămân un simbol al eleganței clasice și al romantismului, fiind perfecte pentru ținute rafinate de zi sau de seară.

Când evenimentul cere un strop de dramatism, coliere cu cristale devin alegerea evidentă. Acestea captează și reflectă lumina într-un mod spectaculos, adăugând o dimensiune glam oricărui look. O rochie neagră simplă sau o ținută elegantă de seară poate fi instantaneu ridicată la un alt nivel de o astfel de bijuterie cu prezență vizuală puternică.

Cum adaptezi colierul la stilul ținutei

Stilul general al outfitului este un alt ghid esențial. O ținută minimalistă va fi completată perfect de un lanț subțire, delicat, care adaugă un accent discret de strălucire. Pentru un look romantic, poți alege coliere cu motive florale sau cu detalii fine, care subliniază feminitatea.

Pe de altă parte, ținutele statement sau glam permit și chiar încurajează experimentarea. Poți apela la coliere mai voluminoase sau la tehnica suprapunerii (layering), combinând mai multe lanțuri de lungimi și texturi diferite pentru a crea o compoziție modernă și personalizată.

Impactul chokerelor într-un look modern

Colierele scurte, așezate la baza gâtului, au revenit în forță și demonstrează o versatilitate neașteptată. Acestea atrag atenția asupra liniei claviculei și a gâtului, având un efect sofisticat și actual. Se potrivesc de minune cu decolteuri deschise, precum cele pătrate, tip barcă sau off-the-shoulder.

Astăzi, coliere choker nu mai sunt doar un detaliu nostalgic, ci o adevărată declarație de stil. Un choker subțire, metalic, poate însoți un sacou elegant pentru un look de birou rafinat, în timp ce un model bogat ornamentat poate adăuga o notă de senzualitate unei rochii de seară.

Detaliile care completează look-ul

Armonia unei apariții stă în echilibru. Atunci când porți un colier statement, este de preferat să optezi pentru cercei minimaliști, pentru a nu supraîncărca vizual zona. Coafura joacă și ea un rol: un coc elegant sau părul prins la spate vor lăsa colierul să fie în centrul atenției. Stabilește de la început care va fi punctul focal al accesoriilor tale și construiește restul look-ului în jurul său.

Alegerea colierului potrivit este, în esență, un exercițiu de stil și echilibru. Este piesa care poate defini sau redefini o ținută, adăugând personalitate și coerență. O bijuterie de efect, selectată cu atenție la proporții, stil și context, are puterea de a transforma o apariție simplă într-una cu adevărat memorabilă.

Foto: Tria Alfa

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro