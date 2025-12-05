Trăiește magia Crăciunului alături de Notino, într-un weekend dedicat frumuseții

În prag de decembrie, Bucureștiul capătă aer de sărbătoare, iar universul frumuseții se mută, pentru trei zile, într-un decor de poveste. În weekendul 6 – 7 decembrie 2025, Notino te așteaptă la un eveniment special de Crăciun, plin de noutăți din universul beauty, activități interactive și atmosfera caldă a sezonului festiv.

Accesul este gratuit, însă locurile sunt limitate, așa că e nevoie să îți rezervi din timp locul pentru una dintre zilele de sâmbătă sau duminică. Rezervările sunt disponibile online, iar tot ce trebuie să faci este să îți alegi ziua și activitățile preferate.

Evenimentul are loc pe Strada Negustori 16 din București și promite o experiență completă, gândită ca o pauză de răsfăț înainte de agitația sărbătorilor.

Beauty news, jocuri și experiențe interactive

Notino aduce împreună unele dintre cele mai iubite brand-uri internaționale, fiecare cu activări speciale, concepute ca mici opriri într-un parc de distracții dedicat frumuseții.

Valentino propune Wall of Shimmers, o activare strălucitoare, unde poți câștiga premii surpriză și poți descoperi parfumurile brand-ului într-o experiență senzorială aparte.

Prada transformă parfumeria într-un mic chioșc de inspirație urbană, unde poți participa la un joc special și poți explora universul olfactiv al casei într-un mod ludic și relaxat.

Kiehls vine cu unul dintre cele mai așteptate momente ale evenimentului. Poți rezerva, prin sistemul de booking, sesiuni individuale de diagnosticare a pielii, alături de un medic dermatolog. Analiza este realizată cu ajutorul unui dispozitiv dedicat, iar recomandările sunt adaptate nevoilor reale ale pielii tale. Experiența este completată de o roată a norocului, cu premii instant.

Beauty of Joseon adaugă o notă festivă cu un joc special de Crăciun, creat pentru a-ți aduce zâmbete și premii, într-un spirit relaxat și prietenos.

Zona de bar este powered by Rabanne, unde mocktailurile sunt inspirate de parfumurile brand-ului. La intrare, vei primi un play card cu toate activitățile evenimentului. Odată parcurse experiențele, cardul devine voucher pentru un mocktail gratuit, un detaliu care completează perfect atmosfera de Crăciun.

Sesiuni de make-up, sfaturi de la specialiști și momente de răsfăț

Însă surprizele nu se opresc aici. Notino a pregătit pentru tine o serie de sesiuni de make-up și manichiură, gândite ca momente de răsfăț și inspirație.

Make-up artista Malvina Isfan te invită la un masterclass interactiv de 45 de minute, unde vei învăța tehnici profesionale de machiaj, vei lucra cu șabloane de beauty și vei primi recomandări personalizate de produse din portofoliul Notino. Sesiunea este concepută pentru a te ajuta să îți perfecționezi rutina de machiaj într-un mod practic, ușor de urmărit și adaptat stilului tău.

Și fiindcă se anunță un weekend intens, Notino îți pune la dispoziție doi make-up artiști care, în sesiuni rapide de 15 minute, îți vor reîmprospăta machiajul și vor corecta eventualele imperfecțiuni. Toate acestea pentru ca tu să strălucești pe parcursul întregii experiențe și să fii pregătită în orice moment pentru o adevărată ședință foto.

Pentru o pauză de respiro în mijlocul evenimentului, poți alege o sesiune de Notino Manicure, gândită ca un mic ritual de îngrijire. În 30 de minute, unghiile tale primesc atenția necesară, iar la final îți alegi nuanța preferată de lac pentru un rezultat curat și elegant, care completează perfect look-ul tău. Manichiura cu ojă semipermanentă este acceptată, cu mențiunea că îndepărtarea unghiilor artificiale nu este disponibilă în cadrul evenimentului.

Dorințe de Crăciun, idei de cadouri și experiențe personalizate

Dincolo de experiențele deja menționate, ai libertatea să explorezi și să descoperi universul Notino în ritmul tău. De exemplu, poți crea propria listă de Crăciun și o poți trimite către Notino, iar trei participanți vor fi aleși aleatoriu și vor primi produsele dorite, în limita a 100 de euro. La Discovery Box Station îți construiești propria selecție de produse, adaptată gusturilor și nevoilor tale, un mod firesc de a testa noutățile. Dacă încă nu știi ce să pui sub brad, Gift Finder-ul îți oferă inspirație pentru cadouri potrivite, iar experiența este completată de zona de fotografii, felicitări de Crăciun personalizate și testarea produselor expuse.

Așa că, fie că ești o adevărată pasionată de beauty sau doar îți dorești să intri în atmosfera Crăciunului, Notino te așteaptă la cel mai așteptat eveniment al sezonului!

Sursă foto: Notino

