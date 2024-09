Tommy Hilfiger & momente de la New York

ELLE: Ești atât de calm și relaxat pentru ziua show-ului…

Tommy Hilfiger: Mă bucur să te văd din nou (îmi spune firesc).

ELLE: Ți-am văzut show-urile peste tot în lume, de la Shanghai la Milano, din LA până la Londra. Toți așteptăm curioși, în fiecare sezon, what’s next. De ce este atât de important spectacolul pentru brand-ul Tommy Hilfiger, pentru că îmi imaginez resursele pe care le investești, nu doar banii, ci energia, timpul, creativitatea. De ce este atât de important spectacolul pentru tine?

T.H.: Cred că este important să menținem brand-ul relevant. Iar spectacolele trebuie să fie speciale. Trebuie să fie disruptive. Trebuie să fie captivante. Deci le poți numi fashiontainment. Există multă concurență în lume, așa că trebuie să ne diferențiem. Altfel, suntem doar un alt brand. Vrem să fim disruptivi. Vrem să fim puternici, să fim unici. Vrem să facem ceva ce nimeni altcineva nu face. Este vorba despre haine, despre marketing, despre muzică, despre relațiile pe care le avem cu celebrități și influencers… este motivația noastră de a continua să construim Tommy Hilfiger ca un brand global de lifestyle.

ELLE: Este vorba și despre casting, pentru că de fiecare dată casting-ul tău este uimitor, atât de relevant pentru zilele în care trăim.

T.H.: În show-ul pe care îl vei vedea diseară le avem pe fiica lui Brooke Shields, fiica lui Sylvester Stallone, dar și câteva modele noi, alături de cele mai relevante modele din lume.

ELLE: Tocmai ai lansat noua campanie, cu Patrick Schwarzenegger și logodnica lui, modelul Abby Champion, ca ambasadori. De ce i-ai ales pe ei și de ce sunt relevanți?

T.H.: Ei bine, Patrick joacă în White Lotus, un show în vogă. Este foarte chipeș, evident, are gene bune. Abby este foarte frumoasă și foarte relevantă. Așa că întotdeauna punem unele celebrități interesante în reclamele noastre și uneori colaborăm cu ele pentru colecții. De exemplu, vom colabora cu Sofia Richie, fiica lui Lionel Richie și, desigur, știi despre colaborările din trecut cu Gigi Hadid, Zendaya și Lewis Hamilton. Așa că suntem mereu conectați cu oamenii care sunt în zeitgeist. Stray Kids sunt un grup K-pop cu milioane de fani. I-am dus la gala Met, unde de obicei designerii îmbracă în rochii actrițe frumoase. Ei sunt opt băieți. I-am îmbrăcat în Tommy Hilfiger și am primit cele mai multe mențiuni pe rețelele sociale, dintre toate brand-urile de la Met. Așa că menținerea relevanței prin toate aceste momente este foarte importantă.

ELLE: Asta mă conduce la următoarea întrebare: știu că muzica a jucat un rol foarte important pentru brand-ul Tommy Hilfiger de-a lungul timpului, dar cât de importantă mai este azi?

T.H.: Îți voi spune că… eu cred în FAMES. F de la modă (fashion), A de la artă (art), M de la muzică (music), E de la entertainment și S de la sport. Deci FAMES. Modă, artă, muzică, divertisment, sport: asta este cultura pop. Suntem mereu conectați la cultura pop, de 40 de ani. Așa că noi credem că aceste colaborări cu celebritățile, oamenii potriviți oferă brand-ului mai multă putere. Dar totul începe cu hainele potrivite, în mod clar. Și apoi, cu marketingul potrivit și distribuția potrivită, totul se așază la locul lui. Avem 2.000 de magazine, așa că avem milioane de fani pe tot globul. Totodată avem mii de oameni care lucrează pentru brand în fiecare zi, în toată lumea. Pentru toți acești oameni trebuie să avem un mesaj consistent despre cine suntem și ce imagine avem.

ELLE: Vorbește-mi despre noua colecție, pe care o arăți astăzi.

T.H.: Inspirația este nautică, o temă recurentă în acești 40 de ani, chiar prima mea colecție pentru Tommy Hilfiger a fost nautică. Îmi place marea, îmi place să navighez, îmi place yachting-ul. Îmi place întreaga esență a nauticului. Și, pe lângă asta, nu am abandonat niciodată stilul preppy. Suntem mereu preppy. Suntem mereu clasic americani, casual și college. În acest sezon, am combinat niște look-uri sport (inspirate preponderent din tenis) cu nauticul. Ideea a fost să avem țesături noi, forme, detalii noi, moduri noi pentru bărbați și femei de a se îmbrăca, fără a abandona sau a ne îndepărta de acel stil preppy, clasic, american.

ELLE: Va trebui să ne rezervăm următoarele vacanțe pe iahturi, croaziere, catamarane… (îi spun zâmbind și este de acord). Am vrut să te întreb și despre noile tehnologii, dar și despre AI. Crezi că AI va fi un disruptor pentru industria modei?

T.H.: Ei bine, cred că AI abia începe. Și cred că, din punct de vedere al designului, va accelera lucrurile. Din punct de vedere al marketingului și publicității, va fi util. Dar mai cred că, din punct de vedere al rețelelor sociale, poate fi dăunător. Pentru că, dacă te uiți astăzi la Instagram, crezi că totul este real. Dar când începe să fie alimentat de AI, s-ar putea să nu mai poți avea încredere că ceea ce vezi este real.

ELLE: Da, ca avatarele. În Coreea de Sud sunt atât de multe avatare încât este înfricoșător. Uneori nu știi care este real și…

T.H.: …care nu este. E adevărat. Așa că poate fi înșelător. Am dezvoltat un joc video de modă numit Fashion Verse, este vorba despre avatare și AI. Dar asta e pentru distracție. Cred că AI, dacă nu este controlat corect, ar putea fi periculos. Dar cred că va fi util în unele moduri.

ELLE: Care crezi că sunt provocările pentru modă, pentru industria modei de astăzi?

T.H.: Sunt prea multe brand-uri. O concurență uriașă, cele scumpe și cele ieftine, dar noi suntem poziționați perfect în segmentul premium, suntem lux accesibil. Pe măsură ce consumatorii încep să fie șocați de prețurile din piața de lux, trebuie să caute în altă parte pentru a-și face achizițiile. Și cred că brand-urile de lux vor trebui să regândească modul în care operează. Cine vrea să plătească 6.000 de dolari pentru un pulover din cașmir, 20.000 de dolari pentru o jachetă din piele? Înțeleg că o geantă luxury are valoare, pentru că este ca o bijuterie, o piesă de artă, dar ceva ce porți și trebuie curățat chimic își va pierde valoarea în timp. Cred că brand-urile de lux încep să simtă asta, așa că trebuie să regândească strategia de business. Dar nu știu dacă sunt capabile să scadă prețurile, pentru că au costuri foarte mari. Așa că motivația noastră este să ne creștem constant brand-ul menținând prețurile.

ELLE: O altă dilemă pe care o văd la brand-uri sau la designeri este faptul că totul este condus de date, într-un fel business-ul și CFO-ul companiei devin, în fapt, designerii colecțiilor. Așadar, cum poți păstra creativitatea relevantă?

T.H.: Este un punct interesant (îmi spune zâmbind). Cred că este important să ai datele. Dar trebuie, de asemenea, în design, să privești mereu mult înainte. Așadar, datele care vin sunt știrile de ieri. Și poți lua acele date și spune: OK, 22% dintre clienții noștri cumpără denim. Dar eu cred cu adevărat că trebuie să mergi și pe instinct, asta nu va înceta niciodată. Trebuie să-i spui CFO-ului să se retragă, pentru că ideile trebuie să vină din viitor. Trebuie să descoperim ce vrea consumatorul înainte ca el să știe ce vrea. Asta nu poate veni din date.

ELLE: Ești un pionier și în ceea ce privește sustenabilitatea, ai aplicat măsuri când termenul era doar un cuvânt la modă. Nu afectează asta în mod radical prețurile?

T.H.: Da, dar nu putem evita… Prețurile cresc ușor, nu substanțial, și suportăm noi o mare parte din ele, așa că putem fi sustenabili. Ăsta este viitorul.

ELLE: Tommy Hilfiger este acum un brand internațional, foarte puternic și foarte relevant. Dar dacă ne întoarcem în istoria brand-ului, ai putea să menționezi câteva momente importante?

T.H.: Unul a fost atunci când mi-am găsit partenerii, în anii ’80. Unul deținea fabrici în Asia, așa că a fost foarte util, celălalt a dezvoltat brand-ul Ralph Lauren în Europa, așa că a fost de asemenea util. Mulți mi-au spus mereu să fiu atent cu partenerii, dar a fost cel mai bun lucru pe care l-am făcut vreodată. Apoi am listat compania la bursă. Din punct de vedere financiar, asta ne-a pus pe drumul cel bun. Dar au fost și momente culturale care ne-au impulsionat; la începutul anilor ’90, când toți rapperii și tinerii din cultura hip-hop au început să poarte brand-ul. Ascultam și făceam ceea ce își doreau: haine supradimensionate, logo-uri mari, și-mi amintesc când prezentam la Bloomingdale’s și Saks Fifth Avenue și ni s-a spus: „clienții noștri nu poartă logo-uri”. Dar logo-urile au explodat în anii ’90, și afacerea a trecut de la 50 de milioane de dolari la un miliard. Apoi ne-am extins în întreaga lume, și a devenit o afacere de 2 miliarde, apoi de 5, și acum suntem un brand de 10 miliarde de dolari. Suntem unul dintre cele mai mari brand-uri de design american din lume, și încă mai creștem. Dar acele momente culturale au ajutat la impulsionarea afacerii. Colaborările cu Gigi Hadid, Zendaya, Lewis Hamilton au impulsionat, de asemenea, afacerea; show-urile de tip „vezi-acum-cumperi-acum” (see now buy now) în întreaga lume. Întotdeauna facem ceva pentru a schimba regulile jocului. Și cred că în seara asta va fi un astfel de moment, pentru că este divertisment și modă, avem peste 160 de influencers care sunt pe TikTok în fiecare zi și au baze mari de fani. Toți acești tineri din generația Z, care stabilesc ritmul, vor purta colecția de toamnă, pe care o poți vedea, fotografia și cumpăra astăzi. Deci „vezi-acum-cumperi-acum” se transferă la ce poartă vedetele din primul rând al show-ului.

ELLE: Aseară, la petrecerea pe care ai organizat-o, am văzut peste o sută de oameni diferiți îmbrăcați în Tommy Hilfiger, oameni din diferite categorii de vârstă, țări și continente diferite, care aveau însă același vibe…

T.H.: Este vorba despre comunitate care continuă să crească.

Înainte de a ne lua rămas bun am trecut în revistă toate show-urile la care am participat în ultimii 10 ani (cred că îmi lipsește doar unul) și ne-am pus de acord asupra celor mai impresionante: Shanghai și Venice Beach. Dar cum the best is yet to come, am fugit la hotel să mă schimb, trebuia să mă îmbarc pe Staten Island Ferry, unde urma să aibă loc show-ul de primăvară-vară 2025. Un spectacol, într-adevăr!

