Tips & tricks cum să-ți alegi piesele de mobilier care nu se demodează repede

Primul pas în alegerea unor piese de mobilier care nu se demodează ușor este să înveți să faci diferența dintre trend și stil atemporal. Trendurile sunt caracterizate de elemente foarte specifice, culori intense sau combinații neobișnuite care captează atenția pe termen scurt. De exemplu, anumite nuanțe vibrante sau forme neobișnuite pot domina cataloagele de mobilier pentru un sezon sau doi, dar ulterior sunt înlocuite de alte direcții estetice.

Ori de câte ori vezi o piesă de mobilier intens promovată, cu design spectaculos, întreabă-te dacă ai fi ales-o și în absența expunerii masive din social media sau din reviste. Dacă răspunsul este 'nu', există șanse mari să fie vorba despre un trend.

Mobilierul atemporal, în schimb, nu are nevoie de artificii pentru a impresiona, ci mizează pe proporții echilibrate, linii simple și materiale de calitate. Cele mai bune exemple de mobila living moderna de pe kalenda.ro sunt masa din lemn masiv cu design minimalist și canapeaua cu forme clasice, fără detalii exagerate, piese care au trecut testul timpului și își păstrează relevanța.

Stilurile clasic, scandinav, mid-century modern sau minimalist au demonstrat că pot rămâne actuale decenii la rând. Stilul mid-century modern, de exemplu, apărut în anii 1950–1960, este încă extrem de apreciat datorită liniilor sale curate, funcționalității și utilizării lemnului natural.

Investește în calitatea materialelor

Unul dintre cele mai importante tips & tricks atunci când vrei să alegi piese de mobilier care nu se demodează repede este să acorzi o atenție deosebită materialelor – lemnul masiv, piatra naturală, metalul de calitate și textilele rezistente arată bine, dar și îmbătrânesc frumos. Spre deosebire de materialele sintetice ieftine, uzate după câțiva ani, materialele naturale capătă caracter și patină în timp.

În cazul canapelelor și fotoliilor, materialul tapițeriei este esențial. Optează pentru textile rezistente la uzură, cu un număr mare de cicluri Martindale, indicator utilizat pentru a măsura rezistența materialelor la frecare. De asemenea, culorile neutre precum gri, bej, crem sau tonurile pământii sunt mult mai ușor de integrat în diverse stiluri de amenajare. Ele îți permit să schimbi decorul prin accesorii, fără să fie nevoie să înlocuiești piesele de bază.

Alege forme simple și proporții echilibrate

Designul atemporal este, în esență, despre echilibru. Evită elementele excesiv ornamentate sau formele extravagante, care pot deveni rapid obositoare vizual. O bibliotecă cu linii drepte, o masă cu picioare discrete sau un pat cu tăblie simplă sunt alegeri sigure.

Psihologia designului sugerează că oamenii percep formele simple ca fiind mai armonioase și mai ușor de integrat în diferite contexte. De aceea, minimalismul a devenit un curent atât de apreciat în ultimele decenii.

Arhitecții și designerii de interior folosesc adesea principii matematice (precum regula treimilor sau proporția de aur) pentru a crea spații armonioase. Chiar dacă nu aplici formule exacte, este important să păstrezi un echilibru vizual și să te asiguri că fiecare piesă are 'spațiu să respire' în încăpere.

Mizează pe funcționalitate și versatilitate

Un alt secret pentru a alege piese de mobilier care nu se demodează ușor este versatilitatea. Mobilierul modular, de exemplu, îți permite să reconfigurezi spațiul în funcție de nevoi, fără să schimbi piesele principale. O bibliotecă modulară poate fi extinsă, reorganizată sau adaptată unui alt spațiu, iar o canapea cu module separate poate fi rearanjată dacă te muți într-o locuință nouă.

O masă extensibilă, un pat cu spațiu de depozitare sau un birou care poate fi integrat discret într-un living sunt exemple de soluții care rămân relevante indiferent de schimbările din viața ta.

Când investești în astfel de piese de mobilier care nu se demodează ușor nu te gândești doar la prezent, ci și la viitor, la flexibilitatea de a adapta spațiul la noile etape ale vieții tale, fără să fie nevoie să o iei de la capăt de fiecare dată.

Adaugă personalitate prin detalii

Dacă alegi piese de mobilier în culori neutre și cu design simplu, vei putea schimba atmosfera camerei doar prin perne decorative, covoare, tablouri sau corpuri de iluminat. Aceste elemente sunt mai accesibile financiar și pot fi înlocuite ușor atunci când simți nevoia de o schimbare.

Atunci când alegi piese de mobilier care nu se demodează ușor este important să găsești un echilibru între gusturile tale personale și elementele universale. O piesă statement poate avea un impact puternic, dar asigură-te că restul mobilierului este suficient de echilibrat încât să nu concureze vizual cu aceasta.

În final, secretul constă în autenticitate. Nu alege mobilier doar pentru că este la modă sau pentru că 'așa se poartă', ci alege-l pentru că te reprezintă, pentru că îți oferă confort și pentru că îl vei folosi mulți ani de acum înainte.

Foto: Freepik

