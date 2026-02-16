Tips & tricks cum să-ți alegi piesele de mobilier care nu se demodează repede

Primul pas în alegerea unor piese de mobilier care nu se demodează ușor este să înveți să faci diferența dintre trend și stil atemporal.

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Tips & tricks cum să-ți alegi piesele de mobilier care nu se demodează repede

Primul pas în alegerea unor piese de mobilier care nu se demodează ușor este să înveți să faci diferența dintre trend și stil atemporal. Trendurile sunt caracterizate de elemente foarte specifice, culori intense sau combinații neobișnuite care captează atenția pe termen scurt. De exemplu, anumite nuanțe vibrante sau forme neobișnuite pot domina cataloagele de mobilier pentru un sezon sau doi, dar ulterior sunt înlocuite de alte direcții estetice. 

Ori de câte ori vezi o piesă de mobilier intens promovată, cu design spectaculos, întreabă-te dacă ai fi ales-o și în absența expunerii masive din social media sau din reviste. Dacă răspunsul este 'nu', există șanse mari să fie vorba despre un trend. 

Mobilierul atemporal, în schimb, nu are nevoie de artificii pentru a impresiona, ci mizează pe proporții echilibrate, linii simple și materiale de calitate. Cele mai bune exemple de mobila living moderna de pe kalenda.ro sunt masa din lemn masiv cu design minimalist și canapeaua cu forme clasice, fără detalii exagerate, piese care au trecut testul timpului și își păstrează relevanța.

Stilurile clasic, scandinav, mid-century modern sau minimalist au demonstrat că pot rămâne actuale decenii la rând. Stilul mid-century modern, de exemplu, apărut în anii 1950–1960, este încă extrem de apreciat datorită liniilor sale curate, funcționalității și utilizării lemnului natural. 

Investește în calitatea materialelor

Unul dintre cele mai importante tips & tricks atunci când vrei să alegi piese de mobilier care nu se demodează repede este să acorzi o atenție deosebită materialelor – lemnul masiv, piatra naturală, metalul de calitate și textilele rezistente arată bine, dar și îmbătrânesc frumos. Spre deosebire de materialele sintetice ieftine, uzate după câțiva ani, materialele naturale capătă caracter și patină în timp.

În cazul canapelelor și fotoliilor, materialul tapițeriei este esențial. Optează pentru textile rezistente la uzură, cu un număr mare de cicluri Martindale, indicator utilizat pentru a măsura rezistența materialelor la frecare. De asemenea, culorile neutre precum gri, bej, crem sau tonurile pământii sunt mult mai ușor de integrat în diverse stiluri de amenajare. Ele îți permit să schimbi decorul prin accesorii, fără să fie nevoie să înlocuiești piesele de bază.

Alege forme simple și proporții echilibrate

Designul atemporal este, în esență, despre echilibru. Evită elementele excesiv ornamentate sau formele extravagante, care pot deveni rapid obositoare vizual. O bibliotecă cu linii drepte, o masă cu picioare discrete sau un pat cu tăblie simplă sunt alegeri sigure.

Psihologia designului sugerează că oamenii percep formele simple ca fiind mai armonioase și mai ușor de integrat în diferite contexte. De aceea, minimalismul a devenit un curent atât de apreciat în ultimele decenii. 

Arhitecții și designerii de interior folosesc adesea principii matematice (precum regula treimilor sau proporția de aur) pentru a crea spații armonioase. Chiar dacă nu aplici formule exacte, este important să păstrezi un echilibru vizual și să te asiguri că fiecare piesă are 'spațiu să respire' în încăpere.

Mizează pe funcționalitate și versatilitate

Un alt secret pentru a alege piese de mobilier care nu se demodează ușor este versatilitatea. Mobilierul modular, de exemplu, îți permite să reconfigurezi spațiul în funcție de nevoi, fără să schimbi piesele principale. O bibliotecă modulară poate fi extinsă, reorganizată sau adaptată unui alt spațiu, iar o canapea cu module separate poate fi rearanjată dacă te muți într-o locuință nouă.

O masă extensibilă, un pat cu spațiu de depozitare sau un birou care poate fi integrat discret într-un living sunt exemple de soluții care rămân relevante indiferent de schimbările din viața ta.

Când investești în astfel de piese de mobilier care nu se demodează ușor nu te gândești doar la prezent, ci și la viitor, la flexibilitatea de a adapta spațiul la noile etape ale vieții tale, fără să fie nevoie să o iei de la capăt de fiecare dată.

Adaugă personalitate prin detalii

Dacă alegi piese de mobilier în culori neutre și cu design simplu, vei putea schimba atmosfera camerei doar prin perne decorative, covoare, tablouri sau corpuri de iluminat. Aceste elemente sunt mai accesibile financiar și pot fi înlocuite ușor atunci când simți nevoia de o schimbare.

Atunci când alegi piese de mobilier care nu se demodează ușor este important să găsești un echilibru între gusturile tale personale și elementele universale. O piesă statement poate avea un impact puternic, dar asigură-te că restul mobilierului este suficient de echilibrat încât să nu concureze vizual cu aceasta.

În final, secretul constă în autenticitate. Nu alege mobilier doar pentru că este la modă sau pentru că 'așa se poartă', ci alege-l pentru că te reprezintă, pentru că îți oferă confort și pentru că îl vei folosi mulți ani de acum înainte. 

Foto: Freepik

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 211.6 RON Cumpără acum
Precomanda Povești Audio - FEBRUARIE 2026 Precomanda Povești Audio - FEBRUARIE 2026 158.7 RON Cumpără acum

Recomandari
Elemente de ambalare care se înscriu în conceptul de economie circulară - analiza
Advertorial
Elemente de ambalare care se înscriu în conceptul de economie circulară - analiza
Arcurile și spuma de înaltă densitate, caracteristicile-cheie ale canapelei extensibile de foarte bună calitate
Advertorial
Arcurile și spuma de înaltă densitate, caracteristicile-cheie ale canapelei extensibile de foarte bună calitate
Schimbări benefice pentru sănătatea ta pe care le poți face începând cu această primăvară
Advertorial
Schimbări benefice pentru sănătatea ta pe care le poți face începând cu această primăvară
Ceasuri cu curea metalică vs curea din piele: Cum faci alegerea potrivită
Advertorial
Ceasuri cu curea metalică vs curea din piele: Cum faci alegerea potrivită
Valentine’s Day la Beach, Please!: iubiți-vă până la vară sau pierdeți biletul
Advertorial
Valentine’s Day la Beach, Please!: iubiți-vă până la vară sau pierdeți biletul
De ce se deteriorează părul și ce șampon te poate salva
Advertorial
De ce se deteriorează părul și ce șampon te poate salva
Libertatea
Deea Maxer a fost cerută în căsătorie. Cum a surprins-o iubitul de ziua de naștere
Deea Maxer a fost cerută în căsătorie. Cum a surprins-o iubitul de ziua de naștere
Câți bani ar fi primit Larisa Uță pentru a participa la Survivor România 2026. A fost eliminată după șase săptămâni din show-ul de la Antena 1
Câți bani ar fi primit Larisa Uță pentru a participa la Survivor România 2026. A fost eliminată după șase săptămâni din show-ul de la Antena 1
Cristian Boureanu și Aris Eram, schimb dur de replici la Survivor România 2026. Fostul politician l-a jignit pe fiul Andreei Esca
Cristian Boureanu și Aris Eram, schimb dur de replici la Survivor România 2026. Fostul politician l-a jignit pe fiul Andreei Esca
Televiziunea la care ar putea ajunge Cătălin Măruță după ce a rămas fără emisiune la PRO TV. Ce crede Florin Călinescu
Televiziunea la care ar putea ajunge Cătălin Măruță după ce a rămas fără emisiune la PRO TV. Ce crede Florin Călinescu
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Gabriel Tamaș a „explodat” de nervi la Survivor și nu s-a cenzurat deloc! S-a dezlănțuit asupra lui CAV. Ce a urmat
Gabriel Tamaș a „explodat” de nervi la Survivor și nu s-a cenzurat deloc! S-a dezlănțuit asupra lui CAV. Ce a urmat
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Cum arată Carmen Grebenisan în lenjerie intimă la 4 luni după ce a devenit mamă. Adevărul despre corpul ei după ce a născut
Cum arată Carmen Grebenisan în lenjerie intimă la 4 luni după ce a devenit mamă. Adevărul despre corpul ei după ce a născut
Unica.ro
Zodia care va fi forțată să o ia de la zero. Își curăță viața, dar durerea e mare!
Zodia care va fi forțată să o ia de la zero. Își curăță viața, dar durerea e mare!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„La mese mănânc…” Așa a reușit Andra să slăbească! Nu e nicio dietă-minune, nimic ieșit din comun! Oricine poate să îi urmeze exemplul! A spus clar ce a făcut și kilogramele în plus s-au topit!
„La mese mănânc…” Așa a reușit Andra să slăbească! Nu e nicio dietă-minune, nimic ieșit din comun! Oricine poate să îi urmeze exemplul! A spus clar ce a făcut și kilogramele în plus s-au topit!
Oamenilor nu le-a venit să cradă că e el! Îmbrăcat sport, cu o geacă groasă, albă, gluga trasă pe cap și ochelari de soare, și-a făcut apariția relaxat pe pârtie, la 58 de ani, și s-a distrat ca-n copilărie, pe săniuță! Spune drept, îți dai seama cine e în poze? FOTO
Oamenilor nu le-a venit să cradă că e el! Îmbrăcat sport, cu o geacă groasă, albă, gluga trasă pe cap și ochelari de soare, și-a făcut apariția relaxat pe pârtie, la 58 de ani, și s-a distrat ca-n copilărie, pe săniuță! Spune drept, îți dai seama cine e în poze? FOTO
catine.ro
Trucuri de patiserie care sunt valabile și astăzi. Sfaturi de la profesioniști
Trucuri de patiserie care sunt valabile și astăzi. Sfaturi de la profesioniști
Horoscopul zilei de 16 februarie 2026. Peștii au nevoie de odihnă. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 16 februarie 2026. Peștii au nevoie de odihnă. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Greșeala care îți dublează factura la energie. La ce e recomandat să fii atentă
Greșeala care îți dublează factura la energie. La ce e recomandat să fii atentă
3 semne zodiacale ar putea primi un mesaj de la fostul partener în februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale ar putea primi un mesaj de la fostul partener în februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Mai multe din advertorial
Microromantismul - cum construiesc gesturile mici o mare iubire?
Microromantismul - cum construiesc gesturile mici o mare iubire?
Advertorial

+ Mai multe
Eleganța feminină pentru fiecare zi și pentru ocazii speciale
Eleganța feminină pentru fiecare zi și pentru ocazii speciale
Advertorial

Eleganța feminină reprezintă combinația dintre estetică, funcționalitate și alegeri conștiente în garderoba de zi cu zi.

+ Mai multe
Parfumuri care celebrează feminitatea
Parfumuri care celebrează feminitatea
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC