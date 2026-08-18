Tinerețe fără bătrânețe – descoperă Thermage la Famisoo București

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  de  ELLE
Tinerețe fără bătrânețe – descoperă Thermage la Famisoo București

Te uiți în oglindă și simți că pielea ta nu mai reflectă energia pe care o ai?

Conturul nu mai pare la fel de bine definit. Pielea începe să își piardă fermitatea. Apar liniile fine și ridurile.

Sunt schimbări firești ale trecerii timpului.

Dar estetica modernă oferă și opțiuni non-invazive pentru persoanele care vor să își îngrijească pielea fără să își schimbe radical trăsăturile.

Thermage – tehnologie pentru o piele cu aspect mai ferm

La Famisoo București, Thermage este o opțiune pentru persoanele interesate de rejuvenarea non-invazivă și îmbunătățirea aspectului pielii.

Tehnologia utilizează energie de radiofrecvență pentru încălzirea controlată a țesuturilor, producând un răspuns la nivelul colagenului – una dintre structurile esențiale pentru fermitatea pielii.

Fără bisturiu. Fără să încerci să devii altcineva.

Scopul este să păstrezi ceea ce te definește și să redai pielii un aspect mai îngrijit și mai proaspăt.

Cum ar fi să vezi în oglindă o versiune mai fresh a ta?

Pentru multe persoane, adevăratul obiectiv al rejuvenării nu este să pară cu 20 de ani mai tinere.

Este să privească în oglindă și să vadă o piele cu aspect mai ferm, mai neted și mai îngrijit.

Thermage poate fi utilizat pentru anumite zone ale feței și corpului, în funcție de indicațiile tehnologiei și de nevoile individuale.

Rezultatele pot varia în funcție de vârstă, calitatea pielii, gradul de laxitate și răspunsul individual.

Tinerețea nu este doar vârsta din buletin

Este și felul în care te simți atunci când te privești în oglindă.

Dacă îți dorești mai multă fermitate și vrei să afli dacă Thermage este potrivit pentru pielea ta, începe cu o evaluare.

Programează-te la Famisoo și descoperă un plan de rejuvenare adaptat nevoilor tale.

FAMISOO – Beauty & Remodelare corporală
Strada Buga nr. 20, București
Website: www.famisoo.ro

Nu putem opri timpul. Dar putem avea grijă de felul în care acesta se vede pe pielea noastră.

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