THIAMIDOL®: Soluția inovatoare Eucerin împotriva petelor pigmentare

Eucerin a dezvoltat Thiamidol®, o substantă activä patentatã si doveditã clinic, care actioneazã direct asupra cauzei petelor pigmentare. In doar câteva săptămâni de utilizare, intensitatea petelor vizibile este redusă, iar tenul capätà un aspect mai uniform si mai luminos. Thiamidol® este un ingredient activ revolutionar, care actioneaza asupra cauzei principale ale hiperpigmentärii: productia in exces de melanina, si inhibă enzima tirozinaza, care este esentială pentru productia de melanină.

Gama Eucerin Anti-Pigment, ce include produse precum Serumul Anti-Pigment cu dublã actiune gelul de curätare si crema cu protectie solară, este construità in jurul acestei inovatii si recomandatà de dermatologi pentru rezultate sigure si vizibile.

EXPERIENȚA LAVINIEI

Pentru Lavinia Petrea, victoria împotriva petelor pigmentare a însemnat 12 săptămâni de tratament sub supraveghere dermatologică, folosind produsele Eucerin Anti-Pigment cu Thiamidol® si documentând intregul proces.

De-a lungul celor 12 săptămâni, aceasta a revenit în cabinetul dermatologic periodic, pentru a confirma eficienta tratamentului. Rezultatele au fost evidente:

Cea mai autentica si transparentà campanie in care am fost implicatã până acum. Recunosc cá la început am fost putin sceptica – am fost sceptică atunci când doamna doctor mi-a spus cã mi se vor decolora petele aproape complet. Rezultatele sunt vizibile – si le puteti vedea in imaginile prin care am documentat intregul proces. Cele mai multe pete au dispärut!

Experienta Laviniei confirmã ceea ce studiile clinice au arătat deja: Thiamidol® este un ingredient revolutionar in combaterea petelor pigmentare.

Cu o rutină constantă si produse dermatocosmetice potrivite, timpul chiar poate lucra în favoarea pielii.

Dacã te confrunti cu pete pigmentare, gama Eucerin Anti-Pigment este aliatul pefect!

