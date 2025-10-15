The Essence of Fashion – Băneasa Shopping City și Obsentum au adus împreună moda și parfumeria de nișă

Între 3 și 5 octombrie, Băneasa Shopping City a transformat moda într-o experiență multisenzorială.

În perioada 3-5 octombrie, Băneasa Shopping City și Obsentum au invitat publicul la o experiență unică – The Essence of Fashion, evenimentul în care moda și parfumul s-au întâlnit pentru a celebra stilul personal în toate formele sale.

Colaborarea cu Obsentum a fost în centrul campaniei The Essence of Fashion, iar cadoul premium oferit clienților a devenit simbolul weekendului – Xerjoff Discovery Set, o selecție exclusivă de parfumuri de nișă, un cadou unic și inedit oferit de Băneasa Shopping City și Obsentum.

Interesul publicului a fost remarcabil – în doar două zile, 380 de cadouri au fost oferite clienților care au realizat achiziții de minimum 1.500 lei, fiecare în valoare de 1.200 lei, în timp ce toți vizitatorii centrului comercial s-au putut bucura de activități și experiențe personalizate pe parcursul întregului weekend.

Parteneriatul dintre cele două branduri a adus în prim plan legătura directă dintre outfit și parfum, oferind vizitatorilor nu doar inspirație de sezon, ci și răsplătirea loialității printr-un cadou exclusiv.

Fashion, inspirație și experiențe premium

Timp de trei zile, în cadrul evenimentului, vizitatorii au descoperit noile colecții FW 25/26, s-au bucurat de oferte speciale la piesele must-have ale sezonului pregătite de magazinele participante, au participat la sesiuni de styling personalizat, color matching express și workshop-uri live susținute de unii dintre cei mai apreciați stiliști din România – Lucy Faur, Neculai Stanciu, Ema Băniță, Irina Hartia, Teo Butoi, Luminița Faurescu și Ana Nichita Amelia.

Aceștia au oferit clienților sfaturi despre cum să construiască o ținută completă: de la alegerea pieselor de bază și armonizarea culorilor, până la detaliul subtil care face diferența – parfumul. Rezultatul? O experiență interactivă, elegantă și memorabilă.

Parfumul – semnătura invizibilă a stilului tău

În completarea universului fashion, Obsentum, destinație de referință pentru parfumurile de nișă, a adus o perspectivă olfactivă asupra rafinamentului. Ambasadorii Obsentum au oferit clienților recomandări personalizate, ghidându-i pe aceștia către parfumul care le reflectă personalitate, așa cum o piesă vestimentară perfect croită le pune în valoare silueta.

O experiență pentru comunitatea Băneasa Shopping City

Pentru Băneasa Shopping City, parteneriatul cu Obsentum a reprezentat mai mult decât o colaborare de imagine – a fost o modalitate autentică de a celebra și răsplăti loialitatea clienților. The Essence of Fashion a demonstrat că, dincolo de trenduri și colecții, ceea ce definește o experiență premium este atenția la detalii și grija pentru public. The Essence of Fashion reprezintă o promisiune – aceea de a transforma fiecare vizită în Băneasa Shopping City într-o experiență completă, în care shopping-ul devine inspirație, iar rafinamentul o stare de spirit.

