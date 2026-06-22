Tehnologiile AI devin parte din rutina wellbeing de acasă. Inovațiile la care ai deja acces anul acesta

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  de  ELLE
Tehnologiile AI devin parte din rutina wellbeing de acasă. Inovațiile la care ai deja acces anul acesta

În 2026, soluțiile bazate pe inteligența artificială au devenit parte din viața de zi cu zi, contribuind inclusiv la îmbunătățirea stării de bine. Avem aplicații care monitorizează somnul și nivelul de stres, dispozitive care personalizează experiența de relaxare, asistenți virtuali care ne ajută să ne organizăm ziua și lista poate continua. Toate utilizează AI, astfel că tehnologia transformă modul în care ne construim rutina de wellbeing acasă.

Descoperim că instrumentele inteligente ne pot oferi recomandări adaptate nevoilor noastre și ne ajută să ne gestionăm mai eficient timpul, energia și obiceiurile zilnice. Astfel, conceptul de wellbeing devine mai accesibil și mai ușor de integrat într-un program aglomerat.

Dispozitivele inteligente care susțin sănătatea

Inteligența artificială pătrunde până și în fotolii de masaj pentru acasă. Spre deosebire de modelele clasice, noile generații ale acestor dispozitive folosesc senzori și algoritmi AI pentru a analiza poziția corpului, tensiunea musculară și zonele care necesită atenție suplimentară.

Pe baza acestor informații, dispozitivele pot ajusta automat intensitatea, viteza și tipul de masaj, oferind o experiență personalizată pentru fiecare utilizator. 

În aceeași categorie intră și saltelele inteligente, aparatele de recuperare musculară, dispozitivele pentru monitorizarea posturii sau sistemele de terapie cu lumină, care utilizează inteligența artificială pentru a adapta funcțiile și recomandările în timp real. Aceste tehnologii transformă casa într-un spațiu dedicat stării de bine, oferind acces la experiențe care până nu demult erau disponibile doar în centre specializate de wellness sau recuperare.

Asistenți virtuali care te ajută să îți organizezi ziua

Una dintre cele mai vizibile utilizări ale inteligenței artificiale este reprezentată de asistenții virtuali. Aceștia pot crea liste de activități, pot planifica pauze de relaxare și pot sugera momente potrivite pentru exerciții fizice sau meditație.

Pe baza informațiilor oferite de utilizator și a tiparelor observate în timp, aceste soluții pot genera recomandări personalizate pentru gestionarea mai eficientă a programului zilnic. În loc să pierzi timp organizând fiecare detaliu, poți beneficia de sugestii automate care te ajută să menții un echilibru între muncă și timpul dedicat relaxării.

Somn mai bun cu ajutorul dispozitivelor inteligente

Calitatea somnului este unul dintre cei mai importanți factori care influențează sănătatea. În prezent, numeroase gadgeturi și aplicații folosesc algoritmi de inteligență artificială pentru a analiza durata și calitatea odihnei.

Aceste tehnologii pot identifica obiceiuri care afectează somnul și pot oferi recomandări personalizate privind ora optimă de culcare, durata ideală de somn sau condițiile din dormitor. Unele dispozitive inteligente pot ajusta automat iluminarea sau temperatura camerei pentru a crea un mediu mai confortabil, contribuind astfel la un somn mai odihnitor.

Relaxare personalizată prin aplicații și conținut generat de AI

O altă tendință importantă este apariția aplicațiilor care generează experiențe de relaxare adaptate preferințelor fiecărui utilizator. Muzica ambientală, exercițiile de respirație, sesiunile de mindfulness și meditațiile ghidate pot fi personalizate cu ajutorul inteligenței artificiale.

În funcție de starea emoțională declarată sau de obiectivele utilizatorului, aplicațiile pot recomanda programe diferite pentru reducerea stresului, creșterea concentrării sau îmbunătățirea dispoziției. Astfel, experiența devine mai relevantă și mai eficientă decât utilizarea unor programe standardizate.

Monitorizarea stării de bine în timp real

Brățările fitness și ceasurile inteligente au evoluat semnificativ în ultimii ani. Pe lângă monitorizarea activității fizice, multe dintre acestea folosesc AI pentru a interpreta date legate de ritmul cardiac, nivelul de activitate și recuperarea organismului.

Analiza continuă a acestor informații permite identificarea unor tendințe care pot influența starea generală de bine. Utilizatorii primesc notificări și recomandări privind nivelul de efort, necesitatea unor pauze sau importanța hidratării, ceea ce contribuie la adoptarea unor obiceiuri mai sănătoase pe termen lung.

Integrarea inteligenței artificiale în produsele și serviciile disponibile consumatorilor schimbă rapid modul în care ne raportăm la sănătatea și echilibrul personal. Fără a înlocui recomandările specialiștilor sau obiceiurile sănătoase, aceste tehnologii oferă instrumente suplimentare care pot face rutina de wellbeing mai simplă, mai personalizată și mai eficientă.

Sursa foto: Pexels

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