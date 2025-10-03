Stiloul care scrie istorie: Pelikan lansează Ediția Regală limitată în onoarea Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Române

O piesă de colecție, disponibilă în doar 700 de exemplare numerotate, ce poartă amprenta regalității și a meșteșugului german.

Pelikan, brandul german de instrumente de scris, revine cu un nou capitol în povestea obiectelor de colecție care transcend timpul: stiloul Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Române, o ediție limitată creată în colaborare cu Casa Regală a României.

Herlitz România continuă astfel demersul început în 2019, când a lansat în premieră mondială un stilou în onoarea Regelui Mihai I al României. Noua ediție este o piesă rară, cu un design special, simboluri atent alese și o execuție artizanală dusă la perfecțiune. 

Lansarea oficială a stiloului a avut loc în 2 octombrie 2025, în prezența Majestății Sale Margareta Custodele Coroanei Române și a Alteței Sale Regale Principele Radu al României, dezvăluind publicului această creație ce îmbină arta cu meșteșugul desăvârșit. 

Alteța Sa Regală Principele Radu al României. Foto: Herlitz România

Majestatea Sa Margareta este un simbol al continuității Coroanei și al echilibrului între tradiție și modernitate. Stiloul lansat astăzi este un obiect de colecție, dar și expresia respectului față de valorile care unesc generațiile și dau stabilitate. Colaborarea cu Herlitz România a fost una profundă și atent construită, pentru a reda cât mai fidel spiritul Casei Regale. Ne bucurăm că această ediție va duce mai departe, în mod simbolic, misiunea Majestății Sale: aceea de a construi punți între trecut și viitor, între oameni și valori, între România de ieri și România de mâine', a declarat Ion Tucă, Directorul Administrației Proprietăților Regale.

Alteța Sa Regală Principele Radu al României, Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei Române și Horațiu Nicolau, Director General Herlitz România. Foto: Herlitz România

Eleganță și simbolistică regală într-un design desăvârșit

Creat în Germania, în fabrica Pelikan din Vöhrum, acest stilou reflectă echilibrul perfect între noblețea tradiției și viziunea unui viitor responsabil. Corpul instrumentului, realizat din rășină de înaltă calitate și lustruit cu diamante naturale, capătă în timp o strălucire proprie, devenind tot mai valoros prin utilizare.

Culoarea stiloului, un albastru regal luminos și rafinat, este pusă în valoare de capacul într-o nuanță mai profundă, decorat cu accesorii placate cu aur de 24K. Contrastul sugerează armonia dintre clasic și modern.

Acest stilou are o peniță din aur de 14k, decorată cu rodiu, gravată cu un filigran excepțional și disponibilă în mărimea M. Prevăzută cu vârf din iridiu, aceasta promite o experiență de scris fluidă, precisă și desăvârșită – expresia pură a tradiției Pelikan în arta scrisului.

Un proiect regal creat în colaborare directă cu Majestatea Sa

Majestatea Sa Margareta a fost implicată activ în procesul de design, validând cromatica, simbolurile, motto-ul și identitatea vizuală. Alegerea nuanței de albastru și decizia de a include sigiliul și deviza Coroanei reflectă un demers personal, autentic și plin de semnificație.

Proiectul a fost inițiat în urmă cu peste doi ani, iar vizita Alteței Sale Regale Principele Radu și a reprezentanților Casei Regale la fabrica Pelikan din Germania, în aprilie 2023, a marcat momentul de confirmare și consolidare a colaborării. De atunci, echipa Herlitz România, designerii Pelikan din Germania și Casa Regală a României au lucrat împreună pentru a crea o piesă care să transmită o poveste despre continuitate, rafinament și forță.

Spre deosebire de ediția dedicată Regelui Mihai, caracterizată prin sobrietatea negrului și solemnitatea aurului, ediția Majestății Sale Margareta se distinge printr-o perspectivă luminoasă asupra viitorului, cu un mesaj de echilibru, speranță și stabilitate.

Suntem onorați să contribuim la un dialog între tradiție și modernitate, între trecut și viitor. Stiloul Majestății Sale Margareta exprimă aceste valori prin rafinament, responsabilitate și continuitate. Este un proiect la care am lucrat cu respect și implicare deplină, fiecare detaliu fiind ales cu grijă. Această Ediție Regală poartă în sine o semnificație aparte, fiind gândită să inspire, să transmită stabilitate și să rămână ca reper al excelenței Pelikan și al respectului față de Casa Regală a României.', a declarat Horațiu Nicolau, Director General Herlitz România.

Horațiu Nicolau, Director General Herlitz România. Foto: Herlitz România

Simboluri regale cu valoare atemporală

Trei elemente distincte transformă acest stilou dintr-un instrument de scris într-o piesă cu semnificație profundă. Deviza regală „Nihil Sine Deo', gravată pe inelul placat cu aur, evocă credința, continuitatea și forța valorilor spirituale și morale. Sigiliul Majestății Sale Margareta, încastrat în corp și reprodus în aur de 24K, certifică autenticitatea și subliniază caracterul oficial al ediției. Semnătura Majestății Sale, realizată cu pulbere de aur, conferă fiecărui exemplar o valoare personală și afectivă, transformându-l într-un obiect de colecție cu rezonanță unică.

Colecția este limitată la 700 de exemplare numerotate individual, de la 1/700 (care aparține Majestății Sale) până la 700/700. Fiecare stilou este însoțit de o călimară de cerneală Pelikan 4001® de culoare albastru regal, completând o creație cu valoare istorică și simbolică.

Exclusivitate, accesibilitate și impact cultural

Foto: Herlitz România

Realizată într-o serie limitată la doar 700 de exemplare, această ediție regală transcende statutul unui obiect de colecție, afirmându-și exclusivitatea și valoarea simbolică. Este expresia strategiei Herlitz România de a investi în produse cu semnificație culturală, relevanță simbolică și standarde premium de calitate. Această lansare consolidează orientarea companiei către segmentul premium și întărește poziția sa ca jucător de referință pe piața locală. Stilourile vor fi oferite spre vânzare prin partenerii autorizați ai Herlitz România și pe platforma oficială www.herlitz.ro.

Foto: Herlitz România

