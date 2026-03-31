Samsung Lights Off: Bucureștiul văzut cu alți ochi

Ora Pământului a devenit deja o tradiție, și asta pentru că această celebrare simbolică reunește oameni din întreaga lume, invitându-i ca, pentru această scurtă perioadă, să se gândească și să acționeze împreună pentru mediu. Evenimentul, căruia i se alătură întreg mapamondul și care a debutat cu 20 de ani în urmă în Sydney, Australia, este în fapt o invitație pentru a lua o decizie: cea de a oferi acest răstimp naturii, gândindu-ne la ce ne oferă și la ce putem face pentru a o proteja, pentru a-i da ceva înapoi.

Foto credit: Alex Trif

Anul acesta, Ora Pământului a fost sărbătorită pe tot globul pe 28 martie, la ceas de seară, după apus, și a fost, ca de obicei, o modalitate de a stinge luminile și a petrece timp în afara casei.

Iar cu această ocazie Samsung a lansat un proiect special, o provocare de a descoperi cum arată orașul atunci când lumina dispare și cum poți captura conținut video și foto de calitate, cu ajutorul noului Samsung Galaxy S26 Ultra. O idee inspirată care a transformat o seară normală de sâmbătă într-o oportunitate a de privi cu ochii larg deschiși în jur, pentru a observa familiarul dintr-o perspectivă nouă.

Foto credit: Christina One

Iată despre ce este vorba: campania Lights Off a fost o chemare la a privi Bucureștiul altfel. Orașul pe care credem că îl știm atât de bine, cu zumzetul, cu luminile și cu agitația lui, arată cu totul altfel cu luminile stinse, dându-ne ocazia să îl imaginăm altfel. Așa că Samsung a lansat provocarea de a descoperi un oraș diferit, mai calm, mai tăcut și mai prietenos cu mediul.

Descoperirea aceasta este mult mai simplu și mai eficient de făcut cu ajutorul Samsung Galaxy S26 Ultra, ale cărui funcții fac ca fotografia și filmarea de noapte să fie mai performante ca oricând. Și chiar asta au demonstrat ambasadorii Team Galaxy, cei care au testat aceste funcții și pot să depună mărturie pentru felul în care telefonul surprinde momentele magice în care noaptea pune stăpânire pe oraș. Ba chiar Florina Toma, Christina One, Raul Jichici și Alex Trif au mers mai departe, realizând, alături de Samsung, o hartă colaborativă care dezvăluie un București surprinzător, cu o atmosferă nocturnă specială. Este vorba despre un proiect prin intermediul căruia poți să descoperi și tu locuri din oraș, perspective reale care înfățișează peisaje neașteptate, pe care cei patru, dar și comunitățile fidele pe care le-au strâns în jurul lor, le-au explorat în cele mai creative moduri, prin intermediul fotografiei și înregistrărilor video. Și de ce nu ai porni chiar tu în această escapadă urbană, turist prin locuri pe care credeai că le știi atât de bine, punându-ți la lucru creativitatea și imaginația și privind cu ochi curioși spațiile pe care le-ai traversat de atâtea ori?

Funcția Nightography a noului Galaxy S26 Ultra e cu adevărat specială. Și dacă fotografiile și video-urile surprinse cu Samsung ți-au demonstrat deja calitățile acestui telefon, mai ales ale sistemului de camere foto Galaxy, care este lider în industrie, îți spunem și de ce se întâmplă asta. Diafragmele largi, care fac fotografiile mai precise chiar și noaptea sau când folosești zoom-ul, funcțiile SuperSteady, instrumentele AI pentru editarea imaginilor (inclusiv pentru selfies), suita Photo Assist, toate sunt detalii importante care îți servesc creativitatea.

Însă, pentru a capta imagini statice sau video care să îți arate un București vibrant, chiar și după asfințit, funcția Nightography este cu adevărat specială. Și asta deoarece îți permite, pur și simplu, să surprinzi cele mai clare cadre în condiții de lumină scăzută, aproape inexistentă, fie că alegi perspective largi sau detalii greu observabile, pe care le capturezi de la distanță. Ca să nu mai vorbim despre tonuri și culori realiste și texturi vizibile chiar și atunci când filmezi în mișcare.

Foto credit: Florina Toma

Inovațiile tehnologice cu care este echipat Samsung Galaxy S26 Ultra sunt cu adevărat remarcabile – la fiecare utilizare. Le experimentezi chiar tu atunci când îți privești imaginile fără pic de blur, sau când feature-urile SuperSteady și Horizontal Lock îți furnizează video-uri perfecte, chiar și în condiții de mișcare; când orice obiect îndepărtat e surprins fără cusur. Sau când, folosind funcția de editare cu AI Photo Assist, poți schimba cu totul o imagine, transformând ziua în noapte sau eliminând cablurile, stâlpii sau alte detalii inestetice care nu se potrivesc cu imaginea finală pe care o dorești. Ca să nu uităm de Audio Eraser, funcția care elimină zgomotele deranjante de fundal, astfel încât în videoclipurile tale să răsune doar ce contează. Încă mai bine este că toate aceste funcții care utilizează tehnologie atât de avansată sunt și extrem de accesibile, permițându-ți să le folosești complet intuitiv.

Foto credit: Raul Jichici

Așa că nu mai aștepta următoarea Oră a Pământului ca să le încerci. Privește în fiecare zi (și mai ales în fiecare noapte) cu alți ochi orașul. Explorează temerar, observă cu atenție, apleacă-te asupra detaliilor și redescoperă familiarul. Experimentează noi perspective și vei găsi un oraș diferit, mai calm, mai prietenos și mai special.

