Rochia pe care nu o găseau

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Există afaceri care încep dintr-o nemulțumire foarte concretă. Pentru Ana Rus și Anca Rusa, fondatoarele Pulchra, acea nemulțumire a luat forma unei rochii pe care nu o găseau în România.

Nu își doreau cea mai spectaculoasă rochie. Nici cea mai artistică. Nici o piesă complicată, făcută mai mult pentru privit decât pentru purtat. Căutau o rochie frumoasă, feminină, bine croită, în care o femeie să se simtă ea însăși.

„Așa vedem noi femeia, în esența ei', spun ele. Așa că au hotărât să o facă.

Niciuna dintre ele nu avea experiență anterioară în modă. Anca a lucrat douăzeci de ani în avocatură, o meserie care i-a format atenția la detaliu, răbdarea pentru lucrul greu și o convingere pe care o păstrează și astăzi: pentru ea, „nu se poate face', nu există.

Ana a venit către Pulchra din industria de beauty. Dintr-o altă lume, dar cu aceeași grijă pentru felul în care arată și se simte un lucru bine făcut. Ceea ce le unește nu este un CV asemănător, ci un gust comun. Spun că, de multe ori, răspund la fel la aceeași întrebare, fără să se consulte înainte.

Iar acolo unde sunt diferite, se completează. Ana este atentă la detalii, la proporții, la acele mici nuanțe care pot schimba o piesă. Anca este mai directă, mai pragmatică, mai preocupată ca lucrurile să iasă bine, nu doar să arate bine pe hârtie.

„Dacă am fi identice', spune Ana, „Pulchra ar înclina prea mult într-o singură direcție.'

Prima piesă pe care au creat-o a fost o rochie neagră din material Ruffo Coli. Avea structură, un luciu discret și o ținută aparte. Nu a fost o alegere ușoară. Materialul cerea multă precizie la coasere, iar cusăturile nu lăsau loc pentru greșeli.

Au ales-o tocmai pentru că voiau ca Pulchra să înceapă cu o promisiune clară: haine făcute cu grijă, din materiale de calitate.

Prima confirmare a venit simplu. O rochie midi din mătase, comandată online de o clientă din afara cercului lor de cunoscuți. O săptămână mai târziu, aceeași clientă a revenit cu încă două comenzi.

Pentru Ana și Anca, acel moment a contat enorm. Le-a arătat că femeile simt imediat diferența unei rochii bine făcute. O simt în material, în croială, în felul în care haina se așază pe corp.

„Nu vrem cele mai artistice rochii. Le vrem purtabile, feminine, elegante ' spune Ana.

Această idee stă astăzi la baza Pulchra. Brandul lucrează în colecții mici, de zece-douăsprezece piese, realizate local, în Transilvania, din materiale italienești și franțuzești. Prețurile sunt cuprinse între 200 și 500 de euro.

Pulchra nu încearcă să pară o casă de modă. Nici nu se ascunde în spatele unor cuvinte prețioase despre lux. Este un brand mic, dar foarte atent la ce pune pe umeraș – produsul final: materialul, croiala, finisajele și felul în care piesa va fi purtată în viața reală.

„Nu aș micșora niciodată bugetul pentru material ca să-l cresc pe cel de marketing', mai spune Anca, „ca să vând un produs scump, dar prost, doar pentru că e ambalat frumos.'

Aici se vede felul în care gândesc Pulchra. Pentru ele, o piesă trebuie să dăinuiască înaintea poveștii dei. Să fie bine făcută. Să fie plăcută la purtat. Să reziste dincolo de primul val de entuziasm.

Un rol important în dezvoltarea colecțiilor îl are designerul Diana Flore, care coordonează acum colecția de toamnă – iarnă. Pentru Ana și Anca, colaborarea cu ea a venit ca un pas firesc. Diana aduce un ochi format, experiență și o înțelegere atentă a felului în care o haină poate pune în valoare o femeie.

Colaborarea nu se oprește la o singură colecție. În viitor, Diana Flore va coordona direcția de design a brandului. Este felul prin care Pulchra vrea să crească: cu oameni buni, cu răbdare și cu atenție la fiecare piesă.

Când le întrebi unde văd Pulchra peste cinci ani, nu încep cu cifre mari. Vorbesc despre un spațiu mai generos. Despre mai multe piese. Despre femei din alte țări care poartă o rochie Pulchra și simt că au găsit ceva care li se potrivește.

Dar spun imediat că nu vor să crească oricum.

Nu vor ca Pulchra să devină încă un nume pierdut printre multe alte branduri pentru femei. Nu vor materiale slabe, salvate de fotografii frumoase. Nu vor haine care arată bine doar de departe.

Pentru ele, succesul ar însemna ca, atunci când cineva aude numele Pulchra, să înțeleagă imediat despre ce este vorba: piese bine făcute, materiale bune, o feminitate așezată, fără exces. Calitate recunoscută.

Într-o industrie care aleargă mereu după ceva nou, aceasta este deja,- o alegere curajoasă. Pulchra nu promite că te transformă în altcineva. Îți propune o rochie/ o piesă în care să te simți bine tu cu tine.

Iar dacă Ana Rus și Anca Rusa au dreptate, este genul de rochie pe care o porți o dată, apoi o cauți din nou în dulap.

Foto: Pulchra

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