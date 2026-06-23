Rochia pe care nu o găseau

La Cluj-Napoca, două antreprenoare fără experiență în modă au construit Pulchra, un brand de îmbrăcăminte pentru femei care se distinge prin materiale de calitate, croieli curate și o feminitate fără ostentație.

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Rochia pe care nu o găseau

Există afaceri care încep dintr-o nemulțumire foarte concretă. Pentru Ana Rus și Anca Rusa, fondatoarele Pulchra, acea nemulțumire a luat forma unei rochii pe care nu o găseau în România.

Nu își doreau cea mai spectaculoasă rochie. Nici cea mai artistică. Nici o piesă complicată, făcută mai mult pentru privit decât pentru purtat. Căutau o rochie frumoasă, feminină, bine croită, în care o femeie să se simtă ea însăși.

„Așa vedem noi femeia, în esența ei', spun ele. Așa că au hotărât să o facă.

Niciuna dintre ele nu avea experiență anterioară în modă. Anca a lucrat douăzeci de ani în avocatură, o meserie care i-a format atenția la detaliu, răbdarea pentru lucrul greu și o convingere pe care o păstrează și astăzi: pentru ea, „nu se poate face', nu există.

Ana a venit către Pulchra din industria de beauty. Dintr-o altă lume, dar cu aceeași grijă pentru felul în care arată și se simte un lucru bine făcut. Ceea ce le unește nu este un CV asemănător, ci un gust comun. Spun că, de multe ori, răspund la fel la aceeași întrebare, fără să se consulte înainte.

Iar acolo unde sunt diferite, se completează. Ana este atentă la detalii, la proporții, la acele mici nuanțe care pot schimba o piesă. Anca este mai directă, mai pragmatică, mai preocupată ca lucrurile să iasă bine, nu doar să arate bine pe hârtie.

„Dacă am fi identice', spune Ana, „Pulchra ar înclina prea mult într-o singură direcție.'

Prima piesă pe care au creat-o a fost o rochie neagră din material Ruffo Coli. Avea structură, un luciu discret și o ținută aparte. Nu a fost o alegere ușoară. Materialul cerea multă precizie la coasere, iar cusăturile nu lăsau loc pentru greșeli.

Au ales-o tocmai pentru că voiau ca Pulchra să înceapă cu o promisiune clară: haine făcute cu grijă, din materiale  de calitate.

Prima confirmare a venit simplu. O rochie midi din mătase, comandată online de o clientă din afara cercului lor de cunoscuți. O săptămână mai târziu, aceeași clientă a revenit cu încă două comenzi.

Pentru Ana și Anca, acel moment a contat enorm. Le-a arătat că femeile simt imediat diferența unei rochii bine făcute. O simt în material, în croială, în felul în care haina se așază pe corp.

„Nu vrem cele mai artistice rochii. Le vrem purtabile, feminine, elegante ' spune Ana. 

Această idee stă astăzi la baza Pulchra. Brandul lucrează în colecții mici, de zece-douăsprezece piese, realizate local, în Transilvania, din materiale italienești și franțuzești. Prețurile sunt cuprinse între 200 și 500 de euro.

Pulchra nu încearcă să pară o casă de modă. Nici nu se ascunde în spatele unor cuvinte prețioase despre lux. Este un brand mic, dar foarte atent la ce pune pe umeraș – produsul final: materialul, croiala, finisajele și felul în care piesa va fi purtată în viața reală.

„Nu aș micșora niciodată bugetul pentru material ca să-l cresc pe cel de marketing',  mai spune Anca, „ca să vând un produs scump, dar prost, doar pentru că e ambalat frumos.'

Aici se vede felul în care gândesc Pulchra. Pentru ele, o piesă trebuie să dăinuiască înaintea poveștii dei. Să fie bine făcută. Să fie plăcută la purtat. Să reziste dincolo de primul val de entuziasm.

Un rol important în dezvoltarea colecțiilor îl are designerul Diana Flore, care coordonează acum colecția de toamnă – iarnă. Pentru Ana și Anca, colaborarea cu ea a venit ca un pas firesc. Diana aduce un ochi format, experiență și o înțelegere atentă a felului în care o haină poate pune în valoare o femeie.

Colaborarea nu se oprește la o singură colecție. În viitor, Diana Flore va coordona direcția de design a brandului. Este felul prin care Pulchra vrea să crească: cu oameni buni, cu răbdare și cu atenție la fiecare piesă.

Când le întrebi unde văd Pulchra peste cinci ani, nu încep cu cifre mari. Vorbesc despre un spațiu mai generos. Despre mai multe piese. Despre femei din alte țări care poartă o rochie Pulchra și simt că au găsit ceva care li se potrivește.

Dar spun imediat că nu vor să crească oricum.

Nu vor ca Pulchra să devină încă un nume pierdut printre multe alte branduri pentru femei. Nu vor materiale slabe, salvate de fotografii frumoase. Nu vor haine care arată bine doar de departe.

Pentru ele, succesul ar însemna ca, atunci când cineva aude numele Pulchra, să înțeleagă imediat despre ce este vorba: piese bine făcute, materiale bune, o feminitate așezată, fără exces. Calitate recunoscută.

Într-o industrie care aleargă mereu după ceva nou, aceasta este deja,- o alegere curajoasă. Pulchra nu promite că te transformă în altcineva. Îți propune o rochie/ o piesă  în care să te simți bine tu cu tine.

Iar dacă Ana Rus și Anca Rusa au dreptate, este genul de rochie pe care o porți o dată, apoi o cauți din nou în dulap.

Foto: Pulchra

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Citroen Charleston - ediția nr. 14 (Mașini de neuitat) Citroen Charleston - ediția nr. 14 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Ford Mustang Coupe - ediția nr. 13 (Mașini de neuitat) Ford Mustang Coupe - ediția nr. 13 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Mercedes 190 SL - ediția nr. 12 (Mașini de neuitat) Mercedes 190 SL - ediția nr. 12 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția iunie 2026 ELLE - ediția iunie 2026 39.99 RON Cumpără acum
Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Vopsea acrilica Ocolor 30 ml – Rosu - Nava Mircea Vopsea acrilica Ocolor 30 ml – Rosu - Nava Mircea 0 RON Cumpără acum
Precomanda - Legendele modei Precomanda - Legendele modei 109.98 RON Cumpără acum

Recomandari
Ghid practic de detoxifiere a organismului - Ce să faci zilnic pentru un corp sănătos?
Advertorial
Ghid practic de detoxifiere a organismului - Ce să faci zilnic pentru un corp sănătos?
Protecție arsuri solare: Cremă SPF sau un spray SPF față?
Advertorial
Protecție arsuri solare: Cremă SPF sau un spray SPF față?
De la disconfort la problemă medicală serioasă. Cu cât eviți să mergi la ortoped, cu atât cresc riscurile! 
Advertorial
De la disconfort la problemă medicală serioasă. Cu cât eviți să mergi la ortoped, cu atât cresc riscurile! 
Ediţia 2026 a „DUELULUI TENORILOR”, cu ŞTEFAN von KORCH şi invitaţii,-  pe 14 septembrie la TNB – Sala Studio, în deschiderea stagiunii Musical Extravaganza
Advertorial
Ediţia 2026 a „DUELULUI TENORILOR”, cu ŞTEFAN von KORCH şi invitaţii,-  pe 14 septembrie la TNB – Sala Studio, în deschiderea stagiunii Musical Extravaganza
From IQOS Boutique Walls to Design Festival Halls
Advertorial
From IQOS Boutique Walls to Design Festival Halls
Cadouri Crăciun pentru bărbați și femei
Advertorial
Cadouri Crăciun pentru bărbați și femei
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Publicitate
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Antena 1
Perla anului la Evaluarea Națională 2026. Ce răspuns uluitor a dat o elevă din Vaslui la proba de Limba Română
Perla anului la Evaluarea Națională 2026. Ce răspuns uluitor a dat o elevă din Vaslui la proba de Limba Română
Detalii de la parastasul Ioanei Popescu, la nouă luni de la deces. Ce a împărțit Ion Lorinczi în memoria jurnalistei
Detalii de la parastasul Ioanei Popescu, la nouă luni de la deces. Ce a împărțit Ion Lorinczi în memoria jurnalistei
Cum arăta un fotomodel din București în anul 1900. Imaginea spectaculoasă „adusă la viață”
Cum arăta un fotomodel din București în anul 1900. Imaginea spectaculoasă „adusă la viață”
Cine este, de fapt, Haziran, soția lui Luis Gabriel. Numele real al tinerei a fost dezvăluit abia recent
Cine este, de fapt, Haziran, soția lui Luis Gabriel. Numele real al tinerei a fost dezvăluit abia recent
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Uită-te bine la adolescentul cool din poză, îți dai seama cine e? Astăzi îl știe toată România, apare la TV și mulți îl admiră! L-ai recunoscut?
Uită-te bine la adolescentul cool din poză, îți dai seama cine e? Astăzi îl știe toată România, apare la TV și mulți îl admiră! L-ai recunoscut?
Ilie Bolojan iese la atac după căderea guvernului Veștea! Declarația fostului premier a stârnit valuri de comentarii. Ce anunț a făcut
Ilie Bolojan iese la atac după căderea guvernului Veștea! Declarația fostului premier a stârnit valuri de comentarii. Ce anunț a făcut
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
Brain Event 2026: O zi în care știința longevității și sănătatea creierului au devenit accesibile publicului larg
Brain Event 2026: O zi în care știința longevității și sănătatea creierului au devenit accesibile publicului larg
Advertorial

+ Mai multe
De ce viitorul frumuseții înseamnă ritualuri mai simple: Dreame Chrona Photon
De ce viitorul frumuseții înseamnă ritualuri mai simple: Dreame Chrona Photon
Advertorial

+ Mai multe
Tehnologiile AI devin parte din rutina wellbeing de acasă. Inovațiile la care ai deja acces anul acesta
Tehnologiile AI devin parte din rutina wellbeing de acasă. Inovațiile la care ai deja acces anul acesta
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC