REVIEW HUAWEI WATCH 5: X-TAP transformă complet experiența interacțiunii cu ceasul tău

Sănătatea și starea de bine sunt cele mai frumoase „accesorii' pentru o femeie, iar pentru a avea grijă de ele mie mi se pare foarte important să primesc cât mai des informații despre cât de bine funcționează corpul meu. Tocmai de aceea am fost foarte curioasă să descopăr funcțiile lui HUAWEI WATCH 5, un ceas inteligent care aduce noutăți majore în privința capacităților de monitorizare a sănătății. Am testat modelul mai delicat, cu dimensiunea de 42 mm, Stainless Steel Case, Beige Composite Strap, timp de câteva zile și sunt gata să vă împărtășesc impresiile mele.

X-TAP, senzorul inovator care măsoară parametrii vitali

Principala inovație a acestei serii de smartwatch-uri este tehnologia X-TAP care se bazează pe un senzor avansat ce poate să măsoare mai mulți parametri vitali, în câteva secunde, printr-o atingere cu vârful unui deget. Prima mea impresie despre acest senzor a fost legată de modul discret în care este integrat în designul ceasului. Senzorul se află în partea laterală a dispozitivului, este ușor accesibil și am apreciat că nu iese în evidență vizual, ci doar prin ceea ce este capabil să facă. Poate să asigure monitorizări EKG, PPG și ale saturației de oxigen din sânge (SpO 2 ), numai printr-o apăsare scurtă. Eu am făcut aceste testări în diferite momente ale zilei. De exemplu, am verificat modificările în timp real ale SpO2 într-o seară, când eram la un spectacol și am simțit că nu mai este suficient oxigen în sala plină de oameni. Am aflat rezultatele imediat și m-am liniștit știind că totul este în regulă.

Am testat, de asemenea, funcția One-Tap Health Glance care, cu ajutorul aceluiași senzor, măsoară într-un minut 9 indicatori-cheie ai stării de sănătate, printre care variabilitatea ritmului cardiac, temperatura corporală, respirația și nivelul de stres. Pe lângă faptul că am putut afla toate informațiile în câteva secunde, mi s-a părut foarte interesant să urmăresc evoluția acestor parametri pe parcursul unei zile, atât în momentele de repaus – dimineața, imediat după trezire, și seara, înainte de somn – cât și în perioadele active – când merg pe stradă sau sunt la birou. Pentru obținerea unor date complete despre starea de sănătate, este important însă ca WATCH 5 să fie purtat fără întrerupere.

HUAWEI WATCH 5 – ușor de purtat, versatil și durabil

Revenind la design, HUAWEI WATCH 5 îmbină elementele futuriste cu liniile clasice. Ceasul are o formă aerodinamică, ceea ce îl face să fie ușor de purtat atât la birou cât și în timpul exercițiilor fizice sau noaptea. Are un ecran sferic fabricat din sticlă de safir, al doilea material ca duritate după diamant și foarte rezistent la zgârieturi, și vine cu un display LTPO ultra-luminos de 3000 niți, o caracteristică foarte importantă din punctul meu de vedere pentru că permite ca imaginile să rămână extrem de clare, indiferent de intensitatea razelor soarelui.

Seria HUAWEI WATCH 5 include un model de 46 mm și unul de 42 mm, iar carcasa ceasului este fabricată din materiale ultra-rezistente, care diferă în funcție de varianta aleasă: titan de calitate aerospațială, oțel inoxidabil 904L „Rolex Steel' sau oțel inoxidabil standard. Dacă vorbim despre culori, seria surprinde cu opt nuanțe. Pentru modelul de 46 mm sunt disponibile versiunile Brown, Silver, Purple și Black. Mie însă mi-au atras atenția variantele foarte feminine ale modelului de 42 mm, adică Beige (pe care l-am și purtat), Sand Gold, White și Green. Pe toate le văd integrate în ținute cât mai diverse – elegante sau sport, pentru birou sau vacanță, potrivite atât iarna, cât și vara.

Interacțiune simplificată

HUAWEI a anunțat că WATCH 5 vine cu o simplificare a interacțiunilor și m-a convins că așa este după ce am folosit cele două gesturi – Double Slide și Double Tap – pentru a controla smartwatch-ul când aveam mâinile ocupate. Double Slide înseamnă glisarea de două ori a degetului mare de la articulația mediană a arătătorului către vârful acestuia și este gestul prin care am selectat o opțiune de pe ecranul ceasului. Iar Double Tap este echivalentul unui dublu click cu mouse-ul, dar prin atingerea succesivă a degetului mare și a celui arătător, pentru a confirma selecția făcută. Explicate astfel, gesturile pot părea complicate, dar sunt extrem de simple și se pot transforma rapid în automatisme. Eu am ajuns să le folosesc chiar și când am mâinile libere, însă le-am testat și în situații mai complicate, ca atunci când a trebuit să răspund unui apel important în timp ce eram la manichiură.

Management inteligent al bateriei și autonomie ridicată

O altă caracteristică pe care o consider un plus pentru HUAWEI WATCH 5 este faptul că este dotat cu eSIM, ceea ce mi-a permis să inițiez sau să preiau apeluri chiar și atunci când nu aveam smartphone-ul lângă mine. Mi se pare o opțiune foarte utilă pentru reducerea dependenței de telefon. WATCH 5 este compatibil cu iOS și Android, suportă o gamă largă de aplicații și vine cu HUAWEI Health, aplicația care pentru mine este ca un antrenor personal pentru că mă ajută să mențin o disciplină a exercițiilor fizice.

În ceea ce privește rezistența bateriei, WATCH 5 este prevăzut cu două moduri de funcționare, care pot fi schimbate rapid: Standard și Ultra long battery life. În modul Standard, autonomia ajunge până la 4,5 zile pentru modelul de 46 mm și până la 3 zile pentru cel de 42 mm, în timp ce modul Battery Saver extinde durata de utilizare până la 11 zile, respectiv 7 zile. Este un nivel de autonomie care permite oricui să plece câteva zile din oraș fără să aibă grija încărcării smartwatch-ului, aspect care mi se pare, din nou, un plus.

HUAWEI WATCH 5, disponibil acum pe HUAWEI Store alături de alte oferte-surpriză

HUAWEI WATCH 5 este disponibil în magazinul online HUAWEI Store în toate variantele de dimensiune și culoare, la prețuri cuprinse între 2.249 și 3.249 lei. Până pe 29 iunie, WATCH 5 vine însoțit de HUAWEI Freebuds 6i, o curea extra, 12 luni extra-garanție și 3 luni de abonament gratuit HUAWEI Health+. De asemenea, pentru 49 lei în plus, utilizatorii pot achiziționa un cântar HUAWEI Scale 3 Bluetooth Edition, iar pentru 299 lei în plus, căștile HUAWEI FreeArc.

