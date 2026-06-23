Protecție arsuri solare: Cremă SPF sau un spray SPF față?

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  de  ELLE
Protecție arsuri solare: Cremă SPF sau un spray SPF față?

Foto: shutterstock.com

Arsurile solare nu apar doar la plajă și nu reprezintă doar o problemă specifică verii. Pielea poate fi afectată în oraș, la munte, la piscină, în timpul unei plimbări lungi sau chiar într-o zi aparent blândă, dar cu un indice UV ridicat. De aceea, protecția solară trebuie privită ca un obicei zilnic, nu ca un pas ocazional. Alegerea unui produs potrivit, aplicarea corectă și reaplicarea la timp sunt importante pentru a reduce riscul de arsuri solare, pete pigmentare și îmbătrânire prematură a pielii.

Cum apar arsurile solare

Arsurile solare apar atunci când pielea este expusă excesiv la radiații ultraviolete, în special UVB, care provoacă simptome precum roșeața, usturimea și inflamația. Radiațiile UVA afectează pielea, contribuind la fotoîmbătrânire, apariția petelor și deteriorarea treptată a structurii cutanate. Chiar dacă bronzul poate părea un semn că pielea s-a adaptat la soare, acesta este, de fapt, un mecanism de apărare al organismului.

Prevenția este mult mai eficientă decât tratarea unei arsuri deja existente. Odată ce pielea s-a înroșit și a început să usture, disconfortul poate persista câteva zile, iar expunerea repetată fără protecție poate avea efecte pe termen lung. De aceea, o rutină cu SPF 50, haine adecvate și pauze la umbră reprezintă cea mai sigură abordare.

Cum te protejezi zi de zi contra arsurilor solare 

Protecția solară eficientă înseamnă mai mult decât aplicarea rapidă a unei creme înainte de a ieși din casă:

  • Verifică indicele UV înainte de a ieși din casă.
  • Evită expunerea intensă la orele de vârf. 
  • Alege produse de protecție cu spectru larg. 
  • Poartă pălării cu boruri largi, ochelari de soare cu protecție UV și haine lejere care să acopere pielea cât mai bine.

Când trebuie reaplicată protecția solară

Un produs cu SPF nu oferă protecție pe tot parcursul zilei doar pentru că a fost aplicat dimineața. 

Reaplicarea este recomandată, în general, la fiecare două ore atunci când stai afară, dar și după înot, transpirație abundentă sau ștergerea cu prosopul. În oraș, dacă mergi mult pe jos sau stai la terasă, reaplicarea este importantă, mai ales pe față, gât și mâini.

Cremă SPF 50 față: când este alegerea potrivită

O cremă SPF 50 față este potrivită pentru rutina zilnică, oferind o aplicare controlată, uniformă și confortabilă pe ten, având în vedere că fața este expusă constant la soare. Un SPF 50 este util în special vara, în zilele cu indice UV ridicat, mai ales dacă ai ten sensibil sau pete pigmentare. Crema are avantajul că poate fi întinsă atent, în strat uniform, inclusiv în zone ușor de omis: lângă nas, pe tâmple, pe urechi, sub bărbie și la linia părului.

Spray cu SPF: când este mai practic de folosit

Un spray cu SPF este o alegere comodă atunci când dorești să aplici rapid protecție solară pe corp, în special la plajă, în vacanță, la festival sau în timpul activităților sportive. Este util pe zone mai mari, precum spatele, umerii, brațele și picioarele. Aplică o cantitate suficientă de produs și întinde-l cu mâna, pentru a acoperi uniform pielea. Spray-ul poate fi folosit și pentru reaplicare, însă este important să nu rămână doar un strat fin la suprafață.

Pentru față, cel mai sigur este să pulverizezi produsul întâi în palmă, apoi să îl aplici pe ten, evitând zona ochilor și inhalarea. Dacă dorești să îl folosești peste machiaj, alege o formulă special concepută pentru față și respectă instrucțiunile de pe ambalaj.

Cremă sau spray cu SPF?

Nu există un singur produs potrivit pentru toate situațiile. Alegerea depinde de zona pe care aplici produsul, de tipul pielii, de activitate și de cât de ușor îți este să reaplici protecția solară.

  • Rutina zilnică: Alege o cremă SPF 50 pentru față, aplicată dimineața în cantitate suficientă. 
  • Zonele mari: Pentru corp sau plajă, un spray cu SPF poate fi mai comod și mai rapid.
  • Pielea sensibilă: Caută formule potrivite tipului tău de piele și evită variantele parfumate dacă știi că te irită. 
  • Vacanță: Combină crema pentru față cu un spray pentru corp, completând cu pălărie, ochelari și haine lejere.
  • Reaplicare: Alege textura pe care o vei folosi constant: cremă, spray, stick sau fluid.

Ce să faci dacă au apărut deja arsurile solare

Dacă pielea s-a înroșit, ustură sau este fierbinte la atingere, primul pas este să eviți complet expunerea la soare. Răcorește zona cu dușuri călduțe spre reci sau comprese reci, hidratează-te corespunzător și aplică produse calmante. Nu sparge bășicile și nu exfolia pielea arsă.

Cere sfatul medicului dermatolog dacă arsura este extinsă, dureroasă, apar bășici mari, febră, frisoane, amețeală, greață sau semne de infecție. În cazul copiilor sau al persoanelor cu piele foarte sensibilă care prezintă reacții neobișnuite, consultul medical este esențial.

Întrebări frecvente

Pot face arsuri solare dacă folosesc SPF 50?

Da. SPF 50 oferă protecție ridicată, dar nu completă. Dacă aplici prea puțin produs, nu reaplici sau stai prea mult în soare puternic, pot apărea arsuri solare.

Este suficientă pentru o zi întreagă o cremă cu SPF 50 pentru față?

Nu, mai ales dacă petreci timp afară. Crema trebuie reaplicată, în special după transpirație, înot sau expunere prelungită.

Spray-ul cu SPF protejează la fel de bine ca o cremă?

Poate oferi protecție bună dacă este aplicat în cantitate suficientă și uniform. Diferența ține de modul de aplicare și de acoperirea corectă a pielii.

Pot folosi un spray cu SPF peste machiaj?

Da, dacă produsul este conceput special pentru față și pentru reaplicarea peste machiaj.

Trebuie să folosesc protecția solară și când este înnorat?

Da. Radiațiile UV pot ajunge la piele și în zilele înnorate, de aceea protecția solară rămâne crucială.

Concluzie

Prevenirea arsurilor solare nu depinde de un singur produs, ci de o rutină completă: alegi SPF-ul potrivit, aplici suficient, reaplici la timp și folosești măsuri suplimentare de protecție. Pentru față, o cremă cu SPF 50 oferă control și confort, în timp ce pentru corp și momentele în care ai nevoie de rapiditate, spray-ul cu SPF poate fi o soluție practică. Cel mai bun produs este cel pe care îl folosești corect și consecvent.

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