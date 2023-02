Primul magazin Converse s-a deschis în București, România

Astăzi, Converse Inc. și deținătorul său de licență în România, Interbrands Orbico, anunță deschiderea primului magazin de vânzare cu amănuntul specializat, în România. Noua destinație oferă clienților o experiență de brand autentică și prezintă o ofertă variată de produse.

Magazinul s-a deschis ieri în ParkLake Shopping Center, București.

Pentru prima dată, fanii locali ai brandului se pot aștepta să descopere sute de stiluri pentru bărbați și femei în colecții ediții limitate, încălțăminte premium, îmbrăcăminte și accesorii. Siluetele iconice Converse, inclusiv Chuck Taylor All Star, One Star, Chuck 70, vor fi disponibile într-un varietate de culori, modele și materiale.

Iubitorii brandului sunt invitați în magazin sâmbătă, 18.02.2023, începând cu ora 12.00 pentru a sărbători împreună deschiderea primului magazin Converse din România. Aceștia vor fi intâmpinați cu baloane, muzică, discount-uri și alte surprize pregătite special pentru ei.

Converse Inc.. cu sediul în Boston, Massachusetts, este o subsidiară deținută în totalitate de NIKE. Inc. Înființat în 1908, Converse și-a construit o reputație ca America’s Original Sports Company'™și a fost asociată cu o bogată moștenire de sneakers legendari, cum ar fi Chuck Taylor® All Stars, Jack Purcel și One Star. Astăzi. Converse oferă un portofoliu divers, inclusiv încălțăminte, îmbrăcăminte și accesorii pentru bărbați, femei și copii.

