Când excelenţa şi eleganţa se îmbină, ia naştere un eveniment memorabil! Prima ediţie a galei Leaders and Influencers Awards tocmai şi-a desemnat câştigătorii, în inima Micului Paris. Noul concept promite să fie mai mult decât o ceremonie de premiere: devine punctul de întâlnire al celor mai puternice figuri din showbiz şi business. Planurile sunt cel puţin la fel de ambiţioase şi pentru anul viitor: Leaders and Influencers Awards vrea să modeleze ideea de networking, mizând pe colaborări de succes între liderii de afaceri şi creatorii de tendinţe, dezvăluie fondatoarea Flavia Covaciu.

Prima ediţie a galei Leaders and Influencers Awards, debut spectaculos la Bucureşti!

Reacţiile câştigătorilor la evenimentul inaugural

O seară memorabilă, care va rămâne cu siguranţă un punct de referinţă în calendarul evenimentelor exclusiviste din România. Aşa se poate traduce, pe scurt, prima ediţie Leaders and Influencers Awards, o gală care a adus împreună două lumi de succes: cea a mediului de business şi cea a influencerilor, ambele în plină expansiune în era digitală.

Un simbol al voinţei şi perseverenţei, Carmen Brumă a primit în cadrul evenimentului, care a avut loc pe data de 16 decembrie 2024, la Le Château în București, trofeul EXCELENŢĂ ÎN PROMOVAREA UNUI STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS, cu un discurs dedicat celor mulţi care i-au fost alături în călătoria ei: „Mulţumesc celor care m-au susţinut, care m-au încurajat şi care au avut încredere în mine şi, implicit, celor care urmează sau care au urmat programele mele de slăbit!'

Graţie activităţilor caritabile, Codin Maticiuc s-a regăsit şi el pe lista câştigătorilor: a primit trofeul EXCELLENCE IN SOCIAL IMPACT AND PHILANTHROPY, care a fost ridicat de una dintre colegele alături de care a creat echipa dedicată Binelui: „Mulţumim oamenilor care sunt alături de noi, de la cei care trimit un simplu SMS, până la companiile care donează sute de mii de euro. Am reuşit să investim peste 5 milioane de euro în spitalele din România, iar acum începem să facem şi un spital de la 0!', a declarat Ioana State, pe scena evenimentului.

Seara Leaders and Influencers Awards a fost şi despre Anisia Gafton! Stand-upperul care demonstrează că râsul este antidotul monotoniei a primit trofeul AUTENTICITATE ŞI IMPACT ÎN DIVERTISMENT ŞI ONLINE, cu acelaşi simţ al umorului care a consacrat-o: „Mă simt onorată! O să păstrez acest premiu în inima şi în sufletul meu, dar departe de pisicile mele care de abia ar aştepta să îl primească!'

Familia Brancu-Turcu a participat la eveniment în formula deja cunoscută de trei. Cristi Brancu a fost recompensat cu titlul EXCELENŢĂ ÎN TELEVIZIUNE ŞI CONTRIBUŢIE EXCEPŢIONALĂ ÎN MEDIA, iar soţia lui, Oana Turcu-Brancu a marcat momentul, printr-o postare pe Instagram: „Toate lucrurile bune sunt în număr de trei! Fiecare faptă bună o facem toţi trei. El este culoarea, bucuria, desăvârşirea. El, cel mare, este încrederea, forţa, încurajarea. Ei spun că eu sunt ideea, intuiţia, împlinirea. Noi trei suntem fericirea!'

Anamaria Prodan, moment emoţionant pe scena Leaders and Influencers Awards

Evenimentul a celebrat-o în avans pe Anamaria Prodan, care şi-a serbat ziua de naştere pe scena galei! În aplauze, aproape 160 de invitaţi i-au cântat la unison „La mulţi ani!' Vizibil emoţionată, Anamaria Prodan a primit urările şi trofeul EXCELENŢĂ ÎN SPORT MANAGEMENT ŞI TELEVIZIUNE, cu o declaraţie scurtă şi la obiect: „Acest premiu mă obligă să fiu din ce în ce mai bună!' Jumătatea sa, Ronald Gavril i-a fost alături. Nu doar că a însoţit-o la eveniment, dar a fost, la rândul său, premiat cu un titlu onorant: BEST WORLD CHAMPION IN BOXING.

Adelina Pestriţu a fost și ea una dintre câştigătoarele mult așteptatului eveniment. Influencerul urmărit de aproape două milioane de oameni în mediul online a primit trofeul ICON OF LEADERSHIP AND INFLUENCE. Marcel Pavel a fost recompensat cu titlul MAESTRU AL EMOŢIEI ŞI EXCELENŢEI MUZICALE, în vreme ce Cătălin Măruţă a fost premiat pentru podcastul „Acasă la Măruţă', numit acum BEST PODCAST. Claudia Ghiţulescu, CRBL, Jorge şi Sorin Brotnei au completat lista vedetelor premiate în cadrul galei.

Elita business-ului românesc, la prima gală Leaders and Influencers Awards

Dedicată excelenţei şi inovaţiei, prima gală Leaders and Influencers Awards a reunit şi nume importante din mediul de business românesc, demonstrând că ţara noastră are un sector de afaceri plin de potenţial. Antreprenorii provin din cele mai prolifice arii, precum zona medicală,, HoReCa, modă, educaţie, vinificaţie, construcții/design, parfumerie sau beauty.

Moda şi muzica, spectacol total la Leaders and Influencers

Aşa cum îi sugerează şi numele, gala este, inevitabil, şi despre divertisment în cea mai rafinată formă a sa! Drept care, în prima ediţie Leaders and Influencers, invitaţii s-au delectat cu momente artistice de excepţie. Soprana Arlinda Morava a deschis seara cu un recital impresionant, urmat de interpretările lui Annes şi ale Danielei.

Leaders and Influencers Awards a devenit o veritabilă sărbătoare a bunului gust: după momentele muzicale, au urmat defilările spectaculoase pe podiumul de modă. Designerul Oana Săvulescu a spus „prezent' la eveniment şi a prezentat în faţa publicului colecţia ei White Dreams, o linie vestimentară delicată şi elegantă, dedicată copiilor şi adolescentelor. Monica Coşeru a adus eleganţa pe catwalk, prin cea mai nouă colecţie de rochii de ocazie şi de mireasă, prezentată în exclusivitate publicului Leaders and Influencers. Tradiţia şi inovaţia s-au îmbinat apoi sub privirile invitaţilor, în cadrul momentului special care i-a aparţinut Casei Andra by Daspi, un spectacol de modă care a adus în prim-plan designul sofisticat, atenţia pentru detalii şi calitatea premium.

Fondatoarea Leaders and Influencers, declaraţii exclusive despre planurile pentru 2025

Prima gală Leaders and Influencers Awards a adus-o pe scenă, în faţa microfonului, şi pe Flavia Covaciu, fondatoarea conceptului. Recunoscută pentru zecile de gale de premiere organizate cu succes de-a lungul timpului şi, totodată, o prezenţă discretă atunci când vine vorba despre apariţii, Flavia a surprins la eveniment cu un discurs despre modul în care îşi propune să redefinească standardele evenimentelor exclusiviste din România şi nu numai!

„Evenimentul pe care l-am creat este despre oameni excepţionali, vizionari, lideri şi influenceri care fac o schimbare în domeniile lor. Cu această ocazie, ţin să vă anunţ că în 2025 vom lansa revista Leaders and Influencers. Personalităţile de seamă care ne -au fost alături la prima ediţie a evenimentului vor avea povestea de viaţă inspiraţională cuprinsă în paginile acestei reviste.' , a dezvăluit Flavia Covaciu.

Totodată, anul viitor, Leaders and Influencers îşi propune să treacă hotarele României, cu prima gală internaţională organizată în luna mai 2025, la Cannes, în timpul celebrului Festival de Film. Fondatoarea promite să ducă Leaders and Influencers şi în alte locuri de pe Glob, tot anul viitor!

Leaders and Influencers este un concept inovator, care îşi propune să răspundă nevoii de conectare a celor mai influente personalităţi din domeniul afacerilor şi digitalului. Prin gale exclusiviste, evenimentul reuneşte lideri din diverse arii de activitate, pentru ca împreună să celebreze reuşitele, să încurajeze schimbul de idei şi colaborările care pot modela viitorul.

Sponsorii galei Leaders and Influencers Awards decembrie 2024 sunt:

Crama Gabai, Pop Cola, Devin, Longevity BOOST, Brutăria Regală, Lelas Perfume, Trade Connect, Sole.ro, Monxuan.

Partenerii media sunt: PRO FM şi Celebritatea.ro

LISTA CÂŞTIGĂTORILOR LEADERS AND INFLUENCERS AWARDS 2024 O REGĂSIŢI ÎN RÂNDURILE URMĂTOARE:

Adelina Pestriţu- ICON OF LEADERSHIP AND INFLUENCE

Cătălin Măruţă- BEST PODCAST

Marcel Pavel-MAESTRU AL EMOȚIEI ȘI EXCELENȚEI MUZICALE

Anamaria Prodan-EXCELENȚĂ ÎN SPORT MANAGEMENT ȘI TELEVIZIUNE

Ronald Gavril- BEST WORLD CHAMPION IN BOXING

Cristi Brancu- EXCELENȚĂ ÎN TELEVIZIUNE ȘI CONTRIBUȚIE EXCEPȚIONALĂ ÎN MEDIA

CRBL- PREMIUL PENTRU CARIERĂ EXCEPȚIONALĂ ÎN MUZICA ȘI ENTERTAINMENTUL ROMÂNESC

Codin Maticiuc- EXCELLENCE IN SOCIAL IMPACT AND PHILANTHROPY

Jorge- CEL MAI AUTENTIC PODCAST

Sorin Brotnei- PREMIUL PENTRU IMPACT MEDIATIC REMARCABIL

Denis Hanganu-ACTORUL ANULUI 2024

Anisia Gafton- AUTENTICITATE ȘI IMPACT ÎN DIVERTISMENT ȘI ONLINE

Carmen Brumă- EXCELENȚĂ ÎN PROMOVAREA UNUI STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS

Claudia Ghiţulescu- EXCELENȚĂ ÎN MUZICA POPULARĂ

Gabriel Fereşteanu- BEST QUALITY CONTENT CREATOR

Dr. Dana Bratu-EXCELENȚĂ ÎN DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ

Carmen Barcan-TERAPEUTUL ANULUI, PENTRU REZULTATE REMARCABILE ÎN CONSILIERE ȘI TRANSFORMARE CORPORALĂ

Livio Helfer- WORLD PEACE ENGAGEMENT & VISIONARY LEADERSHIP IN THE WATCHMAKING INDUSTRY

Clinicile Dr. Alecu- BEST IMPLANTOLOGY & DENTAL AESTHETICS CLINIC

Dr. Oana Creţu- DEDICARE ȘI EXCELENȚĂ ÎN OBSTETRICĂ GINECOLOGIE ȘI MEDICINĂ REGENERATIVĂ

Dr. Teodor Blănaru- EXCELENȚĂ ÎN CHIRURGIE BARIATRICĂ ȘI TRATAMENTE PERSONALIZATE PENTRU OBEZITATE

Dr. Maria Iancu- PREMIUL PENTRU EXCELENŢĂ ÎN ESTETICA DENTARĂ ŞI RECONSTRUCŢIA ZÂMBETULUI

Dr. Elena Alecu Gatej- BEST HEALTH CONTENT CREATOR

Dr. Mihai Râşcu şi Dr. Marius Negru-EXCELENȚĂ ÎN CHIRURGIA GENUNCHIULUI, UMĂRULUI ȘI COTULUI

Dr. Mourtada Sleiman- EXCELLENCE AND INOVATION IN UNDER-EYE TREATMENT AND PROFILOPLASTY WITH THE ICEBERG TECHNIQUE

Dr. Bogdan Furtună- LEADERSHIP ȘI DEDICARE ÎN MEDICINA MODERNĂ

Alin Eugen Vidineac- EXCELENȚĂ ȘI INOVAȚIE ÎN AVOCATURA COMERCIALĂ ȘI PENALĂ

Adriana Popescu- BEST MAÎTRE-PRISEUR OF THE YEAR

Crama Gabai- EXCELENȚĂ ÎN PRODUCȚIA DE VINURI PREMIUM

Lelas Perfume-THE MOST EXQUISITE FRAGRANCES

Milo Couture- INNOVATION AND ARTISTRY IN LUXURY FASHION

Le Château- EXCELENȚĂ ÎN ORGANIZAREA EVENIMENTELOR DE LUX

Andreea Dogaru- EXCELLENCE IN BRIDAL AND EVENING DRESSES

Devin- LIDER ÎN PROMOVAREA SĂNĂTĂȚII PRIN HIDRATARE

Răzvan Vasile-BEST EDUCATION INFLUENCER

Longevity BOOST- EXCELENȚĂ ÎN SUSȚINEREA LONGEVITĂȚII

Iulian Demeter- VIZIUNE ANTREPRENORIALĂ ȘI LEADERSHIP INSPIRAȚIONAL

Atelierele Tamarei- INOVAȚIE ÎN FORMAREA DIGITALĂ A COPIILOR ȘI ADOLESCENȚILOR

Valentina Manea- SERVICII ESTETICE ȘI REMODELARE CORPORALĂ DE TOP

Spa Shoes-SERVICII PREMIUM DE ÎNTREȚINERE A GENȚILOR ȘI ÎNCĂLȚĂRILOR DE LUX

Maia Ciornii- LIDER GLOBAL ÎN FORMAREA ȘI INSPIRAȚIA SPECIALIȘTILOR ÎN DERMOPIGMENTARE

Andreea Caranda- EXCELLENCE IN PRODUCING SUCCESSFUL FORMATS

Brutăria Regală Târgovişte- PROMOVAREA GUSTULUI AUTENTIC PRIN PÂINE ARTIZANALĂ CU MAIA NATURALĂ

Monica Coşeru- EXCEPTIONAL HAUTE COUTURE DESIGN & BESPOKE CREATION

Cătălina Maria Gheorghe- EXCELENȚĂ ÎN STRATEGII ȘI ÎN CONSILIEREA ANTREPRENORILOR PENTRU AFACERI DURABILE

Casa Andra by Daspi- REMARKABLE IMPACT IN THE FASHION INDUSTRY AND DESIGNING STYLISH COLLECTIONS

Bogdan Apostu- EXCELENȚĂ ÎN MANAGEMENTUL SPORTIV ȘI PENTRU STRATEGIA ANULUI ÎN FOTBALUL ROMÂNESC

Antonia Luchian- EXCELENȚĂ ÎN COREGRAFIE ȘI DEZVOLTARE PRIN DANS

Oana Văduva- CONTRIBUȚIE EXCEPȚIONALĂ ÎN TELEVIZIUNE

Daniela Manolescu- REZULTATE REMARCABILE ÎN FORMAREA ȘI DEZVOLTAREA PROFESIONIȘTILOR DIN DOMENIUL BEAUTY

SweetMoments-DEDICARE ȘI PROFESIONALISM ÎN MANAGEMENTUL COFETĂRIEI SWEET MOMENTS

Simona Muscă- LIDER ÎN EDUCAȚIE ȘI IMPACT REMARCABIL CU PROIECTUL ARENA ELEVILOR

Mădălina Flusberg- EXCELENȚĂ ÎN DESIGN INTERIOR

Vasile Lup- CEL MAI BUN SPEAKER MOTIVAȚIONAL AL ANULUI 2024

Trade Connect- FIRST SOCIAL TRADING NETWORK IN EUROPE

Ampodo Clinique- EXCELENȚĂ ÎN PODOLOGIE ȘI ÎNGRIJIREA TĂLPII PICIORULUI

AutoCaroseria Service- LIDER ÎN REPARAREA ȘI ÎNTREȚINEREA CAROSERIEI AUTO

Sapex- CALITATE DE TOP ÎN TURNARE ȘAPE MECANIZATE

