Pijamale din satin și mătase: de ce contează materialul în care dormi

Petrecem aproape o treime din viață dormind, însă rareori ne gândim la ce purtăm în acest timp.

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  de  ELLE
Pijamale din satin și mătase: de ce contează materialul în care dormi

Petrecem aproape o treime din viață dormind, însă rareori ne gândim la ce purtăm în acest timp. Materialul pijamalei nu este doar o chestiune de stil: influențează direct temperatura corpului, confortul pielii și, în cele din urmă, calitatea somnului. Dintre toate opțiunile, satinul și mătasea s-au impus ca alegeri premium — și nu doar pentru aspectul lor elegant. Iată ce le face speciale și cum alegi varianta potrivită pentru tine.

Ce sunt, de fapt, satinul și mătasea

Deși sunt adesea confundate, satinul și mătasea nu sunt același lucru. Mătasea este o fibră naturală, de origine animală, produsă de viermele de mătase — una dintre cele mai fine și mai apreciate fibre textile din lume. Satinul, în schimb, nu este o fibră, ci o țesătură: un mod de a împleti firele care creează o suprafață lucioasă pe o parte și mată pe cealaltă. Satinul poate fi făcut din mătase, dar și din poliester, viscoză sau bumbac. Astfel, o pijama „de satin” poate avea proprietăți diferite în funcție de fibra din care este țesută — un detaliu important atunci când alegi.

De ce contează materialul pentru somn

Corpul își reglează temperatura pe parcursul nopții, iar materialul pijamalei fie ajută, fie împiedică acest proces. Țesăturile respirabile permit pielii să „respire” și evacuează umezeala, prevenind senzația de cald sau lipicios. Cele nerespirabile rețin căldura și transpirația, ceea ce poate duce la treziri nocturne. Suprafața netedă a satinului și a mătăsii aduce un avantaj în plus: reduce frecarea. Spre deosebire de un bumbac mai aspru, aceste materiale alunecă pe piele, ceea ce înseamnă mai puțină iritație și o senzație plăcută pe tot parcursul nopții. Pentru cine se mișcă mult în somn, diferența se simte dimineața.

Beneficiile mătăsii pentru piele și păr

Mătasea naturală este apreciată în special pentru efectul asupra pielii și părului. Fiind foarte netedă, reduce frecarea dintre corp și material, ceea ce poate preveni liniile de somn și menține pielea mai hidratată — mătasea absoarbe mai puțină umezeală decât bumbacul, deci nu „trage” hidratarea din piele. Din același motiv este recomandată și pentru păr: reduce ruperea firelor și electrizarea, lăsând părul mai neted dimineața. În plus, mătasea are proprietăți naturale hipoalergenice și respinge acarienii și praful, fiind o alegere bună pentru pielea sensibilă sau predispusă la alergii — beneficii pe care puține alte materiale le oferă simultan.

Satin sau mătase naturală: cum alegi

Alegerea ține de priorități. Mătasea naturală este varianta premium prin excelență: respirabilă, cu o cădere unică și cu beneficii dovedite pentru piele și păr — dar cere o întreținere delicată și are un preț mai ridicat. Satinul, mai ales cel din fibre fine, oferă un luciu și o alunecare foarte asemănătoare, la un preț mai accesibil și cu o întreținere mai simplă. Dacă îți dorești o piesă pentru purtare frecventă, ușor de întreținut, satinul este alegerea practică. Dacă vrei beneficiile maxime pentru piele și un rafinament aparte, merită investiția în mătase. Multe persoane le combină: mătase pentru ocazii, satin pentru zi cu zi. O gamă variată de pijamale din satin acoperă majoritatea nevoilor de purtare zilnică.

Termoreglare: vara și iarna

Un mit frecvent este că satinul și mătasea se poartă doar vara. În realitate, ambele au o termoreglare bună: sunt răcoroase în nopțile toride, pentru că evacuează căldura și umezeala, dar păstrează o senzație plăcută și în nopțile răcoroase, fără să supraîncălzească. Spre deosebire de materialele sintetice groase, nu creează acel disconfort „de saună”. O cămașă de noapte din satin este la fel de potrivită vara, cât și în anotimpurile de tranziție.

Cum recunoști o piesă de calitate

Câteva detalii îți spun dacă o pijama de satin sau mătase este bine făcută. Verifică densitatea țesăturii — un material prea subțire devine transparent și se uzează repede. Cusăturile trebuie să fie drepte, fine și fără fire scăpate, iar finisajele curate, cu margini îngrijite și nasturi bine prinși. La mătasea naturală, eticheta ar trebui să indice tipul (de exemplu, mătase Mulberry) și gramajul, exprimat în „momme” — cu cât mai mare, cu atât mai durabilă. Nu în ultimul rând, croiala trebuie să cadă lejer pe corp, fără să strângă.

Cum îngrijești pijamalele fine

Satinul și mătasea își păstrează luciul dacă sunt spălate corect: la temperaturi mici (maximum 30 °C), întoarse pe dos, ideal într-o plasă de rufe sau manual, cu detergent delicat. Evită înălbitorul, stoarcerea agresivă și uscarea în soare direct, care poate decolora materialul. Călcatul, dacă e necesar, se face la temperatură mică, pe dos. Cu puțină grijă, o piesă fină rezistă ani buni.

Materialul în care dormi contează mai mult decât pare. Satinul și mătasea combină eleganța cu beneficii reale pentru somn, piele și păr — o alegere care transformă rutina de seară într-un mic ritual de confort. Fie că preferi rafinamentul mătăsii naturale sau practicitatea satinului, calitatea țesăturii face toată diferența.

Foto: Sofiaman

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