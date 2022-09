Pasiunea poate fi atuul tău când îți dorești o schimbare în carieră

Agenda ta de lucru, dar și cea personală este probabil plină de obiective. Și simți că dacă le atingi, vei fi mai fericită. Dacă, de exemplu, ajungi la un anumit nivel financiar, te aștepți să ai și o stare de bine și să te simți împlinită. Însă nu întotdeauna se întâmplă acest lucru. După ani buni de lucru într-un anumit domeniu, îți poți da seama că nu îți place ceea ce faci și să fii la un pas burnout fără să-ți dea seama de ce. Ți-ai dori poate să te orientezi spre un domeniu de viitor, cum ar fi IT-ul, însă secretul nu stă în a face o schimbare radicală, ci în a-ți defini mai întâi pasiunea. Iată cum să-ți descoperi pasiunea, dar și ce poți învăța de la cei mai pasionați testeri software!

Text: Mihaela Pascari

Niciodată nu e prea târziu să-ți descoperi pasiunea

Noeline Kirabo, fondator și director executiv al companiei Kyusa (o organizație non-profit din Kampala, Uganda, care permite tinerilor să devină angajați, transformând pasiunile lor în cariere durabile) povestește la TED Talks cum a ajuns într-un moment în care totul părea ok cu jobul, dar ea nu simțea pasiunea:

Aveam un loc de muncă liniștit și o viață liniștită. Iar oamenii se așteptau să fiu împlinită, dar nu eram. Era ceva în mine care voia mai mult. Era o neconcordanță între lucrurile pe care le făceam zilnic și cele la care țineam cu adevărat. Și am decis să demisionez și să includ pasiunea în rutina zilnică.

Desigur, e ușor să spui Stop, însă nu e atât de ușor să-ți descoperi pasiunea de pe o zi pe alta. Chiar și cei mai talentați oameni, precum Clint Eastwood (care a produs primul său film la 41 de ani) sau pictorul Vincent van Gogh (care a început să picteze la 28 de ani) au întâmpinat dificultăți în a descoperi ceea ce le place să facă. De multe ori chiar presiunea de a afla ce-ți place poate fi apăsătoare. De aceea este important să pornești la drum cu așteptări realiste. Reține că găsirea pasiunii tale nu este un proces unic care se întâmplă într-o singură zi, ci ai nevoie de exercițiu zilnic pentru a descoperi ce îți place să faci.

De ce pasiunea este importantă pentru un job în IT

Avem tendința de a face distincția între muncă și pasiune. Munca este ceea ce faci pentru a fi plătită și pentru a-ți câștiga existența, în timp ce pasiunea este ceea ce faci din plăcere sau pentru bucuria pe care o ai. Dacă ai putea să combini pasiunea cu munca, performanța ta va crește și nu vei mai simți munca atât de apăsătoare. Este și rațiunea de la care pleacă angajatorii din IT, care includ pasiunea în cerințele pentru locuri de muncă de pe eJobs.ro. De regulă, o cer sub diferite formulări: „pasiune pentru dezvoltarea de soluții software', 'passion for games is a plus', „Passion to develop high-quality and extraordinary solutions to real complex distributed-computing problems'.

Cum poți afla care este pasiunea ta

Creează o declarație personală în care să menționezi ceea ce vrei să realizezi în viața ta, atât în plan profesional, cât și personal. Este ca o busolă care indică direcția. Te ghidează ori de câte ori trebuie să decizii importante. Odată scrisă, declarația ta de viziune personală te va îndruma spre adevăratele pasiuni.

Descoperă-ți valorile, lucrurile pe care le consideri importante pentru a lucra. Valorile tale determină obiectivele și prioritățile tale personale.

Descoperă ceea ce te motivează. Ce te face să te simți împlinită și prezentă?

Fă o listă cu lucrurile pe care îți place să le faci. Conștientizarea de sine este un pas important în călătoria ta spre descoperirea pasiunilor tale.

Recunoaște-ți atuurile și realizările. Poți constata că anumite abilități precum testarea software, identificarea bug-urilor îți vin în mod natural și îți face plăcere să le experimentezi. Folosind aceste abilități, poate ai dat formă unor proiecte personale și aceasta este o realizare importantă, care spune multe despre ceea ce-ți place să faci.

Scrie un jurnal, astfel vei descoperi ceea ce te pasionează, fără nicio judecată sau convingeri limitative din partea altora.

Participă la sesiuni de mindfulness, care îți permit să te bucuri de momentul prezent și să fii conștientă de tot ceea ce simți și experimentezi – totul fără judecată, gândire excesivă sau interpretare.



Caută îndrumarea unui mentor din domeniul în care vrei să lucrezi. Acesta își va da seama spre ce specializare să te îndrume în funcție de atuurile tale, în funcție de ceea ce-ți place să faci. De exemplu, în domeniul IT îți poate oferi ghidare spre cursurile de calificare pe care să le urmezi, precum și ghidare în aplicarea la joburile care ți se potrivesc.

Ce poți învăța de la testerii software pasionați

Susțin pasiunea prin dezvoltarea cunoștințelor și abilităților

Ei știu că învățarea continuă de-a lungul carierei lor este o necesitate pentru a evolua, prin urmare investesc în cursuri, traininguri și programe de schimb de experiență.

Dacă nu ai cunoștințele și abilitățile cerute de angajatori, de exemplu pentru un job de tester, dar ești pasionată de acest domeniu, te poți înscrie în proiectul Cursuri de IT by eJobs, cofinanțat din Fondul Social European, parte a programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Acesta are mai multe etape (consiliere, cursurile propriu-zise, coaching). În cadrul acestuia, ai ocazia să îmbini partea teoretică cu partea practică, să pui trainerului întrebări în timp real și să faci schimb de experiență cu ceilalți cursanți. După finalizarea cursurilor, echipa de consiliere în carieră din cadrul proiectului îți va oferi suportul necesar pentru a-ți găsi job.

Iată care sunt condițiile pentru înscriere la cursurile IT by eJobs:

ai domiciliul sau reședința în orice județ din România (cu excepția județului Ilfov și Municipiului București

ai o vârstă cuprinsă între 25 și 65 de ani

ești angajat, cu contract de muncă, PFA sau ÎI

ai absolvit cel puțin 8 clase

dispui de acces la internet (viteză minimă de 10 Mb/s) – cursurile au loc doar online

ai în posesie un computer (laptop sau PC) cu webcam (integrat sau separat) pentru a permite accesul la curs/examen

ai în posesie difuzor/căști și microfon pentru a participa la discuții

ești un bun vorbitor de limba engleză (mediu/avansat) deții competențe digitale de bază

Cursurile gratuite în IT sunt disponibile prin:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Axa Prioritară 6 – Educație și competențe ID

proiect: POCU/726/6/12/135988

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Testerii pasionați de software au un scop extraordinar

Ei se asigură că oferă calitate în ceea ce fac și nu uită niciodată că la capătul „firului' se află consumatorii, a căror experiență de navigare trebuie să fie mai ușoară și mai intuitivă, datorită eforturilor lor.



Sunt entuziasmați de ceea ce fac

Au o misiune. De exemplu, testerii software știu că misiunea lor este să găsească erori, să evalueze capacitatea unui program de testare și să se asigure că își ating obiectivele stabilite împreună cu echipa. Misiunea devine forța lor motrice.

Au curaj

Un tester pasionat de software nu se teme să-și prezinte concluziile, să pună întrebări și să discute scenarii critice, păstrând în același timp o gândire deschisă, inovatoare.

Reacționează pozitiv în situații neașteptate

Testarea software-ului înseamnă și întâmpinarea unor situații neașteptate. Cerințele care se schimbă aproape de lansare sau găsirea unui defect critic după lansarea sunt doar câteva dintre multele scenariile neașteptate.

O trăsătură comună a dezvoltatorilor pasionați este că sunt optimiști și foarte încrezători când întâmpină astfel de situații. Atunci când toată lumea se teme de probleme, ei le consideră oportunități de a-și prezenta inițiativele și abilitățile de leadership. Ei rămân calmi și fac față provocărilor pe care le întâmpină.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro