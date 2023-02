„Parfumul de nișă îți acaparează simțurile, astfel că nu te mai poți întoarce la parfumul tău obișnuit”

Fragrance du Bois este un nume care scrie istorie în industria parfumurilor. De la apariția pe piața parfumeriei de nișă, în 2013, Fragrance du Bois își continuă evoluția începută cu explorarea posibilităților nelimitate pe care le oferă, generos, ingredientul-minune, oud-ul autentic, liantul elementar care construiește temelia unui parfum ce poate dăinui peste veacuri.

Veronica Vercesi, International Sales Manager Fragrance du Bois, ne vorbește despre preferințele olfactive ale prezentului, când omul modern este fascinat de vechile poveștile orientale și de mirajul deșertului.

În centrul tuturor creațiilor Fragrance Du Bois se află semnătura oud. Fiind deopotrivă distinct și unic, este acesta luxul suprem?

Da, este adevărat, călătoria noastră a început cu… tușa inconfundabilă a oud-ului, ingredientul minune din parfumeria noastră. Este un element exclusivist și luxos pentru că e foarte rar, scump și distinct. Diferența majoră este că oud-ul din parfumurile noastre este unul natural, autentic 100%. Totuși, avem în portofoliul nostru colecții speciale, cu ingrediente sofisticate, care nu conțin neapărat oud. Natura ne oferă o panoplie întreagă de elemente, iar trendurile în materie de parfumuri sunt în continuă schimbare… Iar maeștrii parfumeri de la Fragrance du Bois adaptează imediat produsele create de ei cu cerințele pieței.

Care sunt tendințele în materie de parfumuri, arome și siaj în 2023?

Depinde foarte mult de țară. De exemplu, în Europa observăm o tendință a oamenilor, atât femei cât și bărbați, către pafumurile puternice, zguduitoare. Cele care se deschid imediat, care șochează și nu te lasă indiferent. Oamenii caută parfumuri cu siaj îndelungat și care să învăluie de sus până jos întreaga ființă. Cu ceva ani în urmă, preferințele erau diferite: se căutau arome florale, discrete, luminoase, vezi-crude, dar influența inconfundabilă a orientului și-a pus iremediabil amprenta asupra trendurilor actuale în parfumeria universală. Acum, oamenii de pe tot mapamondul caută parfumuri care să aibă acel efect de… „wow!' Este exact ceea ce a am reușit noi să creăm!

Fragrance Du Bois este singura casă de parfumuri care folosește propriul Oud 100% natural și pur în toate formulele. Este acesta perceptibil?

Da, după ce îl vor mirosi, cunoscătorii vor înțelege despre ce este vorba. Oud-ul natural este complet diferit de cel sintetic. Când pulverizezi pe piele unul dintre parfumurile noastre se întâmplă pur și simplu un fel magie. Oud-ul sintetic nu durează foarte mult, se volatilizează repede, nu are personalitate, pe când cel natural te învăluie, te îmbracă. Sentimentul este complet diferit. Tehnica folosită de specialiștii de la Fragrance du Bois este unică, astfel încât oud-ul natural să fie rafinat, nicidecum arogant sau agresiv. Nu este „animalic' așa cum este folosit în mod normal în parfumeria de nișă, ci creează un melanj cu toate celelalte ingrediente. Este pasiune, de aici se naște arta.

Crezi că Parfumurile sunt create pentru a fi apreciate ca adevărate opere de artă?

Toate brandurile își doresc să creeze parfumuri deosebite și apreciate pe piață, și din punctul meu de vedere, parfumeria de nișă este de fapt, parfumeria artistică. Pentru că se încearcă crearea unor produse asemeni unei capodopere. Procesul se creație este anevoios și cere talent, dedicare, pricepere, atenție la detalii, deci putem vorbi de artă. Să reușești să tulburi simțul olfactiv nu e chiar ușor…

Cum a început parfumeria de nișă?

Ei bine, dacă în orient această ramură a fost și este o tradiție, în Europa lucrurile au stat altfel: termenul a luat naștere abia în anii 80, deși în lumea arabă era o cultură aparte, întinsă pe două milenii. La noi, parfumeria de nișă a luat naștere în epoca modernă ca un răspuns la cererea unui segment anume de piață, iar marile case au intuit acest nou tronson exclusivist și au acționat în consecință. A fost un răspuns al marilor creatori în marea competiție de a crea ceva unic, deosebit. Totul trebuia făcut diferit, nemaivăzut, de la sticlă, la etichetă, de la arome, la siaj. Curând, odată cu anii, toată umea a înțeles că acesta este trendul: artizanarea sofisticată a mirosurilor. Brandurile mari și-au consolidat poziția pe piață prin crearea unor colecții „private' care să le ofere clienților lor sentimentul că sunt speciali, deosebiți. Și au avut dreptate: după ce miroși un parfum de nișă simți cum îți acaparează simțurile și nu te mai poți întoarce la parfumul tău obișnuit.

Cum se nasc brandurile de parfumerie de nișă? Cine decide când este un parfum bun sau nu?

Este o muncă a întregii echipe. Fragrance du Bois este un brand de nișă care creează capodopere în sticluțe mici. Pasiunea pentru parfumurile deosebite ne-a adus pe toți împreună și contribuim cu toții în procesul de creație, feed-back-ul fiecăruia fiind extrem de valoros. Când creăm un parfum, inventăm o poveste. Și fiecare poveste are un trecut, experiențe, aventuri, bucurii.

Care este principalul atu al parfumurilor Frangrance du Bois?

Avem multe atu-uri… în primul rând procesul de creație este unul deosebit, apoi echipa de „alchimiști' care îl creează este dedicată în exclusivitate parfumului care se va naște din priceperea lor, ingredientele folosite, de cea mai bună calitate, faptul că nu ne grăbim, preferăm să așteptăm ca mirosul unui parfum să evolueze, să se deschidă pentru ca în final să năucească simțurile clienților noștri. Pentru Frangrance du Bois aceasta este regula de aur.

Cum a început călătoria ta în lumea parfumurilor?

Am fost mereu fascinată de lumea parfumurilor și deși am lucrat în trecut ca Sales Manager în cadrul altor branduri, când mi s-a ivit oportunitatea de a intra în această lume a parfumurilor am crezut că e un vis. Era tot ce-mi dorisem vreodată. Curând după aceea mi-am dat seama că iubesc atât de tare ceea ce fac încât nu mi se pare că muncesc, ceea ce este extraordinar. Este pasiune. Acum șapte ani când am pătruns în lumea aceasta mi s-a deschis o ușă uimitoare. Job-ul meu la Fragrance du Bois în calitate de Sales Manager nu se reduce doar la cifre seci și la tabele, noi toți din echipă suntem ambasadori dedicați parfumurilor ce poartă semnătura unică a brandului și vorbim cu mult entuziasm de parfumurile create de Fragrance du Bois.

