Odata cu sfarsitul iernii tenul tau trebuie ingrijit corespunzator. Factorii de mediu si schimbarile de temperatura influenteaza tenul si aspectul pielii tale. Este momentul sa alegem solutii rapide si eficiente pentru a avea un ten luminos si neted. Asadar trebuie sa ne concentram asupra produselor care schimba aspectul pielii pe termen lung, produsele de ingrijire castigand suprematia in baie in defavoarea produselor de machiaj.

Demachierea si curatarea nu sunt sinonime. Asadar incepe cu o demachiere blanda folosind un produs de curare adaptat tipului tau de ten (lapte demachiant, solutie micelara sau spuma). Continua cu o curatare in profunzime utilizand FOREO LUNA 2 – un dispozitiv anti-imbatranire si perie pentru curatare faciala ce indeparteaza in 60 de secunde 99,5% dintre impuritati si sebum, precum si resturile de machiaj.

Cand vine vorba de frumusete, nu exista zile libere. Chiar daca nu ai aplicat machaj pe timpul zilei (sau ai ramas acasa) tenul tau acumuleaza praf si sebum, motiv pentru care ai nevoie de o curatare a tenului. Doar in acest mod tenul tau va ramane sanatos si radiant.

Dupa demachiere si curatare, urmeaza hidratarea. Nu trebui sa dureze mai mult de 60 de secunde pentru a te asigura ca pielea ta primeste toti nutrientii de care are nevoie: ziua aplica un serum, urmat de crema si ochi si crema de zi cu SPF. Seara este suficient sa iti rasfeti tenul cu serum-ul de peste zi sau o crema de noapte, plus crema pentru conturul ochilor. Foloseste partea anti-imbatranire a FOREO LUNA 2 pentru un masaj lejer ce actioneaza asupra zonelor expuse la riduri, reducând aspectul liniilor fine si conferind tenului un aspect mai ferm si mai elastic.

Aplicarea machiajului devine mai rapida si mai eficienta. Fondul de ten sau BB cream-ul lucreaza la adevaratul potential atunci cand este aplicat pe o piele curata si luminoasa, pentru a uniformiza si ilumina. Iti vei dori sa simplifici acest ritual, pe masura ce pielea ta va radia de frumusete in mod natural.

