Oamenii cu o piele mai inchisa la culoare au mai putine griji privind ridurile iar pielea asiaticilor este mai sensibila insa este mai bogata in colagen…Sunt acestea doar legende urbane sau originile etnice influenteaza structura si aspectul pielii noastre? In timp ce multe probleme ale pielii sunt impartasite de toate grupurile etnice, etnicitatea poate avea un impact major asupra tipurilor de afectiuni. FOREO a pregatit un tur al lumii pentru a cunoaste si intelege diferentele dintre tipurile de piele.

Protectia UV fara frontiere

Desi Lumina UV ajuta corpul sa produca vitamina D, care intareste oasele si ne ajuta sa absorbim minerale esentiale precum calciu, fier, magneziu, fosfat si zinc. Toate tipurile de piele necesita o protectie atenta fata de razele UV, dar nivelul de protectie minim necesar variaza in functie de culoarea pielii noastre.

Expunerea la lumina UV declanseaza niste receptori fotosensibili speciali numiti rodopsina, care stimuleaza producerea de melanina pentru a apara celulele de deteriorare. La oamenii cu pielea deschisa, surplusul de melanina produce bronzul. Totodata nuantele mai deschise de piele sunt mai afectate de expunerea la radiatii ultraviolete, astfel ca femeile cu un ten mai deschis sunt susceptibile de arsuri si deteriorarea pielii precum pistrui, riduri si o piele uscata.

Nuantele mai inchise de ten se bucură de o protectie naturala mai mare fata de razele UV, cu un factor de protecție UVB mediu de aproximativ 13 fata de cel de 3 în piele alba. Dar, la urma urmei, toate tipurile de piele au nevoie de protectie!

Pielea mea, pielea ta, pielea noastra

Cand bariera naturala a pielii este perturbata, functia sa protectoare este compromisă si este in mod special predispusa iritatiilor si infectiilor. Acest proces este acelasi pentru toate tipurile de piele, dar unele cercetari au descoperit ca: pielea intunecata este cea mai putin reactiva la iritare, pielea hispanica este mai rezistenta decat pielea caucaziana, pielea asiatica este cea mai usor iritabila. Interesant, nu-i asa?

Cum ramane cu imbatranirea pielii ?

Nimeni nu se poate ascunde de imbatranire. Se intampla in mod natural la toate tipurile de piele, insa semnele sale pot varia in functie de etnia pielii:

Aparitia semnelor de imbatranire sunt mai putin severe si incep mai tarziu in cazul pielii mai inchise la culoare. Acest lucru se datorează faptului ca pielea mai inchisa contine mai multa melanină si este mai bine protejată de razele UV.

In cazul nuantelor deschise de piele, semnele de imbatranire apar ca niste linii fine si riduri. In timp ce pe nuantele mai inchise semnele de imbatranire se manifesta ca pliuri profunde.

In timp ce toate tonurile de piele sunt predispuse la pete, acestea sunt mai vizibile pe pielea caucaziana si asiatica decat pe tipurile de piele mai inchise.

Pe baza studiilor de piele, stim ca toate nuantele sufera modificari similare pe masură ce imbatranesc, pierderile de volum fiind unul dintre semnele globale ale imbatranirii. Dar, interesant, modul in care ne simtim despre pielea imbatranita si cum ne exprimam preocuparile, difera in functie de cultura noastra. Femeile nord-europene, de exemplu, asociaza ridurile cu imbatranirea, in timp ce in Asia femeile sunt mai preocupate de problemele de pigmentare.

Explorand ingrijirea pielii

Ca urmare a adaptabilității pielii la lumina soarelui, astazi avem diferite culori ale pielii: ten inchis bogat in melanina in zonele fierbinti de la Ecuator, si ten mai deschis bogat in feomelanina in zonele inspre extremitati, unde lumina soarelui paleste. De ce rutina de ingrijire a pielii ar fi aceeasi in lume?

In China, ingrijirea pielii merge mana in mana cu masajul: in timpul ritualului lor de dimineata, femeile din China practica adesea tehnici traditionale de masaj. Dacă ai vrea sa introduci in rutina ta un masaj anti-imbatranire eficient, FOREO LUNA 2 este potrivit pentru tine. Partea din spate foloseste pulsatii cu frecventa mai mica pentru masarea fetei, reducand vizibil liniile fine in jurul ochilor si gurii, si lasand pielea cautati ferma si ridicata.

Pentru femeile braziliene, parul, corpul si unghiile sunt cele mai importante elemente. In India, igiena si îngrijirea personala sunt foarte importante pentru barbati. Pentru a evita o piele lucioasa si pentru a se simti curati si fresh, multi barbati indieni folosesc pulbere de talc.

Pielea alba, translucida, este un standard de frumusete pentru japonezi. Si cine nu a auzit de rutina coreeana a celor 10 pasi, ce a inspirat pana si FOREO, atunci cand a creat dispozitivul de masti inteligente UFO? Pasi pe care femeile coreene le urmează cu religiozitate pentru a-si mentine pielea de invidiat. Esenta rutinei este curatarea, echilibrarea, pregatirea, hidratarea si protejarea tenului.

Sunt multe caracteristici, diferente, variante, dar si multe lucruri in comun atunci cand vorbim de piele! Cu totii ne dorim o piele sanatoasa care arata bine mult timp. Si daca vrei sa afli mai mult despre tipul tau de piele, brandul suedez de beauty-tech FOREO, a lansat anul trecut gadgetul LUNA play smart, care te ajuta sa iti analizezi pielea. Prima perie de curatare faciala inteligenta 2 în 1 iti ofera o rutina personalizata de ingrijire a pielii. Singura noastra sarcina este sa fim constanti, oriunde ne aflam pe această planeta.

