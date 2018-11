Pentru prima oara in România, prin intermediul AClinique, femeile se pot bucura de un tratament cândva destinat doar figurilor regale! Descoperi proprietatile mastii de aur de 24 K si bucura-te de un chip tânar pentru mai mult timp!

Un ten neted și strălucitor este dezideratul oricărei femei, când vine vorba de frumusețe. De multe ori, însă, în atingerea chipului perfect, trebuie să apelăm la metode dureroase și al căror efect nu este cel scontat.

Acum însă, cu ajutorul inovației, tenul nostru poate arăta impecabil printr-o metodă non-invazivă și extrem de rapidă. Este vorba despre masca de aur de 24 K, disponibilă acum și în România prin AClinique, clinica doamnei asist. univ. dr. Anca Plăpcianu, specialist în dermatologie și doctor în științe medicale.

Masca care îți reîmprospătează tenul este rezultatul colaborării dintre doamna doctor Plăpcianu și Dr. Thiago Freire, renumitul specialist în medicină cosmetică antiaging și lector la Universitatea din Moscova. Cei doi ne explică utilitatea și avantajele acesteia, afirmând că: „Acest nou tratament vine ca un răspuns pentru femeile care caută efecte rapide, intense și care să răspundă nevoilor din ce în ce mai acute în materie de beauty. Beneficiile aurului asupra pielii sunt cunoscute încă din antichitate.

Cleopatra folosea o astfel de mască pe durata somnului, pentru a-și menține tenul neted și strălucitor. De-a lungul timpului, numeroase celebrități au apelat la această mască, proprietățile sale făcând minuni într-un timp scurt și oferind tenului o strălucire de milioane. Prețiosul metal este apreciat pentru efectele sale spectaculoase: conferă pielii strălucire imediată, are efect de lifting, netezește ridurile fine și regenerează celulele. Pe lângă acestea, un alt aspect pozitiv este faptul că aurul de 24 K, aplicat sub formă de tratament facial, poate fi folosit pe toate tipurile de ten. Acesta are rol antiinflamator și antioxidant cu rezultate îndelungate.

După aplicare, poți vedea imediat rezultatele măștii și o poți include printre tratamentele care îți mențin tenul tânăr și strălucitor. Masca de aur de 24 K se va transforma în aliatul tău de nădejde în lupta contra trecerii timpului!

Pe lângă masca de aur de 24 K, la AClinique puteți găsi și alte proceduri estetice și tratamente dermatologice precum corecția cearcănelor și a ridurilor cu toxina botulinică, terapia cu plasmă bogată în trombocite (PRP), peeling-ul chimic, augmentarea buzelor cu acid hialuronic, proceduri laser etc. Mai multe informații puteți găsi pe site-ul clinicii: www.drancaplapcianu.ro.

Expl. Foto: Asist. univ. dr. Anca Plapcianu, specialist in dermatologie si doctor in stiinte medicale.

Fotograf: Gabriel Hennessey; Make-up: Magda Ivan

Expl. Foto: Dr. Thiago Freire.

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK