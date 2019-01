Un outfit reusit si apreciat nu depinde doar de mixul pieselor, asortarea culorilor si potrivirea accesoriilor; ba, dimpotriva, prima impresie se formeaza privind o tinuta in ansamblu, observand simetria pe care aceasta o construieste in jurul corpului si fit-ul pieselor alese. Acest articol este menit sa te ajute sa descoperi ce forma are corpul tau si cum sa te imbraci astfel incat sa exchilibrezi acest ansamblu vizual, pentru a obtine un look corect, coerent si impresionant, pentru a pune in evidenta trasaturile care iti plac, ascunzandu-le pe cele care nu iti plac. Mai mult, iti oferim si cateva recomandari de tinute care sa te puna in valoare si sa atraga toate privirile atunci cand intri in incapere, tinute alcatuite chiar din articole disponibile in magazinul nostru, Sport/Couture, care se afla in Baneasa Shopping City, sau online, pentru a-ti usura munca pe cat posibil.

Cum identificam forma corpului nostru?

Exista 5 tipuri de siluete principale, desi se speculeaza ca ar fi mai multe, insa restul sunt doar derivate ale celor 5 tipuri principale deoarece, in final, fiecare corp este diferit si unic, iar oricine se poate considera o exceptie de la toate aceste tipologii. Tu esti singura care isi cunoaste propriul corp indeajuns de bine incat sa recunosti care este forma corpului tau, folosindu-te de indicatiile ce urmeaza. Pentru a putea afla care este tipul siluetei tale, ai nevoie de un instrument de masurare, precum un centrimetru, pe care il vei folosi pentru a-ti masura bustul, talia si soldurile. Nu-ti face griji, nu au importanta numerele pe care le vezi pe centimetru atunci cand te masori ci, mai degraba, trebuie sa observi raportul dintre extremele maxime exterioare (bustul si soldurile) si extrema maxima interioara (talia).

Tipurile de silueta si recomandari de stilizare:

Clepsidra: daca bustul si soldurile tale sunt egale ca dimensiune, iar talia vizibil mai subtire. Clepsidra reprezinta modelul ideal, pe care urmarim sa il construim din punct de vedere vizual si are cea mai simetrica forma, fiind si cea mai usor de stilizat. Daca ai silueta in forma de clepsidra, tot ce trebuie sa faci este sa te asiguri ca iti evidentiezi intotdeauna talia, eventual si decolteul sau picioarele, in functie de preferintele proprii.

Dreptunghi: daca bustul, talia si soldurile sunt aproximativ egale. Silueta dreapta sau dreptunghi se defineste prin lipsa taliei, iar daca te incadrezi in aceasta categorie, trebuie sa te asiguri ca tinutele pe care le porti iti creeaza o talie. Sunt recomandate articole care adauga volum atat in partea de sus, cat si in partea de jos, reconstruind o talie printr-un cordon, o curea sau orice artificiu stilistic care evidentiaza talia. Cu toate acestea, trebuie sa avem grija sa nu scoatem in evidenta si mai mult inexistenta taliei prin rochii mulate sau orice piesa lipita de corp. Se recomanda topuri cu peplum, volane, curele, buzunare iesite in relief, funde, accente de culoare in zona umerilor sau genunchilor, materiale bufante si voluminoase si tinute alcatuite din piese foarte contrastante, in care delimitarea dintre top si bottom este foarte evidenta.

Triunghi: daca soldurile au o dimensiune vizibil mai mare decat bustul si talia. Daca silueta ta este triunghi sau para, volumul sau punctul care atrage atentia trebuie sa se afle in partea de sus, intrucat soldurile/posteriorul ies deja in evidenta. Se recomanda: camasi colorate, imprimeuri, umeri supradimensionati, jachetele/sacourile, culori deschise sau aprinse (nu inchise), volane in partea de sus, decolteu, coliere, etc., astfel incat partea de sus sa fie statement/in prim plan, iar jos ne limitam la culori cat mai inchise si piese care raman in anonimat. Astfel echilibram cat mai bine forma vizuala a corpului nostru, recreand clepsidra mult-ravnita.

Triunghi inversat: daca bustul/umerii au o dimensiune vizibil mai mare decat soldurile si talia. Triunghiul inversat se remarca fie printr-un decolteu mai generos, un bust mai mare sau umerii mai lati, zona pe care trebuie sa o pastram cat mai simpla, in culori inchise si fara prea multe detalii ce atrag atentia. Daca ai acest tip de silueta, se recomanda sa te focusezi cat mai mult pe partea de jos a tinutei si sa diversifici culorile, formele, materialele fustei/pantalonilor, pentru a obtine efectul vizual al clepsidrei.

Oval/mar: daca talia este inexistenta, iar dimensiunea bustului/soldurilor este mai mica decat aceasta. Silueta ovala sau mar reprezinta opusul clepsidrei si trebuie stilizata in asa fel incat clepsidra sa fie recreeata cat mai subtil. Se recomanda volume deasupra si dedesubtul taliei, astfel incat talia sa para mai subtire, cum ar fi tinute cu jachete, cardigane, sub care se afla topuri sau camasi de culori inchise, si in partea de jos fuste plisate, voluminoase, volane etc.

Acum ca ti-ai identificat forma siluetei si ai inteles care sunt cele mai importante reguli de styling, iti va fi mult mai usor sa cumperi doar ce ti se poriveste si sa porti outfit-uri care te definesc cu adevarat si te pun in valoare. Nu uita ca toate produsele sunt disponibile atat online, cat si in magazinul fizic Sport/Couture din Baneasa Shopping City!

Articol realizat de Andreea Miclaus

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK