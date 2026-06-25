Outfituri Zalando fără dacă și parcă

Sezon după sezon, înaintea fiecărui festival revine aceeași întrebare: „Ce să port?”.

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  de  ELLE
Outfituri Zalando fără dacă și parcă

Zalando reunește într-un singur loc tot ce ai nevoie pentru a construi o garderobă de festival fără compromisuri, de la piese statement care completează un look, până la articole esențiale care îl definesc.

Festivalurile vin la pachet cu provocarea de a găsi outfitul potrivit, o ținută care să fie atât expresivă și confortabilă, cât și practică sau versatilă, încât să facă față oricărei situații neprevăzute. Toate aceste variante și posibilități se pot transforma rapid într-un șir nesfârșit de „dacă' și „parcă'.

Printre principalele direcții stilistice ale acestei veri se numără Retro Remixing, un trend în care stilul preppy trece printr-o reinterpretare majoră, devenind mult mai relaxat și adaptat atmosferei de concert. Carourile și jachetele structurate primesc o energie aparte, care combină elementele clasice cu o atitudine modernă, îndrăzneață și ideală pentru serile lungi de vară.

În paralel, valul estetic Nautical Boho aduce un glam de vacanță cu accente jucăușe, marinărești, unde siluetele lejere se îmbină cu piese cu mâneci ample și pantaloni cu aer dramatic. Accesoriul vedetă al acestei linii, pălăria de marinar, se alătură imprimeurilor cu dungi pentru a oferi un spirit pur de aventură ținutelor tale de zi.

Să alegi cizmele care complementează perfect outfitul sau sneakerșii care îți oferă confort până dimineața? Mergi pe accente metalice strălucitoare sau pe transparențe îndrăznețe? Te pregătești pentru căldura din timpul zilei sau pentru frigul care apare inevitabil după apus?

Zalando revine ca sponsor principal al festivalului Electric Castle, aducând o energie complet nouă în festival. De la outfituri îndrăznețe până la look-uri iconice de festival, Zalando celebrează exprimarea de sine și libertatea de a te îmbrăca exact așa cum simți, transformând întregul festival într-o prezentare de modă absolută.

Foto: Zalando

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